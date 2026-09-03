Recenzja routera Mercusys MR47BE – Wi-Fi 7 dla wymagających w rozsądnej cenie

Standard Wi-Fi 7 przestaje być rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla najdroższych routerów klasy premium. Coraz więcej producentów wprowadza do swojej oferty urządzenia oferujące najnowsze technologie sieciowe w znacznie bardziej przystępnych cenach. Jednym z takich modeli jest Mercusys MR47BE, trójzakresowy router klasy BE9300, który został wyposażony w obsługę pasma 6 GHz, porty 2,5 Gb/s oraz komplet funkcji charakterystycznych dla standardu IEEE 802.11be.

Mercusys od kilku lat konsekwentnie rozwija swoją ofertę urządzeń sieciowych, kierując ją przede wszystkim do użytkowników domowych, którzy oczekują wysokiej wydajności, ale jednocześnie nie chcą wydawać kilku tysięcy złotych na profesjonalny sprzęt. MR47BE jest jednym z najbardziej zaawansowanych modeli producenta i już sama specyfikacja sugeruje, że może być ciekawą alternatywą dla znacznie droższych konstrukcji konkurencji. Czy jednak nowoczesna specyfikacja przekłada się na codzienne użytkowanie? Jak sprawdza się ten router w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Mercusys od lat stawia na prostotę i podobnie wygląda zawartość opakowania modelu MR47BE. Producent dostarcza wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy, bez zbędnych dodatków.

W pudełku znajdziemy oczywiście sam router Mercusys MR47BE, zasilacz oraz przewód Ethernet RJ45. Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii. To klasyczny zestaw, który pozwala podłączyć urządzenie zaraz po wyjęciu z pudełka.

Największym atutem MR47BE jest oczywiście jego specyfikacja techniczna. Router należy do klasy BE9300, oferując łączną przepustowość sięgającą ponad 9 Gb/s.

Do dyspozycji użytkownika oddano trzy pasma:

6 GHz – do 5760 Mb/s

– do 5 GHz – do 2880 Mb/s

– do 2,4 GHz – do 574 Mb/s

Router obsługuje wszystkie najważniejsze standardy włącznie z najświeższym 802.11be (Wi-Fi 7). Oznacza to pełną kompatybilność zarówno z najnowszymi laptopami i smartfonami wyposażonymi w Wi-Fi 7, jak i starszymi urządzeniami działającymi jeszcze w standardzie Wi-Fi 5 czy Wi-Fi 4.

Na uwagę zasługują technologie charakterystyczne dla Wi-Fi 7:

Multi-Link Operation (MLO) ,

, kanały o szerokości 320 MHz ,

, modulacja 4K-QAM ,

, Multi-RU.

To właśnie dzięki nim router jest w stanie zapewnić znacznie wyższą przepustowość oraz mniejsze opóźnienia względem urządzeń Wi-Fi 6.

Producent zastosował również zestaw portów przewodowych 1 × WAN 2,5 Gb/s, oraz 3 × LAN 2,5 Gb/s. Całość uzupełnia sześć zintegrowanych anten odpowiadających za stabilne pokrycie sygnałem całego mieszkania lub domu.

Jakość wykonania oraz design

Mercusys MR47BE prezentuje się nowocześnie, ale jednocześnie zachowuje charakterystyczny dla marki minimalistyczny wygląd. Obudowę wykonano z dobrej jakości matowego tworzywa sztucznego, które skutecznie ogranicza widoczność odcisków palców oraz drobnych zarysowań.

Router nie sprawia wrażenia taniego urządzenia. Tworzywo jest odpowiednio sztywne, nic nie trzeszczy podczas przenoszenia, a cała konstrukcja wydaje się dobrze spasowana. Router nie jest przesadnie duży, powiedziałbym jak na standardy rozwiązań z Wi-Fi 7 na pokładzie wręcz minimalistyczny. Dzięki temu urządzenie bez problemu zmieści się na półce RTV, biurku czy komodzie.

Sześć anten rozmieszczono symetrycznie po bokach urządzenia. Ich konstrukcja pozwala na odpowiednie rozprowadzenie sygnału we wszystkich kierunkach, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w większych mieszkaniach.

Z tyłu znajdziemy komplet portów 2,5 Gb/s oraz dwa przyciski WPS i Reset. Układ złączy jest przemyślany i zapewnia wygodny dostęp do wszystkich przewodów. Na froncie umieszczono diody LED informujące o stanie pracy urządzenia. Nie są one przesadnie jasne, dlatego nie przeszkadzają podczas korzystania z routera wieczorem. Całość prezentuje się estetycznie i bez problemu wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Pod względem jakości wykonania czy designu nie mam uwag.

Oprogramowanie

Jednym z największych atutów MR47BE jest proste i przejrzyste oprogramowanie.

Pierwsza konfiguracja przebiega bardzo sprawnie. Kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces uruchamiania urządzenia. Nawet osoby, które nigdy wcześniej nie konfigurowały routera, nie powinny mieć z tym większych problemów.

Panel administracyjny jest czytelny i logicznie uporządkowany. Poszczególne ustawienia zostały pogrupowane w przejrzyste sekcje, dzięki czemu łatwo odnaleźć interesujące funkcje.

Do najważniejszych możliwości należą między innymi zarządzanie lokalne i zdalne, kontrola dostępu serwer DHCP itd. Na uwagę zasługuje także rozbudowana obsługa VPN. Producent nie zapomniał również o bezpieczeństwie sieci bezprzewodowej. Do dyspozycji użytkownika oddano włącznie z WPA3. Warto pochwalić możliwość tworzenia oddzielnych sieci gościnnych dla każdego z trzech pasm – 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Dzięki temu można łatwo udostępnić Internet gościom bez konieczności podawania głównego hasła do domowej sieci.

Łączność

Najważniejszym elementem każdego routera jest oczywiście jakość połączenia. Mercusys MR47BE wykorzystuje wszystkie najważniejsze możliwości standardu Wi-Fi 7. Największą nowością jest Multi-Link Operation (MLO), które pozwala jednocześnie wykorzystywać kilka pasm częstotliwości. W praktyce przekłada się to na niższe opóźnienia, większą stabilność oraz szybsze przełączanie pomiędzy dostępnymi kanałami. Równie istotna jest obsługa kanałów 320 MHz, dzięki którym kompatybilne urządzenia mogą osiągać znacznie wyższe transfery niż w przypadku Wi-Fi 6.

Modulacja 4K-QAM zwiększa ilość przesyłanych danych w jednym symbolu, co przekłada się na lepszą wydajność przy dobrym poziomie sygnału. Dzięki sześciu antenom sygnał pozostaje stabilny również w bardziej oddalonych pomieszczeniach.

Na pochwałę zasługują także porty 2,5 Gb/s, które pozwalają w pełni wykorzystać szybkie łącza światłowodowe oraz lokalne transfery pomiędzy komputerami i serwerami NAS. To rozwiązanie przyszłościowe – nawet jeśli obecnie korzystamy z wolniejszego Internetu, router będzie gotowy na szybsze usługi oferowane przez operatorów.

Podsumowanie

Mercusys MR47BE pokazuje, że wejście w świat Wi-Fi 7 nie musi oznaczać zakupu bardzo drogiego routera. Producent przygotował urządzenie oferujące nowoczesną specyfikację, szybkie porty 2,5 Gb/s oraz komplet najważniejszych funkcji sieciowych, zachowując przy tym prostotę konfiguracji i intuicyjne oprogramowanie.

Do największych zalet modelu należą obsługa standardu Wi-Fi 7 z technologiami MLO, trzy pasma pracy z dedykowanym pasmem 6 GHz, komplet portów 2,5 Gb/s. Na plus wypada również stabilna praca przy dużej liczbie jednocześnie podłączonych urządzeń, nowoczesny wygląd i solidna jakość wykonania. Mercusys MR47BE będzie bardzo dobrym wyborem dla użytkowników posiadających światłowód, graczy, osób pracujących zdalnie oraz wszystkich, którzy planują wymianę domowej infrastruktury na sprzęt zgodny z Wi-Fi 7. To router, który nie tylko odpowiada na obecne potrzeby, ale jest również przygotowany na rozwój domowej sieci w kolejnych latach.