Sony prostuje informacje o końcu płyt na PlayStation. To nie będzie spadek produkcji o 90 proc.

W ostatnich miesiącach wokół przyszłości fizycznych gier na PlayStation narosło sporo kontrowersji. Jedną z najgłośniejszych informacji była wiadomość, że Sony ma w najbliższych latach drastycznie ograniczyć produkcję płyt z grami. W pewnym momencie zaczęto nawet mówić o redukcji produkcji aż o 90 proc. Okazuje się jednak, że liczby te zostały źle zinterpretowane. Sony DADC, czyli oddział firmy odpowiedzialny za produkcję i dystrybucję nośników optycznych, przedstawił wyjaśnienie, które znacząco zmienia obraz sytuacji.

Nie oznacza to jednak, że gracze mogą odetchnąć z ulgą. Najważniejsza informacja pozostaje aktualna: Sony planuje zakończenie produkcji fizycznych wersji nowych gier na PlayStation po styczniu 2028 roku. Sprostowanie dotyczy przede wszystkim skali ograniczenia produkcji płyt, a nie samego kierunku, w którym zmierza firma.

To nie 10 proc. dotychczasowej produkcji

Źródłem całego zamieszania był wcześniejszy raport austriackiego serwisu, który powoływał się na wypowiedź Dietmara, prezesa Sony DADC. Z wypowiedzi wynikało, że w 2028 roku produkcja płyt w jednym z zakładów Sony miałaby spaść do zaledwie 10 proc. dotychczasowego poziomu.

Taka informacja zabrzmiała dla graczy jednoznacznie. Jeżeli fabryka rzeczywiście miałaby produkować jedynie jedną dziesiątą dotychczasowej liczby płyt, byłby to praktycznie koniec fizycznych gier PlayStation jeszcze przed oficjalnym zakończeniem ich produkcji. Informacja szybko zaczęła być powielana przez kolejne serwisy, media społecznościowe i społeczność graczy.

Problem polegał jednak na tym, że wypowiedź została źle zrozumiana.

Sony DADC wyjaśniło, że nie chodziło o zmniejszenie produkcji do 10 proc. dotychczasowego poziomu. Mowa była o 10-procentowym spadku całkowitego wolumenu produktów. To fundamentalna różnica. Innymi słowy, zamiast informacji „produkcja spadnie do 10 proc.” powinniśmy mówić „produkcja spadnie o 10 proc.”. Sony DADC określiło wcześniejsze przedstawienie danych jako wprowadzające w błąd.

Fizyczne gry PlayStation i tak mają zniknąć

Sprostowanie może być dobrą wiadomością dla rynku fizycznych nośników, ale nie zmienia najważniejszego elementu całej sprawy. Sony rzeczywiście zamierza odejść od produkcji płyt z nowymi grami PlayStation.

Według dotychczasowych informacji gry wydawane po styczniu 2028 roku nie będą otrzymywały fizycznych wersji produkowanych przez Sony. Dotyczy to zarówno PlayStation 5, jak i potencjalnych kolejnych urządzeń firmy. To właśnie ta decyzja wywołała ogromne emocje wśród użytkowników. Dla wielu graczy płyta nie jest bowiem wyłącznie sposobem instalowania gry. Fizyczna kopia oznacza możliwość odsprzedaży produktu, pożyczenia go znajomemu, kupienia używanego egzemplarza czy zachowania gry w kolekcji.

W przypadku cyfrowej dystrybucji takich możliwości nie ma. Zakup zostaje przypisany do konta użytkownika, a jego wartość w praktyce zależy od funkcjonowania konkretnej platformy. Dlatego decyzja Sony jest postrzegana przez część społeczności jako kolejny krok w kierunku pełnej kontroli producenta nad dystrybucją gier.

Gry wydane wcześniej nadal będą mogły trafiać na płyty

W całej sprawie pojawia się jednak istotny szczegół, który może mieć znaczenie dla kolekcjonerów.

Sony DADC potwierdziło, że po styczniu 2028 roku możliwe będą kolejne zamówienia płyt dla gier, które otrzymały fizyczne wydania wcześniej. Oznacza to, że zakończenie produkcji nowych fizycznych gier nie musi automatycznie oznaczać całkowitego wyłączenia linii produkcyjnych odpowiedzialnych za PlayStation.

Możliwe więc, że popularne gry wydane przed graniczną datą nadal będą mogły otrzymywać dodatkowe partie fizycznych kopii. Dotyczyłoby to przede wszystkim produkcji, na które nadal istnieje zapotrzebowanie. Jednocześnie Sony DADC zaznacza, że szczegóły dotyczące konkretnych tytułów oraz zasad zamawiania kolejnych partii powinny być kierowane do działu PR PlayStation. Sam oddział zajmujący się produkcją nośników nie chce wypowiadać się w imieniu marki PlayStation.

Dlaczego sprawa wywołała tak dużą burzę?

Odejście od płyt nie jest oczywiście wyłącznie problemem technologicznym. Rynek gier od lat przesuwa się w stronę dystrybucji cyfrowej. Gracze kupują coraz więcej produkcji bezpośrednio w PlayStation Store, a fizyczne wydania przestają być dominującą formą sprzedaży.

Sony nie jest przy tym jedyną firmą, która obserwuje ten trend. Dystrybucja cyfrowa jest dla producentów niezwykle atrakcyjna. Eliminuje część kosztów związanych z produkcją nośników, tłoczeniem płyt, drukowaniem pudełek, logistyką i magazynowaniem. Pozwala również producentowi bezpośrednio kontrolować sprzedaż oraz dystrybucję dodatków i rozszerzeń.

Z perspektywy gracza sytuacja wygląda jednak inaczej.

W przypadku fizycznego wydania można kupić grę taniej na rynku wtórnym. Można również poczekać na promocję w sklepie, kupić używany egzemplarz albo później sprzedać własną kopię. Cyfrowa dystrybucja praktycznie eliminuje te możliwości.

Nie bez znaczenia jest również kwestia zachowania gier. Płyta może być przechowywana przez lata i stanowić część kolekcji. W świecie cyfrowym użytkownik jest uzależniony od dostępności produktu na konkretnej platformie oraz od działania infrastruktury producenta.

Gracze już protestują

Decyzja Sony spotkała się z bardzo negatywną reakcją części społeczności PlayStation. W ostatnich tygodniach niezadowolenie zaczęło przybierać również bardziej zorganizowane formy. Gracze uruchomili między innymi akcję określaną jako „blackout”, w ramach której użytkownicy mieli przez określony czas nie korzystać ze swoich konsol, aby zwrócić uwagę na sprzeciw wobec rezygnacji z fizycznych wydań.

Nie wiadomo, czy tego typu inicjatywy będą miały jakikolwiek wpływ na strategię Sony. Firma ma jednak świadomość, że decyzja dotycząca płyt jest wyjątkowo wrażliwa dla części społeczności.

Co ciekawe, temat wywołuje również dyskusję dotycząca tego, czy fizyczne gry rzeczywiście są jeszcze niezbędnym elementem konsolowego rynku.

Nie chodzi już tylko o płytę

Współczesne gry często zajmują dziesiątki, a nawet ponad 100 GB. Nawet fizyczna wersja nie zawsze zawiera kompletną produkcję w stanie, który pozwala uruchomić ją bez dodatkowego pobierania danych.

Aktualizacje, poprawki, dodatki czy zawartość popremierowa sprawiają, że płyta coraz częściej jest tylko jednym z elementów całego procesu dystrybucji.

Nie oznacza to jednak, że fizyczny nośnik stracił znaczenie. Dla kolekcjonerów i osób przywiązanych do posiadania gier jest on nadal bardzo ważny. To właśnie dlatego informacje o przyszłości płyt na PlayStation wywołują zdecydowanie większe emocje niż mogłoby wynikać z samej technologii.