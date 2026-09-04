ARC X1 ma być nową konsolą przenośną. Producent nawiązał współpracę z Qualcommem

Rynek przenośnych konsol do gier w ostatnich latach wyraźnie przyspieszył. Urządzenia takie jak Steam Deck, ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go pokazały, że gracze są zainteresowani sprzętem pozwalającym uruchamiać wymagające produkcje poza domem. Teraz do tego segmentu chce dołączyć kolejny producent. Indyjska firma ARC zapowiedziała współpracę z Qualcommem, której jednym z pierwszych efektów ma być nowa konsola przenośna ARC X1.

Informacja jest o tyle interesująca, że ARC nie zamierza konkurować wyłącznie ceną czy wyglądem urządzenia. Firma chce wykorzystać doświadczenie Qualcomma w tworzeniu energooszczędnych układów obliczeniowych, grafiki oraz komunikacji bezprzewodowej. Szczególny nacisk ma zostać położony na połączenie wydajności, czasu pracy na baterii i mobilności.

ARC X1 powstaje przy współpracy z Qualcommem

ARC ogłosiło strategiczną współpracę z Qualcomm Technologies. Obie firmy mają wspólnie pracować nad nową generacją urządzeń gamingowych, wśród których znajdzie się właśnie ARC X1. Producent zapowiada, że jego sprzęt będzie kierowany przede wszystkim do graczy z Indii oraz innych szybko rozwijających się rynków.

To ważny element strategii firmy. Indie są jednym z najszybciej rozwijających się rynków gier, choć przez lata za główną platformę do grania służyły tam przede wszystkim smartfony. Rosnące zainteresowanie bardziej zaawansowanymi produkcjami sprawia jednak, że pojawia się przestrzeń dla dedykowanych urządzeń gamingowych.

ARC chce wykorzystać tę sytuację, proponując sprzęt zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują większej wydajności niż oferują smartfony, ale jednocześnie nie chcą korzystać z dużych i ciężkich komputerów.

W ramach współpracy Qualcomm ma dostarczyć rozwiązania odpowiadające za obliczenia, grafikę, sztuczną inteligencję oraz łączność bezprzewodową. Na tym etapie nie ujawniono jednak konkretnego procesora, który trafi do ARC X1.

Wydajność to nie wszystko

Jednym z najciekawszych elementów zapowiedzi jest podejście ARC do wydajności. Firma podkreśla, że w przypadku przenośnej konsoli nie chodzi wyłącznie o osiągnięcie jak najwyższej liczby klatek na sekundę. Równie istotna ma być efektywność energetyczna.

To szczególnie ważne w przypadku urządzeń, które mają być rzeczywiście mobilne. Wysoka wydajność procesora i układu graficznego często oznacza bowiem większy pobór energii, wyższe temperatury oraz konieczność zastosowania wydajniejszego chłodzenia. Wszystko to wpływa natomiast na rozmiary urządzenia, jego masę oraz czas pracy na jednym ładowaniu.

ARC deklaruje, że chce znaleźć odpowiedni kompromis pomiędzy tymi parametrami. Firma wskazuje na znaczenie tak zwanego performance-per-watt, czyli wydajności uzyskiwanej z każdego wata energii.

W tym przypadku współpraca z Qualcommem wydaje się naturalnym kierunkiem. Producent układów Snapdragon od lat rozwija rozwiązania przeznaczone do urządzeń mobilnych, w których efektywność energetyczna ma ogromne znaczenie.

Qualcomm ma już doświadczenie z przenośnymi konsolami

Nie będzie to dla Qualcomma pierwsze podejście do rynku handheldów. Firma rozwija rodzinę platform Snapdragon G, które zostały zaprojektowane właśnie z myślą o przenośnych urządzeniach gamingowych.

W ofercie znajduje się między innymi Snapdragon G3 Gen 3, przygotowany z myślą o bardziej wymagających urządzeniach. Platforma wykorzystuje ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Kryo oraz układ graficzny Adreno A33. Producent deklaruje możliwość obsługi rozgrywki w wysokiej rozdzielczości przy częstotliwości odświeżania do 144 Hz, a także wsparcie dla ray tracingu. Platforma oferuje również Wi-Fi 7 oraz opcjonalną łączność 5G.

Qualcomm rozwija także słabsze i bardziej energooszczędne układy z rodziny G. Przykładowo Snapdragon G1 został przygotowany przede wszystkim z myślą o urządzeniach nastawionych na granie w chmurze. Firma podkreśla w tym przypadku możliwość uzyskania długiego czasu pracy oraz płynnego streamingu gier.

Nie wiadomo jeszcze, z którego rozwiązania skorzysta ARC X1. Producent nie podał również, czy konsola będzie nastawiona przede wszystkim na natywne uruchamianie gier, czy może w większym stopniu na streaming oraz granie w chmurze.

Ważną rolę odegra łączność

W przypadku przenośnej konsoli nowej generacji sama moc obliczeniowa nie wystarczy. Coraz większe znaczenie ma również szybka i stabilna komunikacja bezprzewodowa.

Qualcomm rozwija swoje platformy gamingowe właśnie z myślą o takim scenariuszu. Najwydajniejsze rozwiązania z rodziny Snapdragon G obsługują Wi-Fi 7, a wybrane platformy mogą korzystać również z łączności 5G. Ma to znaczenie przede wszystkim podczas korzystania z usług chmurowych i zdalnego grania.

ARC wskazuje, że jednym z celów nowego sprzętu będzie zapewnienie niskich opóźnień oraz stabilnego połączenia. Może to być istotne nie tylko podczas grania w chmurze, ale również w produkcjach wykorzystujących tryby sieciowe.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że dobra łączność nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z cloud gamingiem. Wiele zależy od jakości infrastruktury sieciowej, przepustowości połączenia oraz odległości od serwera. Dlatego ARC X1 może być ciekawym urządzeniem zarówno dla osób korzystających z usług streamingowych, jak i tych, które oczekują klasycznego grania bezpośrednio na konsoli.

ARC chce wejść na szybko rosnący rynek

Strategia ARC jest wyraźnie związana z rynkami wschodzącymi. Firma uważa, że istnieje tam zapotrzebowanie na dedykowane urządzenia gamingowe, które będą bardziej mobilne od laptopów gamingowych, a jednocześnie zaoferują większe możliwości niż typowy smartfon.

Takie podejście może być interesujące także z perspektywy europejskich użytkowników. W ostatnich latach segment handheldów wyraźnie się rozwinął, a konsumenci mają coraz większy wybór. Oprócz klasycznych konsol pojawiły się urządzenia bazujące na Windowsie, SteamOS i Androidzie.

Qualcomm już w 2025 roku zapowiadał rozwój kolejnej generacji Snapdragon G Series, obejmującej modele G3 Gen 3, G2 Gen 2 oraz G1 Gen 2. Firma wskazywała wówczas na obsługę grania w chmurze, gier konsolowych, PC oraz Androida.

ARC X1 może więc pojawić się na rynku w momencie, gdy technologia potrzebna do stworzenia wydajnego, ale jednocześnie energooszczędnego handhelda jest już znacznie bardziej dojrzała niż kilka lat temu.

Na szczegóły trzeba jeszcze poczekać

Na razie ARC nie ujawniło pełnej specyfikacji ARC X1. Nie znamy więc przekątnej i rozdzielczości ekranu, pojemności baterii, ilości pamięci RAM czy pamięci na dane. Nie podano również ceny ani dokładnej daty premiery.

Nie wiadomo także, jaki system operacyjny będzie odpowiadał za działanie urządzenia oraz jakie gry będzie można uruchamiać natywnie. To właśnie te informacje będą kluczowe dla oceny, czy ARC X1 rzeczywiście może stać się konkurencją dla istniejących handheldów.

Sama współpraca z Qualcommem jest jednak wyraźnym sygnałem, że ARC traktuje projekt poważnie. Firma chce stworzyć nie pojedynczy eksperymentalny produkt, lecz całą linię urządzeń gamingowych. Qualcomm ma natomiast zapewnić jej dostęp do technologii związanych z wydajnością, grafiką, sztuczną inteligencją oraz łącznością.

Na ostateczną ocenę ARC X1 trzeba będzie więc poczekać do momentu ujawnienia pełnej specyfikacji. Jeżeli producent rzeczywiście zdoła połączyć wysoką wydajność z dobrym czasem pracy na baterii, kompaktowymi wymiarami i atrakcyjną ceną, nowy handheld może okazać się interesującą alternatywą dla obecnych urządzeń. Szczególnie że rynek przenośnego grania coraz wyraźniej wychodzi poza tradycyjnych producentów konsol.

Jedno jest już pewne: Qualcomm chce być coraz ważniejszym graczem w segmencie przenośnego gamingu, a ARC X1 może być jednym z ciekawszych efektów tej strategii.