iPhone Duo może stać się całą linią urządzeń. Apple ma mieć większe plany wobec składanego iPhone’a

Apple dopiero co weszło na rynek składanych smartfonów, ale wiele wskazuje na to, że iPhone Duo nie musi pozostać pojedynczym, eksperymentalnym modelem. Według najnowszych doniesień firma może potraktować nazwę Duo podobnie jak określenia Pro czy Air i w przyszłości stworzyć wokół niej całą rodzinę urządzeń. Oznaczałoby to, że zaprezentowany we wrześniu iPhone Duo byłby dopiero początkiem większej strategii Apple dotyczącej składanych smartfonów.

To interesująca zmiana podejścia. Apple przez lata pozostawało poza segmentem składanych telefonów, podczas gdy Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO czy Google zdążyły wprowadzić na rynek kolejne generacje takich urządzeń. Firma z Cupertino zdecydowała się jednak nie kopiować bezpośrednio istniejących rozwiązań i dopiero teraz zaprezentowała własną interpretację składanego iPhone’a.

iPhone Duo dopiero początkiem?

Premiera iPhone’a Duo jest już faktem. Apple zaprezentowało urządzenie 9 września 2026 roku jako swój pierwszy składany smartfon. Po rozłożeniu użytkownik otrzymuje 7,6-calowy ekran wewnętrzny, natomiast po zamknięciu urządzenie korzysta z 5,4-calowego wyświetlacza zewnętrznego. Producent podkreśla przy tym, że konstrukcja została zaprojektowana tak, aby łączyć możliwości klasycznego iPhone’a z większą przestrzenią roboczą znaną z tabletów.

Urządzenie otrzymało również układ Apple A20 Pro, specjalnie opracowany system zarządzania temperaturą oraz dwuczęściową baterię. Apple przygotowało także zmodyfikowaną wersję iOS 27, która ma lepiej wykorzystywać możliwości dużego, składanego ekranu. iPhone Duo ma więc być nie tylko większym iPhone’em, ale urządzeniem otwierającym zupełnie nowy sposób korzystania z systemu Apple.

Na tym jednak plany firmy mogą się nie kończyć. Według informacji przywoływanych w najnowszych doniesieniach nazwa „Duo” może zostać potraktowana jako oznaczenie całej kategorii produktów, a nie wyłącznie jednego modelu. W takim scenariuszu w kolejnych latach na rynku mogłyby pojawić się różne warianty składanego iPhone’a.

Duo Max, Duo SE, a może Duo Mini?

Jednym z potencjalnych kierunków rozwoju jest większa wersja urządzenia. Mówi się o modelu określanym roboczo jako iPhone Duo Max. Taki smartfon mógłby oferować jeszcze większy ekran po rozłożeniu, zbliżając się rozmiarami do niewielkiego tabletu. Nie byłby to więc bezpośredni następca obecnego Duo, ale raczej jego większe uzupełnienie.

W przypadku Apple taki ruch byłby całkowicie logiczny. Firma od lat wykorzystuje oznaczenie „Max” do rozróżniania większych urządzeń. Jeżeli składany iPhone okaże się sukcesem, stworzenie większej wersji mogłoby pozwolić Apple dotrzeć do użytkowników, którzy oczekują przede wszystkim dużej przestrzeni roboczej.

Jeszcze ciekawszym pomysłem jest potencjalny iPhone Duo SE. W tym przypadku chodziłoby o tańszy model, który pozwoliłby większej grupie klientów wejść w świat składanych urządzeń Apple. Taki scenariusz nie jest jednak przesądzony. Segment tańszych składanych smartfonów nadal nie jest tak rozwinięty jak rynek klasycznych telefonów, a obniżenie ceny wymagałoby kompromisów dotyczących między innymi konstrukcji, ekranów czy mechanizmu zawiasu.

Pojawia się również możliwość stworzenia znacznie mniejszego modelu typu clamshell, czyli urządzenia składanego pionowo, przypominającego konstrukcje znane z serii Galaxy Z Flip. W takim przypadku potencjalny „Duo Mini” mógłby po złożeniu zajmować bardzo mało miejsca, a po otwarciu oferować ekran o proporcjach zbliżonych do klasycznego smartfona.

Na razie są to jednak wyłącznie przewidywania i doniesienia. Apple oficjalnie zaprezentowało tylko jeden model Duo i nie zapowiedziało żadnej dodatkowej wersji.

Apple nie chce powtórzyć błędów konkurencji?

Wejście Apple na rynek składanych smartfonów jest o tyle interesujące, że firma nie zdecydowała się na szybkie dołączenie do konkurencji. Samsung ma już za sobą wiele generacji urządzeń Galaxy Z, a chińscy producenci eksperymentują zarówno z konstrukcjami książkowymi, jak i pionowo składanymi smartfonami. Apple miało więc możliwość obserwowania rynku przez kilka lat.

Pierwszy iPhone Duo nie jest próbą zaoferowania najtańszego składanego telefonu. Producent skupił się na konstrukcji premium, integracji sprzętu z oprogramowaniem i wykorzystaniu ekosystemu Apple. Po rozłożeniu smartfon oferuje ekran o przekątnej 7,6 cala, który ma zapewniać znacznie większą przestrzeń do pracy, oglądania multimediów czy grania.

To może być również najważniejszy argument za budową całej rodziny Duo. Apple nie musi przekonywać klientów wyłącznie do samego mechanizmu składania. Firma może próbować wykorzystać fakt, że użytkownik otrzymuje dostęp do usług, aplikacji, akcesoriów i ekosystemu znanego z pozostałych produktów producenta.

Czy pojawi się składany iPhone dla każdego?

Największym pytaniem pozostaje cena. Obecny Duo jest urządzeniem zdecydowanie luksusowym. Jeżeli Apple rzeczywiście chce stworzyć całą linię składanych iPhone’ów, wcześniej czy później będzie musiało znaleźć sposób na obniżenie progu wejścia.

Tańszy Duo SE mógłby być jednym z rozwiązań. Firma mogłaby zastosować starszy procesor, prostszy aparat, mniej zaawansowany ekran albo inną konstrukcję zawiasu. Problem polega na tym, że właśnie ekran i mechanizm składania należą do najdroższych elementów tego typu urządzeń. Trudno więc oczekiwać, że wariant SE będzie kosztował tyle samo co klasyczny iPhone SE.

Z drugiej strony Apple nie musi wcale spieszyć się z takim modelem. Jeżeli pierwsza generacja Duo okaże się sukcesem, firma może przez kilka lat rozwijać konstrukcję premium, zwiększać skalę produkcji i stopniowo obniżać koszty.

Sukces Duo zdecyduje o przyszłości całej kategorii

Na ten moment trudno powiedzieć, czy iPhone Duo rzeczywiście stanie się początkiem całej rodziny składanych smartfonów Apple. Oficjalnie firma zaprezentowała tylko jeden model, a informacje o przyszłych wersjach pozostają na etapie doniesień.

Jedno jest jednak pewne – Apple nie traktuje pierwszego składanego iPhone’a jako zwykłego eksperymentu. Producent przedstawia Duo jako jedną z największych zmian w historii iPhone’a, a konstrukcja została zaprojektowana od podstaw z myślą o połączeniu doświadczenia smartfona i większego urządzenia.

Jeżeli sprzedaż będzie zgodna z oczekiwaniami Apple, rozwinięcie marki Duo wydaje się naturalnym kolejnym krokiem. Wtedy w ofercie mogłyby pojawić się zarówno większe, jak i mniejsze konstrukcje, a z czasem również tańsze warianty.

W efekcie za kilka lat „iPhone Duo” może oznaczać nie jeden konkretny smartfon, ale całą kategorię urządzeń. Pierwszy model właśnie rozpoczął tę drogę. Teraz pozostaje sprawdzić, czy klienci będą gotowi zapłacić za nią niemal 2000 dolarów.