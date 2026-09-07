Sony nie musi już sprzedawać więcej PS5. Firma chce przede wszystkim zarabiać na obecnych graczach

Sony coraz wyraźniej zmienia podejście do PlayStation 5. Choć konsola wciąż znajduje się w sprzedaży i nadal trafia do kolejnych milionów użytkowników, japoński gigant nie zamierza za wszelką cenę zwiększać liczby sprzedanych egzemplarzy. Zdaniem prezesa Sony, Hirokiego Totokiego, PS5 znajduje się już w późniejszej fazie swojego cyklu życia, dlatego znacznie ważniejsze od pozyskiwania kolejnych właścicieli konsoli staje się zwiększanie przychodów generowanych przez osoby, które już korzystają z ekosystemu PlayStation.

To podejście może mieć duże znaczenie dla przyszłości PlayStation. Sony posiada bowiem ogromną bazę użytkowników, a firma coraz mocniej koncentruje się na usługach, dodatkowej zawartości oraz innych sposobach regularnego generowania przychodów. W praktyce oznacza to, że dla producenta niekoniecznie najważniejsze jest już to, ile nowych konsol PS5 trafi do domów. Znacznie istotniejsze jest to, ile pieniędzy wydadzą osoby, które już posiadają sprzęt.

„Nie musimy agresywnie sprzedawać konsoli”

Hiroki Totoki odniósł się do strategii Sony podczas rozmowy z „The Wall Street Journal”. Prezes Sony zwrócił uwagę, że PlayStation 5 znajduje się obecnie w drugiej połowie swojego cyklu życia.

To właśnie dlatego firma nie musi podejmować szczególnie agresywnych działań mających na celu zwiększenie sprzedaży samego sprzętu. Sony ma już bowiem bardzo dużą bazę użytkowników, którą może wykorzystać do budowania powtarzalnych przychodów.

Totoki podkreślił, że przedsiębiorstwo skupia się obecnie na przychodach powtarzalnych generowanych przez aktualną bazę użytkowników. Wskazał przy tym na ogromną skalę PlayStation Plus, która według jego wypowiedzi ma obecnie 125 mln miesięcznie aktywnych użytkowników.

To właśnie ta grupa staje się dla Sony niezwykle wartościowym zasobem. Każdy aktywny użytkownik może bowiem generować przychody nie tylko poprzez zakup gier, ale również subskrypcje, dodatkową zawartość czy inne usługi dostępne w ramach ekosystemu PlayStation.

Sony chce zarabiać na tych, którzy już mają PS5

Strategia nie jest całkowicie nowa. Sony już wcześniej sygnalizowało inwestorom, że coraz większe znaczenie ma dla niego monetyzacja istniejącej bazy użytkowników. Podczas spotkania dotyczącego segmentu Game & Network Services przedstawiciele firmy wskazywali, że priorytetem jest wzrost rentowności, a nie zwiększanie liczby miesięcznie aktywnych użytkowników za wszelką cenę.

W praktyce chodzi więc o zwiększenie wartości każdego użytkownika. Z perspektywy Sony bardziej atrakcyjny może być gracz, który od kilku lat korzysta z PS5 i regularnie kupuje gry, dodatki oraz opłaca PlayStation Plus, niż osoba, która dopiero kupi konsolę, ale nie generuje później znaczących przychodów.

To istotna zmiana w sposobie patrzenia na rynek konsol. Tradycyjnie producent sprzętu starał się sprzedać jak największą liczbę urządzeń, ponieważ duża baza użytkowników zwiększała później potencjał sprzedaży gier i akcesoriów. Obecnie Sony ma już jednak wystarczająco dużą bazę klientów, aby większy nacisk położyć na maksymalizowanie przychodów generowanych przez istniejących graczy.

PS5 zbliża się do 100 mln sprzedanych egzemplarzy

Sony ma ku temu bardzo konkretne powody. PlayStation 5 jest jedną z najważniejszych konsol w historii firmy, a jej sprzedaż zbliża się do granicy 100 mln egzemplarzy. Według danych przywoływanych w najnowszych doniesieniach Sony do 30 czerwca 2026 roku dostarczyło na rynek 95,3 mln egzemplarzy PS5.

To ogromna baza potencjalnych klientów usług i produktów cyfrowych. Jednocześnie konsola jest już na tyle długo obecna na rynku, że naturalnie zbliża się do końcowej fazy swojego cyklu.

PlayStation Plus staje się jeszcze ważniejszy

Jednym z najważniejszych elementów tej strategii pozostaje PlayStation Plus. Subskrypcja jest dla Sony źródłem regularnych przychodów, niezależnych od tego, czy użytkownik w danym miesiącu kupi nową grę.

Model subskrypcyjny ma dla producenta ogromną zaletę. Zamiast polegać wyłącznie na jednorazowych zakupach, Sony może otrzymywać pieniądze od użytkowników regularnie. Im więcej osób pozostaje w systemie, tym większa przewidywalność przychodów.

Nie oznacza to oczywiście, że sprzedaż gier przestaje być ważna. Wręcz przeciwnie. Sony nadal potrzebuje dużych premier, które będą zachęcały użytkowników do korzystania z PlayStation i wydawania pieniędzy. Gry pełnią jednak jednocześnie funkcję elementu większego ekosystemu.

Nowe gry nadal będą potrzebne

Nie oznacza to jednak, że Sony zamierza całkowicie odpuścić sprzedaż PlayStation 5. Firma nadal będzie potrzebowała dużych produkcji, które będą napędzały zainteresowanie konsolą.

Na horyzoncie znajdują się między innymi Marvel’s Wolverine, God of War: Laufey oraz remake trylogii God of War. Takie produkcje mogą skłaniać posiadaczy starszych konsol do przesiadki na PS5, a część użytkowników innych platform może zdecydować się właśnie na zakup sprzętu Sony.

Różnica polega jednak na tym, że Sony nie musi już traktować sprzedaży każdego egzemplarza PS5 jako najważniejszego celu biznesowego. Konsola ma już ogromną bazę użytkowników, dlatego znacznie większy potencjał może tkwić w zwiększaniu przychodów z każdego istniejącego klienta.

To może być ważny sygnał przed premierą PS6

Strategia Sony jest szczególnie interesująca w kontekście następnej generacji. PlayStation 5 znajduje się w drugiej połowie swojego cyklu życia, co oznacza, że firma musi już myśleć o przyszłości i przygotowywać rynek na następcę.

Z punktu widzenia Sony idealny scenariusz zakłada nie tylko sprzedaż nowej konsoli, ale również zachowanie obecnych użytkowników w ramach ekosystemu. Im silniejsza będzie więź gracza z PlayStation Plus, cyfrową biblioteką, zakupionymi dodatkami i innymi usługami, tym większa szansa, że zdecyduje się on pozostać przy platformie również po premierze kolejnej generacji.

To właśnie dlatego obecna strategia może być znacznie ważniejsza, niż sugerowałoby samo stwierdzenie, że Sony nie chce już agresywnie sprzedawać PS5. Firma buduje bowiem bazę, która może zostać wykorzystana również przy kolejnej generacji sprzętu.

Problemem może być jednak reakcja graczy

Strategia polegająca na maksymalizacji przychodów z obecnej bazy użytkowników ma jednak również drugą stronę. Gracze coraz uważniej obserwują ceny konsol, gier, akcesoriów oraz usług. Sony w ostatnim czasie spotkało się z krytyką dotyczącą między innymi podwyżek cen PS5 oraz kierunku, w którym zmierza dystrybucja gier.

Szczególnie kontrowersyjna jest kwestia fizycznych nośników. Firma ma stopniowo odchodzić od produkcji fizycznych gier na rzecz dystrybucji cyfrowej, co wywołało sprzeciw części społeczności.

W takiej sytuacji zbyt mocne skupienie się na monetyzacji istniejących użytkowników może być ryzykowne. Gracze mogą zaakceptować płatne usługi, dodatki czy wyższe ceny, jeśli w zamian otrzymują odpowiednią wartość. Jeśli jednak zaczną mieć poczucie, że każda funkcja ekosystemu jest podporządkowana maksymalizacji przychodów, może to negatywnie wpłynąć na wizerunek PlayStation.

Jedno jest natomiast pewne: era, w której sukces PlayStation mierzono przede wszystkim liczbą sprzedanych konsol, powoli ustępuje miejsca modelowi, w którym równie ważne staje się to, ile pieniędzy każda z tych konsol jest w stanie wygenerować przez cały okres użytkowania. A skoro PS5 zbliża się do 100 mln sprzedanych egzemplarzy, dla Sony może to oznaczać ogromną szansę na zwiększenie przychodów bez konieczności sprzedaży kolejnych dziesiątek milionów urządzeń.