PlayStation State of Play powraca. Sony pokaże dwa wydarzenia jednego dnia

Sony oficjalnie zakończyło spekulacje dotyczące kolejnego pokazu State of Play. Firma zapowiedziała nie jeden, lecz dwa wydarzenia odbywające się bezpośrednio po sobie. Gracze mogą szykować się na dużą porcję informacji dotyczących nadchodzących produkcji na PlayStation 5, a szczególnie interesująco zapowiada się końcówka pierwszego pokazu, podczas której otrzymamy rozszerzony materiał poświęcony Final Fantasy VII Revelation.

Dwa State of Play jednego dnia

Na nowy pokaz nie trzeba będzie długo czekać. Sony potwierdziło, że najbliższe State of Play odbędzie się 3 września 2026 roku. Co ważne, będzie to podwójne wydarzenie. Najpierw gracze zobaczą klasyczny State of Play, a zaraz po nim rozpocznie się specjalne State of Play Japan, koncentrujące się na produkcjach tworzonych w Japonii oraz innych krajach Azji.

Pierwsza prezentacja rozpocznie się o 15:00 czasu polskiego. Sony zamierza podczas niej zaprezentować aktualizacje i nowe informacje dotyczące gier tworzonych zarówno przez PlayStation Studios, jak i zewnętrznych partnerów. Nie będzie to więc wydarzenie ograniczone wyłącznie do produkcji należących do wewnętrznych zespołów Sony.

Pierwszy pokaz zakończy się natomiast rozszerzonym spojrzeniem na Final Fantasy VII Revelation. To właśnie ten fragment może być jednym z najważniejszych punktów całego wydarzenia. Square Enix ma pokazać znacznie więcej materiału ze swojej nadchodzącej produkcji, co może oznaczać nowe informacje dotyczące fabuły, świata gry oraz rozgrywki.

Następnie przyjdzie czas na State of Play Japan

Gdy zakończy się główna prezentacja, Sony nie zrobi dłuższej przerwy. Od razu rozpocznie się State of Play Japan. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to pokaz skierowany przede wszystkim na produkcje pochodzące z Japonii i innych części Azji.

W tym przypadku Sony zapowiada między innymi nowe materiały z rozgrywki, zapowiedzi oraz dodatkowe informacje na temat nadchodzących gier. Oznacza to, że osoby szczególnie zainteresowane japońskimi RPG-ami i produkcjami azjatyckich studiów powinny zdecydowanie zostać przed ekranem również na drugą część wydarzenia.

State of Play Japan poprowadzi ponownie Yuki Kaji, japoński aktor głosowy znany między innymi z wielu popularnych produkcji anime i gier. Pierwsza prezentacja będzie dostępna z japońskimi napisami, natomiast druga zostanie przygotowana po japońsku i otrzyma angielskie napisy.

Sony ma co pokazać

Wrześniowy State of Play pojawia się w bardzo interesującym momencie dla posiadaczy PlayStation 5. W najbliższych miesiącach na konsolę zmierza kilka dużych produkcji, a część z nich była już wcześniej prezentowana przez Sony.

Jednym z najważniejszych nadchodzących tytułów jest Marvel’s Wolverine. Gra studia Insomniac Games otrzymała w ostatnim czasie kolejne informacje dotyczące rozgrywki, zdolności Logana oraz konstrukcji świata. Sony wcześniej potwierdziło również, że produkcja zadebiutuje 15 września 2026 roku.

W katalogu nadchodzących gier znajduje się również God of War Laufey. Produkcja została szerzej zaprezentowana podczas czerwcowego State of Play, podczas którego Sony pokazało także nowe materiały z innych dużych projektów. Wśród nich znalazły się między innymi Until Dawn 2, Control Resonant oraz kolejne informacje dotyczące Tomb Raidera.

Nie oznacza to jednak, że podczas wrześniowej prezentacji zobaczymy wyłącznie wcześniej zapowiedziane gry. Charakter State of Play sprawia, że Sony może wykorzystać wydarzenie również do ujawnienia nowych produkcji albo przedstawienia niespodziewanych informacji dotyczących już ogłoszonych projektów.

To może być ważny pokaz dla PS5

Wrześniowy State of Play będzie także okazją do pokazania, jak Sony zamierza wypełnić końcówkę 2026 roku oraz kolejne miesiące. Firma ma obecnie wyjątkowo mocny zestaw zapowiedzianych produkcji, a na PlayStation 5 zmierza między innymi Grand Theft Auto VI, Marvel’s Wolverine, God of War Laufey oraz Until Dawn 2. Sony samo wskazuje te gry jako część najważniejszych nadchodzących doświadczeń dla właścicieli PS5.

Nie należy jednak zakładać, że wszystkie największe gry zostaną pokazane podczas wrześniowego wydarzenia. Sony nie ujawniło pełnego programu prezentacji. Oficjalna zapowiedź mówi jedynie o aktualizacjach i ogłoszeniach dotyczących gier PlayStation Studios oraz produkcji zewnętrznych, a także o rozszerzonej prezentacji Final Fantasy VII Revelation.

To oznacza, że część atrakcji może pozostać tajemnicą aż do rozpoczęcia transmisji. W przypadku State of Play właśnie element zaskoczenia często jest jednym z najważniejszych powodów, dla których gracze śledzą wydarzenia na żywo.

Kiedy i gdzie oglądać State of Play?

Oba wydarzenia odbędą się 3 września 2026 roku i będą transmitowane na żywo za pośrednictwem oficjalnych kanałów PlayStation w serwisach YouTube oraz Twitch. Start zaplanowano na 15:00 czasu środkowoeuropejskiego, czyli właśnie o godzinie 15:00 w Polsce.

Fani PlayStation mają więc co oglądać

Wrześniowe wydarzenie zapowiada się na jeden z ciekawszych pokazów Sony w drugiej połowie roku. Dwa następujące po sobie State of Play oznaczają znacznie więcej czasu antenowego, a jednocześnie pozwalają firmie skierować uwagę zarówno na globalne produkcje, jak i gry przygotowywane przez studia z Japonii i Azji.