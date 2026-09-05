Tomb Raider: Legacy of Atlantis zachwyca graczy. Dwa kolejne remaki mogą być już w planach

Fani Lary Croft mają powody do zadowolenia. Nadchodzące Tomb Raider: Legacy of Atlantis coraz mocniej rozbudza zainteresowanie graczy, a najnowsze doniesienia sugerują, że Crystal Dynamics może już myśleć o kolejnych odświeżonych odsłonach klasycznej serii. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, w planach mogą znajdować się remaki Tomb Raider II: The Dagger of Xian oraz Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft. Na oficjalne potwierdzenie trzeba jednak jeszcze poczekać.

Legacy of Atlantis dopiero początkiem?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis jest jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów związanych z Larą Croft. Gra stanowi nową wersję pierwszej części serii z 1996 roku, ale nie jest prostym remasterem podbijającym rozdzielczość tekstur i poprawiającym jakość obrazu. Twórcy zdecydowali się na znacznie dalej idącą reinterpretację klasycznej przygody.

Za produkcję odpowiadają Crystal Dynamics oraz polskie studio Flying Wild Hog. To właśnie udział polskiego zespołu stał się teraz istotnym elementem najnowszych doniesień dotyczących przyszłości marki.

Anonimowe źródło związane z Flying Wild Hog miało przekazać francuskiemu serwisowi PSI, że twórcy planują również odświeżenie dwóch kolejnych klasycznych odsłon. Mowa o Tomb Raider II: The Dagger of Xian z 1997 roku oraz Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft z 1998 roku.

Trzeba jednak zachować odpowiedni dystans do tych informacji. Na ten moment nie mamy oficjalnego komunikatu Crystal Dynamics ani wydawcy, który potwierdzałby rozpoczęcie prac nad którymkolwiek z tych projektów. Są to więc doniesienia oparte na anonimowym źródle, a nie zapowiedź kolejnych gier.

Druga i trzecia część mogą otrzymać drugie życie

Ewentualne odświeżenie Tomb Raider II byłoby dla wielu fanów szczególnie interesującym przedsięwzięciem. Oryginalna gra z 1997 roku rozbudowała formułę pierwszej części, oferując znacznie większe lokacje, nowe rodzaje itd.

Przygoda Lary prowadziła ją m.in. przez Wenecję, Tybet oraz Chiny, a jednym z najważniejszych elementów historii był legendarny Sztylet Xian. Gra do dziś jest uznawana za jedną z najbardziej charakterystycznych odsłon klasycznej ery Tomb Raidera.

Jeszcze ciekawiej mogłoby wyglądać odświeżenie Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft. Trzecia część z 1998 roku była pod wieloma względami bardziej eksperymentalna. Twórcy przygotowali dla Lary serię bardzo zróżnicowanych lokacji, a gracze otrzymali większą swobodę w wyborze kolejności odwiedzania niektórych miejsc.

Problemem pozostaje jednak to, że Tomb Raider III jest znacznie bardziej nierówną produkcją niż poprzedniczka. Współczesny remake mógłby więc nie tylko poprawić oprawę graficzną, ale również przebudować część rozwiązań, które w 1998 roku były interesujące, lecz z dzisiejszej perspektywy mogą wydawać się archaiczne.

Legacy of Atlantis ma kluczowe zadanie

Ewentualne decyzje dotyczące kolejnych remake’ów prawdopodobnie będą w dużej mierze zależały od sukcesu Legacy of Atlantis. Według obecnych informacji gra ma zadebiutować 12 lutego 2027 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

To oznacza, że przed twórcami jeszcze długa droga. Samo zainteresowanie graczy oraz pozytywne reakcje na materiały prezentujące rozgrywkę są oczywiście dobrym sygnałem, ale dla wydawcy kluczowe będą przede wszystkim wyniki sprzedaży.

Jeżeli Legacy of Atlantis okaże się sukcesem komercyjnym, stworzenie kolejnych remake’ów będzie znacznie łatwiejsze do uzasadnienia. Twórcy będą mogli wykorzystać istniejącą technologię, część rozwiązań projektowych oraz doświadczenie zdobyte podczas produkcji pierwszego remake’u.

Co więcej, kolejne części klasycznej trylogii mają już bardzo wyraźne podstawy. Zamiast wymyślać całkowicie nowe historie, deweloperzy mogliby sięgnąć po materiał, który doskonale znają zarówno starsi fani, jak i gracze, którzy dopiero poznają Larę Croft.

Polska ekipa może odegrać ważną rolę

W całej historii szczególnie interesujący jest udział Flying Wild Hog. Polskie studio współpracuje przy Legacy of Atlantis z Crystal Dynamics, a jego doświadczenie może być istotne również przy potencjalnych kolejnych produkcjach.

Flying Wild Hog ma na swoim koncie między innymi serię Shadow Warrior, Hard Reset oraz Evil West. Studio ma więc doświadczenie w tworzeniu dynamicznych gier akcji, choć Tomb Raider stawia przed deweloperami nieco inne wymagania. Oprócz walki niezwykle ważne są tutaj eksploracja, platformowe sekwencje, zagadki oraz projektowanie dużych, wielopoziomowych lokacji.

Materiały prezentowane przez twórców Legacy of Atlantis wskazują, że właśnie te elementy mają odgrywać bardzo dużą rolę w nowej przygodzie Lary. Twórcy chcą jednocześnie zachować ducha oryginału i dostosować mechanikę do oczekiwań współczesnych graczy. W jednym z ostatnich materiałów szczególną uwagę poświęcono między innymi akrobatycznym zdolnościom bohaterki.

Lara Croft wraca do swoich korzeni

Legacy of Atlantis jest o tyle interesującym projektem, że marka Tomb Raider przez ostatnie lata mocno ewoluowała. Trylogia Survivor, rozpoczęta w 2013 roku, przedstawiała młodszą i bardziej podatną na zranienia Larę, skupiając się w dużym stopniu na jej przemianie w doświadczoną poszukiwaczkę przygód.

Nowy remake pierwszej części ma natomiast okazję połączyć klasyczne części serii z rozwiązaniami wypracowanymi przez współczesne gry akcji. Twórcy mogą wykorzystać trzy dekady doświadczeń związanych z projektowaniem Tomb Raidera, jednocześnie zachowując najbardziej charakterystyczne elementy pierwowzoru.

To właśnie dlatego ewentualne remaki drugiej i trzeciej części mogą być znacznie ciekawsze niż zwykłe odświeżenia grafiki. Współczesna technologia pozwala bowiem przebudować klasyczne lokacje, rozwinąć historię oraz stworzyć bardziej naturalny system poruszania się Lary, nie rezygnując przy tym z charakterystycznej atmosfery oryginalnych produkcji.

Na oficjalne potwierdzenie przyjdzie jednak jeszcze poczekać. Tym bardziej że sama premiera Legacy of Atlantis została zaplanowana dopiero na 12 lutego 2027 roku.