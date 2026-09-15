Recenzja TP-Link Tapo C545D – dwie kamery w jednej obudowie

TP-Link od kilku lat konsekwentnie rozwija rodzinę urządzeń Tapo, która zdobyła sporą popularność dzięki prostocie konfiguracji oraz atrakcyjnemu stosunkowi możliwości do ceny. Model Tapo C545D należy do bardziej zaawansowanych kamer producenta i już na pierwszy rzut oka wyróżnia się nietypową konstrukcją wyposażoną w dwa niezależne obiektywy. Producent postawił tutaj na połączenie szerokiego kąta widzenia z teleobiektywem, dzięki czemu kamera może jednocześnie obserwować dużą przestrzeń oraz rejestrować bardziej oddalone szczegóły. Jak jednak cały zestaw sprawuje się w praktyce? Wart jest swojej ceny? Zapraszam do lektury pełnej recenzji kamerki TP-Link Tapo C545D.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

TP-Link od lat przyzwyczaił użytkowników do dobrze wyposażonych zestawów i nie inaczej jest tym razem. Samo pudełko zostało zachowane w charakterystycznym biało niebieskim kolorystyce, W opakowaniu znajdziemy oczywiście kamerę TP-Link Tapo C545D, do tego dochodzi uchwyt montażowy, szablon montażowy, komplet śrub oraz kołków montażowych oraz zasilacz 12 V. Nie mogło również zabraknąć papierologii.

Już sam zestaw pokazuje, że producent przewidział montaż kamery praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka. Nie trzeba dokupować dodatkowych akcesoriów, co z pewnością doceni większość użytkowników.

Największym wyróżnikiem urządzenia jest zastosowanie dwóch przetworników obrazu 1/2.8″ Progressive Scan CMOS oraz dwóch obiektywów o zupełnie innym przeznaczeniu. Pierwszy z nich to szerokokątny obiektyw o ogniskowej 2,53 mm i jasności f/1.6, oferujący pole widzenia wynoszące 165,1° po przekątnej. Drugim elementem zestawu jest teleobiektyw o ogniskowej 6 mm, również z jasnością f/1.6, który zapewnia znacznie węższy kadr, ale umożliwia obserwację bardziej oddalonych obiektów z większą ilością szczegółów. Każdy z modułów rejestruje obraz w rozdzielczości 2K 3 MP (2304 × 1296 pikseli) przy maksymalnie 15 kl./s. Dzięki temu użytkownik otrzymuje dwa niezależne obrazy wysokiej jakości. Kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 512 GB, a dodatkowo umożliwia korzystanie z usługi Tapo Care. Na uwagę zasługują także możliwości sieciowe. Oprócz Wi-Fi 2,4 GHz w standardzie Wi-Fi 6 (802.11ax) producent zastosował port Ethernet, obsługę RTSP oraz ONVIF, dzięki czemu kamerę można bez problemu zintegrować z bardziej rozbudowanymi systemami monitoringu.

Jakość wykonania oraz design

TP-Link Tapo C545D wygląda nowocześnie i zdecydowanie wyróżnia się spośród klasycznych kamer zewnętrznych. Charakterystyczna konstrukcja z dwoma obiektywami od razu sugeruje, że nie jest to typowy model przeznaczony wyłącznie do podstawowego monitoringu.

Obudowa wykonana została z dobrej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Producent deklaruje klasę szczelności IP66, dzięki czemu urządzenie może pracować zarówno podczas intensywnych opadów deszczu, jak i zimą przy temperaturach sięgających nawet -30°C.

Kamera sprawia wrażenie bardzo solidnej. Poszczególne elementy są dobrze spasowane, a zastosowane uszczelnienia przewodów ograniczają ryzyko przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia. Wymiary wynoszące około 115 × 160 × 152 mm powodują, że kamera nie należy do najmniejszych konstrukcji dostępnych na rynku, jednak trudno uznać to za wadę. Większa obudowa pozwoliła zmieścić dwa pełnowymiarowe moduły optyczne oraz odpowiednio wydajne podzespoły. Na pochwałę zasługuje także sposób montażu. Kamera może zostać zamocowana na ścianie, suficie lub słupie, co daje sporą swobodę podczas planowania systemu monitoringu.

Jakość nagrań

Największą zaletą Tapo C545D jest bez wątpienia sposób rejestrowania obrazu. Producent zastosował dwa całkowicie różne obiektywy, które wzajemnie się uzupełniają. Szerokokątny moduł sprawdza się podczas obserwowania dużego obszaru. Dzięki polu widzenia przekraczającemu 165 stopni kamera obejmuje praktycznie cały podjazd, ogród czy wejście do budynku. Pozwala to znacząco ograniczyć liczbę martwych stref. Drugi moduł z teleobiektywem umożliwia natomiast dokładniejszą obserwację bardziej oddalonych elementów kadru. To rozwiązanie sprawdza się podczas identyfikacji osób, tablic rejestracyjnych lub innych szczegółów znajdujących się dalej od kamery.

Obydwa przetworniki oferują rozdzielczość 2K, dzięki czemu obraz pozostaje szczegółowy i wyraźny. Dobrze radzi sobie również zastosowana redukcja szumów 3DNR, która ogranicza ilość cyfrowego ziarna przy słabszym oświetleniu.

Na pochwałę zasługuje także technologia WDR, poprawiająca widoczność scen o dużym kontraście. Kamera znacznie lepiej radzi sobie z sytuacjami, gdy część obrazu znajduje się w cieniu, a druga jest mocno nasłoneczniona. Po zmroku użytkownik może korzystać z klasycznej podczerwieni lub kolorowej wizji nocnej. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania bardziej naturalnego obrazu nocą, co często ułatwia identyfikację osób i pojazdów. Nie zabrakło również dwukierunkowej komunikacji audio. Mikrofon dobrze wychwytuje głos znajdujących się w pobliżu osób, natomiast głośnik pozwala prowadzić rozmowę z kurierem lub ostrzec nieproszonych gości. W razie potrzeby można także uruchomić syrenę alarmową.

Oprogramowanie

W przypadku najnowszych kamer od chińskiego producenta niezmiennie do obsługi smart rozwiązań wykorzystywana jest aplikacja Tapo. Zdążyliśmy się już do niej odpowiednio wcześniej przyzwyczaić i zaznajomić. Co ważne aplikacja jest dostępna za równo w sklepie Google Play jak i Apple App Store, co ważne zupełnie za darmo i komunikuje się z nami w języki polskim, co powinni docenić w szczególności użytkownicy mniej zaawansowani.

Proces konfiguracji kamery jest prosty i zajmuje zaledwie kilka minut. Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces dodawania urządzenia do sieci.

Bardzo dobrze wypadają funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Kamera potrafi rozpoznawać między innymi ludzi, zwierzęt. Dzięki temu liczba fałszywych alarmów jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku prostych kamer reagujących wyłącznie na zmianę obrazu.

Możliwe jest również definiowanie stref aktywności, co pozwala ograniczyć powiadomienia wyłącznie do najważniejszych fragmentów obserwowanego terenu. Osoby korzystające z płatnej usługi Tapo Care otrzymują dodatkowo dostęp do przechowywania nagrań w chmurze oraz powiadomień zawierających migawki zdarzeń. Dużym plusem pozostaje także obsługa RTSP oraz ONVIF. Dzięki temu kamera może współpracować z rejestratorami NVR, serwerami NAS oraz wieloma profesjonalnymi systemami monitoringu.

Łączność

Pod względem komunikacji TP-Link Tapo C545D prezentuje się bardzo dobrze. Kamera może pracować zarówno poprzez Wi-Fi 2,4 GHz, jak i przewodowe połączenie Ethernet. To praktyczne rozwiązanie, ponieważ użytkownik sam decyduje, który sposób instalacji będzie bardziej odpowiedni. Obsługa standardu Wi-Fi 6 (802.11ax) przekłada się na stabilniejsze połączenie oraz wyższą wydajność transmisji danych w porównaniu ze starszymi standardami. Producent zadbał również o bezpieczeństwo transmisji. Dane chronione są przy wykorzystaniu 128-bitowego szyfrowania AES z SSL/TLS, a kamera obsługuje zabezpieczenia WPA, WPA2 oraz WPA3.

Podsumowanie

TP-Link Tapo C545D to jedna z ciekawszych kamer zewnętrznych dostępnych obecnie w ofercie producenta. Jej największym atutem jest zastosowanie dwóch niezależnych modułów optycznych, które pozwalają jednocześnie obserwować bardzo szeroki obszar oraz rejestrować odległe szczegóły. Takie rozwiązanie sprawia, że w wielu przypadkach jedna kamera może zastąpić dwa oddzielne urządzenia.

Na plus należy zaliczyć również wysoką jakość obrazu 2K z obu przetworników, skuteczny tryb nocny z możliwością kolorowego podglądu, rozbudowane funkcje AI, obsługę kart microSD do 512 GB, kompatybilność z RTSP i ONVIF oraz bardzo dobrą aplikację mobilną Tapo. Atutem jest także odporność IP66, możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur oraz integracja z Google Home, Amazon Alexa i Samsung SmartThings, dzięki czemu kamera bez problemu odnajdzie się zarówno w prostych instalacjach domowych, jak i bardziej rozbudowanych systemach monitoringu.

Pewnym ograniczeniem może być maksymalna płynność nagrań wynosząca 15 kl./s oraz wykorzystanie kodeka H.264 zamiast nowszego H.265. Dla większości zastosowań domowych nie będzie to jednak istotny problem. Jeżeli szukamy nowoczesnej kamery zewnętrznej oferującej szerokie pole widzenia, inteligentne funkcje analizy obrazu i możliwość jednoczesnej obserwacji bliskich oraz odległych obiektów, TP-Link Tapo C545D jest urządzeniem, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę. Dzięki bogatej funkcjonalności i oprogramowaniu sprawdzi się zarówno przy monitorowaniu domu jednorodzinnego, firmy, magazynu, jak i większej posesji.