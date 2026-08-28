Nothing OS 5.0 zadebiutuje już 25 sierpnia. Android 17 i wielkie zmiany AI coraz bliżej

Firma Nothing oficjalnie potwierdziła termin prezentacji swojej nowej nakładki systemowej. Nothing OS 5.0, oparte na Androidzie 17, zostanie zaprezentowane 25 sierpnia 2026 roku o godzinie 11:00 czasu BST (12:00 w Polsce). To będzie jedna z pierwszych dużych nakładek bazujących na najnowszej wersji Androida.

Krótki teaser zdradza datę

Zapowiedź pojawiła się w mediach społecznościowych Nothing pod hasłem „More joy, every day”. Producent nie ujawnił jeszcze listy nowych funkcji, jednak wydarzenie ma skupić się na pokazaniu kierunku rozwoju systemu oraz pierwszych możliwości Nothing OS 5.0.

W przeciwieństwie do ubiegłorocznej premiery Nothing OS 4.0, tegoroczna prezentacja odbywa się wyraźnie wcześniej. Może to oznaczać szybsze wdrożenie aktualizacji dla użytkowników oraz wcześniejsze uruchomienie programu beta.

Android 17 w wydaniu Nothing

Nothing od początku stawiało na lekką, minimalistyczną nakładkę z charakterystycznym wzornictwem Glyph Interface. W przypadku wersji 5.0 producent zapowiada znacznie większy nacisk na rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję.

Według dotychczasowych zapowiedzi i przecieków użytkownicy mogą spodziewać się:

odświeżonego centrum personalizacji,

rozbudowanych funkcji AI zintegrowanych z systemem,

ulepszonych Live Updates działających na ekranie blokady,

lepszej wydajności wynikającej z optymalizacji Androida 17.

Nothing określa swoją wizję jako AI-native OS, czyli system, który ma dostosowywać się do sposobu korzystania ze smartfona, zamiast jedynie dodawać kolejne funkcje oparte na generatywnej AI.

Które smartfony otrzymają aktualizację?

Oficjalna lista kompatybilnych urządzeń ma zostać przedstawiona podczas wydarzenia, jednak na podstawie polityki wsparcia producenta można wskazać modele, które z dużym prawdopodobieństwem otrzymają Nothing OS 5.0.

Spodziewane urządzenia z aktualizacją

Phone (3)

Seria A

Phone (2a), 2a Plus, 3a, 3a Lite, 3a Pro, 4a, 4a Pro

CMF

CMF CMF Phone 2 Pro

Jednocześnie wsparcie zakończy się dla trzech modeli:

Nothing Phone (1),

Nothing Phone (2),

CMF Phone 1.

To efekt zakończenia okresu gwarantowanych dużych aktualizacji systemowych dla tych urządzeń.

Kiedy aktualizacja trafi do użytkowników?

Sama prezentacja odbędzie się 25 sierpnia, jednak stabilna wersja systemu prawdopodobnie nie zostanie udostępniona od razu. Wszystko wskazuje na to, że Nothing najpierw uruchomi program Open Beta, a publiczne wydanie pojawi się w kolejnych tygodniach, rozpoczynając od modelu Nothing Phone (3).

Dzięki wcześniejszej premierze Nothing może ponownie znaleźć się w gronie producentów, którzy najszybciej dostarczają użytkownikom nowe wersje Androida poza urządzeniami Google Pixel.