Recenzja TP-Link Tapo C245D – inteligentna kamera z dwoma obiektywami, która patrzy szerzej i dokładniej

Inteligentne kamery domowe w ostatnich latach przestały być prostymi urządzeniami służącymi wyłącznie do podglądu obrazu. Obecnie użytkownicy oczekują od nich znacznie więcej – skutecznego wykrywania zdarzeń, dobrej jakości nagrań także po zmroku, integracji z systemami Smart Home oraz możliwości przechowywania materiałów bez konieczności korzystania z dodatkowych rejestratorów. Producenci coraz częściej wykorzystują również algorytmy sztucznej inteligencji, które mają sprawić, że kamera nie będzie jedynie „rejestratorem ruchu”, ale inteligentnym elementem zabezpieczenia domu.

TP-Link od kilku lat rozwija serię Tapo, która zdobyła popularność dzięki połączeniu atrakcyjnej ceny, łatwej konfiguracji oraz rozbudowanych możliwości. W ofercie producenta znajdziemy wiele modeli przeznaczonych zarówno do monitorowania mieszkań, jak i przestrzeni zewnętrznych. Jednym z bardziej zaawansowanych urządzeń jest model TP-Link Tapo C245D, który wyróżnia się przede wszystkim zastosowaniem dwóch niezależnych obiektywów. Czy taka specyfikacja przekłada się na rzeczywistą wygodę użytkowania? Sprawdźmy, jak Tapo C245D wypada w codziennym użytkowaniu. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zestaw sprzedażowy TP-Link Tapo C245D jest kompletny i przygotowany zarówno dla osób, które chcą postawić kamerę na biurku lub półce, jak i użytkowników planujących montaż na ścianie lub suficie.

W pudełku znajdziemy samą kamerę TP-Link Tapo C245D, zasilacz DC 9 V, przewód zasilający o długości 3 metrów, uchwyt montażowy oraz szablon ułatwiający montaż, komplet kołków i śrub.

Najważniejszym elementem konstrukcji są oczywiście dwa obiektywy. Pierwszy z nich to obiektyw szerokokątny o ogniskowej 3,1 mm, jasności f/1.6 oraz polu widzenia wynoszącym 121,8 stopnia po przekątnej. Drugi moduł to teleobiektyw o ogniskowej 6 mm, również z jasną przysłoną f/1.6. Oferuje on węższe pole widzenia wynoszące 65 stopni, ale dzięki temu pozwala uzyskać bardziej szczegółowy obraz oddalonych elementów.

Oba obiektywy korzystają z matryc 1/2.8” Progressive Scan CMOS i oferują rozdzielczość 2K 3 MP, czyli 2304 × 1296 pikseli. Kamera posiada również mechanizm obrotowy. Zakres fizycznego obrotu wynosi 340 stopni, natomiast zakres pochylenia to 70 stopni. W praktyce urządzenie może więc monitorować niemal całe pomieszczenie, ograniczając martwe strefy.

Za zapis odpowiada wbudowany slot kart microSD obsługujący nośniki o pojemności do 512 GB. Użytkownik może również skorzystać z chmury Tapo Care, jednak wymaga to wykupienia odpowiedniego abonamentu.

Wśród pozostałych funkcji warto wymienić:

cyfrowy zoom 10,8,

technologię WDR poprawiającą jakość obrazu przy dużych różnicach jasności,

mikrofon i głośnik,

redukcję szumów podczas rozmów,

syrenę alarmową o głośności 69 dB,

obsługę RTSP i ONVIF.

Specyfikacja pokazuje, że nie jest to jedynie podstawowa kamera do domowego podglądu, ale urządzenie kierowane również do bardziej wymagających użytkowników.

Jakość wykonania oraz design

TP-Link Tapo C245D reprezentuje charakterystyczny dla całej serii minimalistyczny styl. Kamera została wykonana z jasnego tworzywa sztucznego, które dobrze komponuje się z domowym wnętrzem. Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie nie rzuca się nadmiernie w oczy, ale jednocześnie wygląda zdecydowanie bardziej zaawansowanie niż podstawowe modele monitoringu.

Największą uwagę przyciąga oczywiście przednia część obudowy z dwoma obiektywami. Umieszczenie dwóch kamer w jednej konstrukcji sprawia, że Tapo C245D wygląda nietypowo, ale rozwiązanie to jest przede wszystkim funkcjonalne.

Obudowa została dobrze spasowana. Elementy nie skrzypią, a mechanizm obracania działa płynnie i precyzyjnie. Podczas automatycznego śledzenia obiektu kamera porusza się stosunkowo cicho, dzięki czemu nie przeszkadza nawet podczas pracy w sypialni czy pokoju dziecka.

Producent przewidział możliwość montażu na suficie oraz ścianie. Dołączony uchwyt montażowy ułatwia instalację, a przygotowany szablon pozwala szybko wyznaczyć miejsca na otwory. Warto jednak pamiętać, że Tapo C245D nie jest kamerą zewnętrzną. Brak odporności na wodę i pył oznacza, że urządzenie powinno być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Jakość obrazu

Jakość obrazu jest jednym z najważniejszych elementów każdej kamery i w tym aspekcie Tapo C245D wypada bardzo dobrze. Rozdzielczość 2K pozwala uzyskać szczegółowy obraz, na którym można dostrzec wiele istotnych szczegółów. W przypadku monitorowania mieszkania oznacza to lepszą możliwość rozpoznania twarzy, odczytania drobnych elementów czy dokładniejszej analizy zarejestrowanych zdarzeń. Dużą rolę odgrywają tutaj zastosowane przetworniki Starlight. Dzięki nim kamera radzi sobie lepiej w warunkach ograniczonego oświetlenia. Obraz pozostaje bardziej szczegółowy i mniej zaszumiony niż w wielu podstawowych kamerach.

W ciągu dnia Tapo C245D zapewnia naturalne kolory oraz dobrą ostrość. Technologia WDR pomaga natomiast w trudniejszych scenach, np. gdy część pomieszczenia jest mocno oświetlona przez okno, a druga pozostaje w cieniu. Bardzo ciekawie wypada wykorzystanie dwóch obiektywów. Szerokokątny moduł świetnie sprawdza się do ogólnego monitorowania pomieszczenia, natomiast teleobiektyw pozwala skupić uwagę na konkretnym miejscu. Może być to wejście do domu, biurko, łóżeczko dziecka czy fragment korytarza.

W nocy kamera korzysta z sześciu diod IR LED 850 nm i oferuje obraz czarno-biały na dystansie do około 12 metrów. Jakość nagrań nocnych jest dobra – szczegóły pozostają widoczne, a obraz nie traci nadmiernie na ostrości.

Oprogramowanie

Jednym z największych atutów produktów Tapo jest aplikacja mobilna. TP-Link przygotował intuicyjne narzędzie, które pozwala szybko skonfigurować kamerę i korzystać ze wszystkich jej funkcji. Przez cały proces jesteśmy prowadzeni za rękę, więc tak na dobrą sprawę nie musimy mieć żadnej wiedzy technicznej by móc korzystać w pełni rozwiązań kamerki.

Po dodaniu urządzenia użytkownik otrzymuje dostęp do podglądu obrazu na żywo, sterowania obrotem, komunikacji głosowej oraz ustawień nagrywania. Rozbudowane są funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję. Kamera potrafi wykrywać między innymi ludzi, zwierzęta czy pojazdy. Możliwość tworzenia stref aktywności pozwala ograniczyć liczbę fałszywych powiadomień. Przykładowo można ustawić monitoring wyłącznie na drzwi wejściowe, pomijając obszary, w których często pojawia się ruch. Aplikacja pozwala również zarządzać zapisami, przeglądać historię zdarzeń oraz korzystać z powiadomień. Obsługa kart microSD sprawia, że kamera może działać bez dodatkowych opłat. Osoby oczekujące większej wygody mogą natomiast skorzystać z usługi Tapo Care oferującej zapis w chmurze, jednak tutaj musimy się liczyć z dodatkowymi opłatami.

Łączność

TP-Link Tapo C245D korzysta z bezprzewodowej sieci Wi-Fi 2,4 GHz zgodnej ze standardami IEEE 802.11b/g/n. Brak obsługi pasma 5 GHz oraz brak portu Ethernet mogą być pewnym ograniczeniem dla bardziej wymagających użytkowników, jednak w typowym zastosowaniu domowym stabilna sieć 2,4 GHz w zupełności wystarcza. Kamera działa sprawnie nawet przy większej odległości od routera, a transmisja obrazu pozostaje płynna.

Dużym plusem jest obsługa standardów RTSP oraz ONVIF. Dzięki temu urządzenie można podłączyć do bardziej zaawansowanych systemów monitoringu, rejestratorów oraz serwerów NAS.

Producent zadbał również o bezpieczeństwo transmisji. Kamera wykorzystuje szyfrowanie AES 128-bit oraz zabezpieczenia SSL/TLS.

Nie zabrakło także integracji z popularnymi platformami Smart Home: Google Assistant, Amazon Alexa oraz Samsung SmartThings.

Podsumowanie

TP-Link Tapo C245D to bardzo ciekawa propozycja dla osób szukających zaawansowanej kamery do monitoringu domu lub biura. Największą zaletą urządzenia jest zastosowanie dwóch obiektywów, które realnie zwiększają możliwości obserwacji. Szeroki kąt widzenia pozwala kontrolować całe pomieszczenie, natomiast teleobiektyw umożliwia dokładniejsze przyjrzenie się wybranym fragmentom kadru.

Na pochwałę zasługuje również dobra jakość obrazu 2K, skuteczny tryb nocny, bogate funkcje AI oraz rozbudowana aplikacja Tapo. Obsługa kart pamięci, RTSP i ONVIF sprawia, że kamera może być wykorzystana zarówno w prostym monitoringu domowym, jak i bardziej profesjonalnych zastosowaniach.

Do wad można zaliczyć brak portu Ethernet, brak obsługi Wi-Fi 5 GHz oraz brak odporności na warunki atmosferyczne. Są to jednak ograniczenia wynikające przede wszystkim z przeznaczenia urządzenia.

Jeżeli szukamy inteligentnej kamery do mieszkania, pokoju dziecka, biura lub domu, która oferuje coś więcej niż podstawowy podgląd obrazu, TP-Link Tapo C245D jest jednym z ciekawszych modeli w swojej klasie. To urządzenie łączące prostotę obsługi z funkcjami, które jeszcze niedawno były dostępne głównie w znacznie droższych systemach monitoringu.