Samsung udostępnia One UI 9 Watch dla Galaxy Watch7 i Watch Ultra. Jest sporo nowości

Samsung rozszerza program testów najnowszego oprogramowania dla swoich inteligentnych zegarków. Po ubiegłotygodniowym uruchomieniu wersji beta One UI 9 Watch dla serii Galaxy Watch8 firma rozpoczęła teraz udostępnianie testowego wydania właścicielom Galaxy Watch7 oraz Galaxy Watch Ultra. Aktualizacja bazuje na systemie Wear OS 7 i przynosi nie tylko odświeżony interfejs, ale również nowe widżety oraz kolejne funkcje związane ze zdrowiem.

Na razie z nowości mogą skorzystać wyłącznie użytkownicy w Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej. Nie oznacza to jednak, że posiadacze Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra w innych krajach zostaną pominięci. Samsung tradycyjnie rozpoczyna testy od wybranych rynków, a dopiero później rozszerza dostępność programu beta.

Galaxy Watch7 i Watch Ultra dostają drugie życie

Galaxy Watch7 oraz Galaxy Watch Ultra zadebiutowały w 2024 roku i fabrycznie korzystały z Wear OS 5 oraz One UI Watch 6. Teraz Samsung przygotowuje dla nich znacznie większą aktualizację systemową. One UI 9 Watch jest bowiem oparte na Wear OS 7, dzięki czemu oba zegarki otrzymają dostęp do rozwiązań rozwijanych obecnie dla nowszej generacji urządzeń.

To dobra wiadomość przede wszystkim dla osób, które nie planują w najbliższym czasie wymiany zegarka. Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra nadal dysponują wystarczająco wydajnym sprzętem, aby obsłużyć kolejną generację oprogramowania. Samsung pokazuje tym samym, że aktualizacja systemu nie musi być argumentem przemawiającym za zakupem najnowszego modelu.

Warto przy tym pamiętać, że mówimy o wersji beta. Oznacza to, że część funkcji może jeszcze nie działać idealnie, a kolejne wydania testowe mogą wprowadzać poprawki, zmiany lub nowe rozwiązania.

Aktualizacja zajmuje prawie 2 GB

Jedną z pierwszych rzeczy, na którą zwrócą uwagę użytkownicy, będzie rozmiar aktualizacji. Pakiet One UI 9 Watch dla Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra waży około 1,9 GB. Jak na oprogramowanie przeznaczone dla smartwatcha jest to całkiem sporo.

Firmware ma oznaczenie zakończone na ZZI1. Samsung zadbał również o aktualny poziom zabezpieczeń – pakiet zawiera poprawki bezpieczeństwa z września 2026 roku.

Przed rozpoczęciem instalacji warto więc zadbać o odpowiedni poziom naładowania zegarka oraz stabilne połączenie Wi-Fi. Sama aktualizacja może potrwać dłużej niż standardowe, niewielkie pakiety bezpieczeństwa.

Co istotne, użytkownicy nie otrzymają jej automatycznie w ramach zwykłego kanału aktualizacji. Aby wziąć udział w testach, trzeba zapisać się do programu One UI 9 Watch Beta za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Obecnie program jest dostępny w USA i Korei Południowej.

Samsung odświeża wygląd zegarka

Jednym z najważniejszych elementów One UI 9 Watch jest zmieniony interfejs użytkownika. Samsung nie ograniczył się więc do aktualizacji platformy Wear OS. Firma chce również poprawić sposób, w jaki użytkownicy korzystają z informacji wyświetlanych na ekranie zegarka.

Nowe wydanie przynosi odświeżoną oprawę wizualną oraz nowe widżety. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie szybszego dostępu do najważniejszych informacji bez konieczności uruchamiania kolejnych aplikacji.

W przypadku smartwatcha ma to szczególne znaczenie. Niewielki ekran sprawia, że każdy dodatkowy krok może być irytujący. Dlatego odpowiednio zaprojektowane widżety i skróty mogą mieć większe znaczenie dla komfortu korzystania z zegarka niż efektowne zmiany wizualne.

Samsung rozwija przy tym spójny język projektowania One UI na kolejnych urządzeniach. One UI 9 Watch ma być kolejnym elementem większego ekosystemu obejmującego smartfony, tablety oraz zegarki Galaxy.

Nowe funkcje zdrowotne

Jednym z najciekawszych elementów aktualizacji są nowe funkcje związane z monitorowaniem zdrowia. Samsung dodaje między innymi Antioxidant Index oraz Vascular Load. Są to rozwiązania mające dostarczać użytkownikowi dodatkowych informacji dotyczących kondycji organizmu.

Antioxidant Index ma przedstawiać informacje związane z poziomem antyoksydantów, natomiast Vascular Load skupia się na obciążeniu układu naczyniowego. W praktyce oznacza to kolejne dane, które mogą być analizowane w ramach ekosystemu Samsung Health.

Nie wszyscy użytkownicy otrzymają jednak dokładnie ten sam zestaw funkcji. Samsung ponownie uzależnia dostępność części narzędzi zdrowotnych od rynku. W Stanach Zjednoczonych Antioxidant Index oraz Vascular Load zastępowane są przez funkcję Blood Pressure Trend, która pozwala obserwować trendy dotyczące ciśnienia krwi.

Takie różnice nie powinny być zaskoczeniem. Funkcje zdrowotne smartwatchy często wymagają dodatkowych certyfikacji i zgód regulatorów, dlatego ich dostępność może być różna w zależności od kraju.

To dopiero początek testów

Samsung uruchomił wcześniej wersję beta One UI 9 Watch dla Galaxy Watch8 oraz Galaxy Watch8 Classic. Teraz do programu dołączają Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra. Taki harmonogram sugeruje, że producent stopniowo rozszerza testy nowego systemu na kolejne generacje zegarków.

Nie należy jednak traktować obecnej wersji jako finalnego wydania. Samsung będzie zapewne publikował kolejne wersje beta, których zadaniem będzie usuwanie błędów i poprawa stabilności. Dopiero po zakończeniu testów One UI 9 Watch trafi do użytkowników w formie stabilnej aktualizacji.

Dla właścicieli Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra najważniejsza jest jednak sama deklaracja wsparcia dla Wear OS 7. Oba zegarki nie zostają bowiem na starszej platformie, mimo że na rynku pojawiły się już ich nowsze generacje.

Polacy muszą jeszcze poczekać

Na ten moment mieszkańcy Polski nie mogą oficjalnie dołączyć do programu beta One UI 9 Watch dla Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra. Samsung ograniczył pierwszą falę do Stanów Zjednoczonych oraz Korei Południowej.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy program zostanie rozszerzony na kolejne kraje. Samsung może zdecydować się na stopniowe zwiększanie liczby uczestników albo pozostawić testy ograniczone do kilku regionów aż do momentu przygotowania finalnego wydania.

Właściciele zegarków w Polsce mogą natomiast obserwować aplikację Samsung Members oraz ustawienia Galaxy Wearable. To właśnie tam w przyszłości powinny pojawić się informacje dotyczące ewentualnego rozszerzenia programu.