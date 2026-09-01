Recenzja MOVA S70 Ultra Roller – robot sprzątający, który chce zastąpić zarówno odkurzacz, jak i klasycznego mopa

Jeszcze kilka lat temu zakup robota sprzątającego traktowany był przede wszystkim jako wygodny dodatek do tradycyjnego odkurzacza. Pierwsze generacje tego typu urządzeń potrafiły regularnie usuwać kurz z podłóg, jednak w przypadku większych zabrudzeń czy mycia powierzchni użytkownik i tak musiał sięgnąć po klasyczny mop. Obecnie rynek wygląda zupełnie inaczej. Producenci coraz śmielej rozwijają technologię automatycznego sprzątania, a najnowsze modele mają nie tylko odkurzać, ale również skutecznie myć podłogi, samodzielnie opróżniać pojemnik na kurz, czyścić elementy mopujące, uzupełniać wodę, a nawet suszyć je po zakończeniu pracy.

MOVA jest marką, która w stosunkowo krótkim czasie zdołała zdobyć rozpoznawalność w segmencie smart urządzeń. Model S70 Roller jest jednym z najbardziej zaawansowanych robotów w portfolio producenta i już sama specyfikacja sugeruje, że mamy do czynienia z konstrukcją z wyższej półki, choć z drugiej strony część elementów wskazuje na nieco tańsze i budżetowe rozwiązania by jednak finalnie najnowszy model odkurzacza nie kosztował majątku.

Na papierze wszystko wygląda bardzo obiecująco. Pozostaje jednak najważniejsze pytanie – czy rozwiązania zastosowane przez MOVA rzeczywiście przekładają się na codzienne użytkowanie? Jak całość sprawuje się w praktyce? Czy wart jest zakupu? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Już samo opakowanie sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie. Jednak to co najważniejsze jest w środku. W komplecie otrzymujemy robota sprzątającego MOVA S70 Ultra Roller, nie mogło zabraknąć również stacji bazowej, przewodu zasilającego czy podstawowych elementów eksploatacyjnych. Choć zestaw nie zawiera dodatkowych worków czy zapasowych elementów eksploatacyjnych, trudno uznać to za istotną wadę. Producent przygotował robota w taki sposób, aby większość podzespołów mogła pracować przez wiele miesięcy bez konieczności wymiany.

Pod względem parametrów technicznych MOVA S70 Ultra Roller prezentuje się naprawdę dobrze.

Specyfikacja techniczna

Wymiary robota: 350 × 350 × 91,5 mm

350 × 350 × 91,5 mm Wymiary stacji bazowej: 340 × 456 × 496 mm

340 × 456 × 496 mm Maksymalna moc ssania: 32 000 Pa

32 000 Pa Pojemność akumulatora: 6400 mAh

6400 mAh Pojemność worka na kurz: 3,2 l

3,2 l Pojemność pojemnika na kurz robota: ponad 240 ml

ponad 240 ml Zbiornik czystej wody: 5 litrów

5 litrów Zbiornik brudnej wody: 4,5 litra

4,5 litra Unoszenie szczotki bocznej: 10 mm

10 mm Unoszenie wałka Roller Mop: 12 mm

Już pobieżna analiza parametrów pokazuje, że MOVA celuje w najwyższą półkę rynku. Szczególnie uwagę zwraca bardzo wysoka moc ssania, która jeszcze do niedawna była zarezerwowana wyłącznie dla klasycznych odkurzaczy pionowych. W połączeniu z dużą baterią oraz rozbudowaną stacją dokującą urządzenie zapowiada się jako sprzęt przeznaczony przede wszystkim do dużych mieszkań oraz domów jednorodzinnych.

Jakość wykonania oraz design

Pierwszy kontakt z robotem pozostawia bardzo pozytywne wrażenie. MOVA S70 Ultra Roller sprawia wrażenie urządzenia dopracowanego zarówno pod względem wzornictwa, jak i jakości wykonania. Producent postawił na nowoczesny, minimalistyczny projekt, dzięki czemu robot nie zwraca na siebie nadmiernej uwagi i dobrze komponuje się z praktycznie każdym wnętrzem.

Obudowę wykonano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o matowym wykończeniu. Taki materiał nie tylko prezentuje się elegancko, ale również znacznie lepiej maskuje odciski palców i drobne zarysowania niż błyszczące plastiki stosowane w tańszych konstrukcjach.

Na uwagę zasługuje także bardzo dobre spasowanie wszystkich elementów. Podczas przenoszenia robota nic nie skrzypi, nie ugina się ani nie wydaje niepożądanych dźwięków. To drobiazg, który jednak wyraźnie pokazuje, że producent nie oszczędzał na jakości wykonania.

Robot ma średnicę 35 centymetrów i wysokość wynoszącą 91,5 mm. W praktyce oznacza to możliwość swobodnego wjeżdżania pod większość łóżek, komód, szafek RTV czy sof. W czasie testów urządzenie bez problemu docierało do miejsc, które podczas tradycyjnego odkurzania często pozostają pomijane.

Przednia część obudowy została wyposażona w system wykrywania przeszkód, natomiast na górze umieszczono przyciski sterujące oraz moduł odpowiedzialny za precyzyjną nawigację. Wszystkie elementy zostały estetycznie zintegrowane z bryłą urządzenia i nie zaburzają jego wyglądu. Jedynie dosyć specyficznie wygląda na froncie otwór

Nie mniej imponująco prezentuje się sama stacja bazowa. To właściwie centrum zarządzania całym procesem sprzątania. Jej gabaryty są oczywiście znacznie większe od klasycznych stacji ładujących, jednak wynika to z zastosowanych funkcji.

W środku znalazło się miejsce na aż dwa duże zbiorniki wody – pięciolitrowy zbiornik czystej wody oraz 4,5-litrowy zbiornik przeznaczony na wodę brudną. Dodatkowo producent zastosował worek na kurz o pojemności 3,2 litra, który w typowych warunkach wystarcza na kilka tygodni użytkowania. Wszystkie zbiorniki wysuwają się lekko, uchwyty są wygodne, a wymiana worka czy dolanie świeżej wody zajmuje dosłownie chwilę. To właśnie takie detale sprawiają, że korzystanie z robota staje się rzeczywiście bezobsługowe.

Równie dobrze zaprojektowano spód urządzenia. Szczotka główna, szczotka boczna oraz wałek Roller Mop są łatwo dostępne, dzięki czemu okresowe czyszczenie nie sprawia żadnych problemów. Producent zadbał również o możliwość szybkiego usunięcia włosów i sierści, które podczas dłuższego użytkowania naturalnie owijają się wokół elementów czyszczących.

Bateria

Jednym z elementów, który w dużym stopniu decyduje o komforcie korzystania z robota sprzątającego, jest czas pracy na jednym ładowaniu. Nawet najbardziej zaawansowane funkcje nie będą miały większego znaczenia, jeśli urządzenie będzie zmuszone wracać do stacji po kilkunastu minutach od rozpoczęcia sprzątania. W przypadku MOVA S70 Roller producent zastosował akumulator o pojemności 6400 mAh, co już na etapie specyfikacji zapowiada bardzo dobre osiągi.

Podczas codziennego użytkowania robot bez problemu radził sobie z kompleksowym posprzątaniem mieszkania o powierzchni około 64 m². Co istotne, po zakończeniu pracy poziom naładowania akumulatora nadal pozostawał na tyle wysoki, że urządzenie mogłoby kontynuować sprzątanie kolejnych pomieszczeń.

Oczywiście rzeczywisty czas pracy zależy od wybranych ustawień. Korzystanie z maksymalnej mocy ssania wynoszącej 32 000 Pa wiąże się z większym zużyciem energii niż tryb standardowy. Podobnie wygląda sytuacja podczas jednoczesnego odkurzania i intensywnego mycia podłóg. Mimo to nawet przy bardziej wymagających scenariuszach trudno mówić o rozczarowaniu. Robot zachowuje dużą wydajność energetyczną i nie sprawia wrażenia urządzenia, które nieustannie musi wracać do ładowarki.

Na pochwałę zasługuje również inteligentne zarządzanie energią. Jeżeli poziom naładowania okaże się niewystarczający do zakończenia sprzątania, MOVA automatycznie wraca do stacji dokującej, uzupełnia energię do odpowiedniego poziomu, a następnie kontynuuje pracę dokładnie od miejsca, w którym została przerwana. Nie ma więc potrzeby ponownego uruchamiania całego procesu ani ręcznego wskazywania pomieszczeń.

To rozwiązanie szczególnie docenią właściciele dużych domów jednorodzinnych, gdzie jednorazowe sprzątanie może obejmować powierzchnię przekraczającą 200 m².

Samo ładowanie akumulatora nie należy do rekordowo szybkich, jednak trudno uznać to za wadę. Robot najczęściej pracuje według wcześniej ustalonego harmonogramu i większość czasu spędza w stacji dokującej. W praktyce użytkownik praktycznie nie odczuwa czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Chyba, że kilka razy po rząd chce posprzątać cały dom, co jednak jest mocno naciąganym argumentem, bo i tak każda bateria w którymś momencie po prostu się rozładuje.

Jakość sprzątania

To właśnie ten aspekt jest najważniejszym kryterium oceny każdego robota sprzątającego i jednocześnie dużą zaletą MOVA S70 Ultra Roller. Producent postawił na rozwiązania, które wyraźnie odróżniają ten model od większości konkurencyjnych konstrukcji w tej półce cenowej.

Pierwszym elementem zwracającym uwagę jest moc ssania wynosząca 32 000 Pa. To wartość, która jeszcze do niedawna była spotykana wyłącznie w zaawansowanych odkurzaczach pionowych. W praktyce przekłada się to na bardzo skuteczne usuwanie zarówno drobnego kurzu, jak i większych zanieczyszczeń.

Podczas testów robot bez najmniejszego problemu zbierał rozsypany ryż, płatki śniadaniowe, piasek przyniesiony na butach, okruszki pieczywa. Szczególnie dobrze wypadało sprzątanie twardych podłóg, gdzie praktycznie po jednym przejeździe nie pozostawały żadne widoczne zabrudzenia. Równie pozytywnie prezentuje się skuteczność pracy na dywanach. Choć tych u mnie w mieszkaniu jest jak na lekarstwo. Robot automatycznie rozpoznaje zmianę rodzaju podłoża i zwiększa moc ssania, dzięki czemu dokładniej usuwa kurz.

Jednak tym czym robi największą robotę w przypadku sprzątania to zdecydowanie myjąca rolka. Większość robotów dostępnych na rynku wykorzystuje dwa obracające się pady mopujące lub klasyczną nakładkę z mikrofibry. Takie rozwiązania dobrze radzą sobie z odświeżaniem podłóg, jednak przy większych zabrudzeniach często jedynie rozmazują brud.

MOVA zastosowała zupełnie inne podejście. Robot wyposażono w aktywnie obracający się wałek myjący, który przez cały czas pozostaje nawilżany czystą wodą. Jednocześnie zabrudzenia są na bieżąco zbierane z powierzchni wałka, dzięki czemu podłoga jest myta zawsze czystym materiałem.

Efekt widać już po pierwszym sprzątaniu. Ślady zaschniętych napojów, błota czy odcisków butów znikają zdecydowanie skuteczniej niż w przypadku klasycznych mopów obrotowych. Szczególnie dobrze robot radzi sobie z codziennymi zabrudzeniami w kuchni oraz przedpokoju, czyli miejscach najbardziej narażonych na kontakt z wodą i piaskiem.

Zaletą jest również unoszenie wałka mopującego o 12 mm. Kiedy robot wykryje dywan, automatycznie podnosi element myjący, eliminując ryzyko zamoczenia wykładziny. To funkcja, która obecnie staje się standardem w tym segmencie. Podobnie wygląda sytuacja ze szczotką boczną, która może zostać uniesiona o 10 mm. Rozwiązanie to ogranicza przenoszenie wilgoci i zabrudzeń pomiędzy różnymi rodzajami powierzchni oraz zwiększa skuteczność sprzątania.

Bardzo dobrze wypada również praca przy ścianach i listwach przypodłogowych. Robot skutecznie dojeżdża do krawędzi pomieszczeń, a szczotka boczna dokładnie wymiata kurz z narożników. Choć – jak w przypadku praktycznie każdego okrągłego robota – idealne wyczyszczenie bardzo ostrych rogów nadal pozostaje niemożliwe, efekty są zdecydowanie lepsze niż w wielu konkurencyjnych modelach.

Na uwagę zasługuje także kultura pracy. Pomimo bardzo wysokiej mocy ssania urządzenie nie generuje nadmiernego hałasu podczas standardowego odkurzania. Dopiero po uruchomieniu trybu maksymalnej wydajności poziom głośności wyraźnie wzrasta, co jest całkowicie naturalne.

Podczas testów MOVA skutecznie omijał nogi krzeseł, suszarkę na pranie czy pozostawione na podłodze buty. Sporadycznie zdarzało się jedynie delikatne dotknięcie przeszkody, jednak były to sytuacje, które nie wpływały na dalszą pracę urządzenia.

Nie można również pominąć roli stacji dokującej. Po zakończeniu sprzątania robot automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, czyści wałek mopujący oraz przygotowuje go do kolejnego cyklu pracy. W praktyce oznacza to, że użytkownik przez wiele dni może praktycznie zapomnieć o konieczności jakiejkolwiek obsługi urządzenia. Wystarczy raz na jakiś czas uzupełnić zbiornik czystej wody, opróżnić pojemnik z brudną wodą oraz wymienić worek na kurz. To właśnie wysoki poziom automatyzacji sprawia, że MOVA S70 Ultra Roller rzeczywiście realizuje ideę robota, który sam dba o czystość domu, wymagając od użytkownika jedynie minimum zaangażowania.

Oprogramowanie

Nawet najlepszy robot sprzątający nie będzie w pełni funkcjonalny bez dobrze przygotowanego oprogramowania. To właśnie aplikacja mobilna odpowiada za planowanie harmonogramów, konfigurację sposobu sprzątania czy zarządzanie mapami mieszkania. W przypadku MOVA S70 Ultra Roller producent przygotował rozbudowane narzędzie, które oferuje znacznie więcej niż tylko możliwość zdalnego uruchomienia robota.

Proces pierwszej konfiguracji przebiega bardzo sprawnie. Po podłączeniu stacji bazowej i uruchomieniu robota wystarczy pobrać aplikację MOVA, zalogować się na swoje konto i dodać nowe urządzenie. Cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut, a komunikaty wyświetlane na ekranie prowadzą użytkownika krok po kroku przez kolejne etapy konfiguracji.

Pierwszym zadaniem robota jest utworzenie mapy mieszkania. MOVA S70 Ultra Roller wykonuje ten proces szybko i precyzyjnie. Już po pierwszym przejeździe otrzymujemy szczegółowy plan pomieszczeń z wyraźnie zaznaczonymi ścianami, meblami oraz przejściami. Co ważne, aplikacja automatycznie proponuje podział na pokoje, który w większości przypadków okazuje się trafny. Jeżeli jednak robot błędnie rozpozna granice pomieszczeń, użytkownik może je samodzielnie połączyć lub podzielić.

Bardzo przydatną funkcją jest możliwość zapisania kilku niezależnych map. To rozwiązanie docenią przede wszystkim właściciele domów piętrowych, którzy mogą przypisać oddzielne ustawienia dla każdego poziomu budynku. Robot po przeniesieniu na inne piętro automatycznie rozpoznaje otoczenie i korzysta z odpowiedniej mapy, bez konieczności ponownego skanowania.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość tworzenia stref zakazanych. W aplikacji można bardzo łatwo wyznaczyć miejsca, do których robot nie powinien wjeżdżać. Nie zabrakło także aktualizacji OTA (Over The Air). Producent regularnie udostępnia nowe wersje oprogramowania, które mogą poprawiać skuteczność omijania przeszkód, optymalizować algorytmy sprzątania czy dodawać nowe funkcje. Podczas całego okresu testowego aplikacja działała stabilnie. Nie występowały problemy z synchronizacją map, utratą ustawień czy samoczynnym rozłączaniem urządzenia. Wszystkie polecenia były realizowane niemal natychmiast, a komunikacja z robotem przebiegała bez zauważalnych opóźnień.

Łączność

MOVA S70 Ultra Roller został wyposażony w moduł Wi-Fi, który odpowiada za komunikację z aplikacją mobilną oraz zdalne sterowanie urządzeniem. Podczas testów robot utrzymywał stabilne połączenie z siecią nawet w bardziej oddalonych pomieszczeniach. Nie występowały sytuacje, w których urządzenie traciło kontakt z aplikacją lub wymagało ponownego parowania.

Zdalne sterowanie działa bardzo sprawnie. Nawet będąc poza domem można uruchomić sprzątanie, wysłać robota do wybranego pomieszczenia, zmienić harmonogram pracy czy sprawdzić aktualny postęp sprzątania. To szczególnie praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą wrócić do czystego mieszkania po pracy lub dłuższym wyjeździe.

Robot bez problemu współpracuje także z popularnymi asystentami głosowymi, umożliwiając rozpoczęcie lub zakończenie sprzątania za pomocą prostych komend głosowych. Dla wielu użytkowników będzie to wygodne uzupełnienie sterowania z poziomu aplikacji.

Podsumowanie

MOVA S70 Ultra Roller to robot sprzątający, który bardzo wyraźnie pokazuje, jak szybko rozwija się segment inteligentnych urządzeń do utrzymania czystości. Producent nie ograniczył się do zwiększenia mocy ssania czy zastosowania większego akumulatora. Największą zmianą jest zupełnie nowe podejście do mopowania, którego centralnym elementem jest aktywny wałek.

W praktyce przekłada się to na zdecydowanie skuteczniejsze mycie podłóg niż w przypadku klasycznych robotów wyposażonych w obrotowe pady lub pasywną nakładkę z mikrofibry.

Nie można również pominąć wysokiej mocy ssania wynoszącej 32 000 Pa. Robot skutecznie usuwa zarówno drobny kurz, jak i większe zanieczyszczenia, a automatyczne zwiększanie mocy na dywanach pozwala dokładniej oczyścić włókna z piasku czy sierści zwierząt.

Czy MOVA S70 Ultra Roller jest urządzeniem pozbawionym wad? Jak każdy sprzęt tej klasy wymaga wygospodarowania miejsca na stosunkowo dużą stację bazową, a jego pełnię możliwości docenią przede wszystkim użytkownicy większych mieszkań i domów. Są to jednak kompromisy typowe dla najbardziej zaawansowanych robotów sprzątających dostępnych na rynku.

Jeżeli szukamy robota, który nie tylko skutecznie odkurza, ale również realnie zastępuje tradycyjnego mopa i ogranicza codzienną obsługę do absolutnego minimum, MOVA S70 Ultra Roller bez wątpienia należy do najciekawszych propozycji w swoim segmencie.