Recenzja Logitech Signature Comfort Plus

Logitech od wielu lat udowadnia, że potrafi tworzyć akcesoria komputerowe łączące wysoką jakość wykonania z funkcjonalnością. Seria Signature została zaprojektowana z myślą o użytkownikach pracujących przy komputerze przez wiele godzin dziennie – zarówno w biurze, jak i w domowym gabinecie. Nie jest to sprzęt skierowany do graczy czy entuzjastów efektownego podświetlenia RGB. Priorytetem jest tutaj komfort, ergonomia oraz niezawodność.

Zestaw Logitech Signature Comfort Plus składa się z pełnowymiarowej klawiatury oraz myszy bezprzewodowej. Producent postawił na rozwiązania, które mają realnie poprawić wygodę codziennej pracy – od miękkiej podpórki pod nadgarstki w klawiaturze, przez profilowaną mysz z poduszką pod śródręcze, po obsługę kilku urządzeń jednocześnie i rozbudowane możliwości personalizacji. Przez kilka tygodni zestaw towarzyszył mi podczas pisania artykułów, edycji zdjęć, pracy z dokumentami i codziennego korzystania z komputera. Jak sprawuje się praktyce? Czy wart jest swojej ceny? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Logitech pozostaje wierny minimalistycznemu podejściu do opakowań. W pudełku znajdziemy wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy. Oczywiście samą klawiaturę Signature Comfort Plus oraz mysz Signature Comfort Plus. Do tego dochodzi odbiornik Logi Bolt USB i fabrycznie zamontowane baterie. Oczywiście nie mogło zabraknąć również całego zestawu papierologii.

Już po wyjęciu urządzeń z pudełka można rozpocząć pracę. Wystarczy podłączyć odbiornik USB lub sparować zestaw przez Bluetooth. Najważniejsze cechy zestawu to pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, zintegrowana podpórka pod nadgarstki, ergonomiczna mysz wyposażona w rolkę SmartWheel, możliwość jednoczesnego sparowania z trzema urządzeniami, obsługa technologii Easy-Switch, komunikacja przez Bluetooth i odbiornik Logi Bolt oraz kompatybilność z systemami Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android i iPadOS.

Na uwagę zasługuje także czas pracy na bateriach. Producent deklaruje nawet do 36 miesięcy działania klawiatury i do 24 miesięcy pracy myszy, dzięki czemu wymiana baterii będzie należała do rzadkości.

Jakość wykonania oraz design

Już pierwszy kontakt z zestawem pokazuje, że Logitech nie oszczędzał na jakości wykonania. Oba urządzenia zostały wykonane z dobrej jakości tworzywa sztucznego o matowym wykończeniu. Powierzchnia nie tylko prezentuje się elegancko, ale również skutecznie ogranicza widoczność odcisków palców.

Czarna kolorystyka jest uniwersalna i dobrze komponuje się zarówno z nowoczesnym stanowiskiem pracy, jak i klasycznym biurem. Design pozostaje stonowany – nie znajdziemy tutaj agresywnych przetłoczeń ani elementów charakterystycznych dla sprzętu gamingowego. To zestaw, który równie dobrze odnajdzie się na biurku programisty, księgowego czy redaktora.

Klawiatura jest sztywna i dobrze spasowana. Nawet podczas intensywnego pisania obudowa nie ugina się i nie wydaje niepożądanych dźwięków. Bardzo pozytywne wrażenie robi zintegrowana podpórka pod nadgarstki wykonana z miękkiego materiału. Nie jest to jedynie ozdobny dodatek – faktycznie poprawia komfort podczas wielogodzinnej pracy.

Mysz również prezentuje wysoki poziom wykonania. Jej obudowa została odpowiednio wyprofilowana, a miękka poduszka pod śródręcze stanowi jedno z najbardziej charakterystycznych rozwiązań zastosowanych w tym modelu. Boczne powierzchnie poprawiają pewność chwytu, a wszystkie przyciski zostały dobrze spasowane.

Ergonomia

Mysz

Ergonomia myszy jest jednym z największych atutów całego zestawu. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o użytkownikach praworęcznych i zapewnia bardzo naturalne ułożenie dłoni.

Na uwagę zasługuje miękka poduszka pod śródręcze. Choć może wydawać się niewielkim dodatkiem, w praktyce poprawia komfort podczas wielogodzinnej pracy. To rozwiązanie, które docenią osoby spędzające przed komputerem osiem lub więcej godzin dziennie. Chociaż nie jest takim game changerem jak chwalił się sam Logitech to może pomóc przy dłuższych sesjach.

Przyciski główne działają cicho dzięki technologii Silent Touch. Różnica względem tradycyjnych myszy jest słyszalna. Kliknięcia pozostają dobrze wyczuwalne, ale są znacznie mniej hałaśliwe, co ma znaczenie podczas pracy w biurach.

Rolka SmartWheel automatycznie zmienia sposób przewijania. Podczas wolniejszego ruchu działa skokowo i precyzyjnie, natomiast szybkie obrócenie pozwala błyskawicznie przewijać długie dokumenty lub strony internetowe.

Sensor bez problemu radzi sobie na większości powierzchni, a możliwość regulacji czułości pozwala dopasować pracę kursora do własnych preferencji.

Klawiatura

Klawiatura również została zaprojektowana z myślą o komforcie. Producent zastosował profilowane klawisze, dzięki czemu palce naturalnie trafiają w środek każdego przycisku.

Sam skok klawiszy jest stosunkowo niski, ale bardzo dobrze wyważony. Pisanie długich tekstów okazuje się szybkie i przyjemne. Po kilku dniach praktycznie przestałem zwracać uwagę na samą klawiaturę, co jest najlepszym dowodem na dobrze zaprojektowaną ergonomię.

Dużym atutem pozostaje cicha praca. Nawet szybkie pisanie nie generuje uciążliwego hałasu, dzięki czemu zestaw dobrze sprawdzi się w biurach oraz podczas prowadzenia spotkań online.

Pełnowymiarowy układ z blokiem numerycznym ułatwia pracę z arkuszami kalkulacyjnymi, a dedykowane klawisze funkcyjne pozwalają szybko sterować multimediami oraz korzystać z dodatkowych skrótów.

Oprogramowanie

Do konfiguracji zestawu służy aplikacja Logi Options+, jest ona dostępna za darmo i co ważne komunikuje się z nami w języku polskim, więc nie ma problemy z konfiguracją nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny. Użytkownik może przypisywać nowe funkcje przyciskom myszy, zmieniać działanie klawiszy funkcyjnych, tworzyć profile dla poszczególnych aplikacji, regulować czułość sensora, monitorować poziom baterii oraz instalować aktualizacje oprogramowania.

Najbardziej praktyczne okazują się profile aplikacji. Dzięki nim te same przyciski mogą wykonywać inne zadania w Photoshopie, Excelu czy przeglądarce internetowej. Pozwala to znacząco przyspieszyć codzienną pracę. Przez cały okres testów aplikacja działała stabilnie i bezproblemowo wykrywała oba urządzenia.

Łączność

Signature Comfort Plus oferuje dwa sposoby komunikacji – Bluetooth oraz odbiornik Logi Bolt. Oba rozwiązania zapewniają stabilne połączenie i bardzo szybkie nawiązywanie komunikacji z komputerem.

Największą zaletą pozostaje obsługa technologii Easy-Switch. Zarówno mysz, jak i klawiatura mogą być jednocześnie sparowane z trzema urządzeniami, a przełączanie między nimi odbywa się za pomocą dedykowanych przycisków. W praktyce oznacza to możliwość płynnego korzystania z jednego zestawu podczas pracy na komputerze stacjonarnym, laptopie i tablecie. Podczas testów połączenie pozostawało stabilne, nie występowały opóźnienia ani przypadkowe rozłączenia.

Podsumowanie

Logitech Signature Comfort Plus to zestaw, który nie próbuje konkurować z mechanicznymi klawiaturami czy gamingowymi myszami. Zamiast efektownych dodatków producent postawił na to, co naprawdę liczy się podczas codziennej pracy – wygodę, ergonomię oraz niezawodność.

Największymi zaletami są wysoka jakość wykonania, miękka podpórka pod nadgarstki, ergonomiczna mysz z poduszką pod śródręcze, cicha praca obu urządzeń, oprogramowanie Logi Options+, obsługa trzech urządzeń jednocześnie oraz długi czas działania na bateriach. Całość uzupełnia stabilna łączność przez Bluetooth i Logi Bolt.

Do wad można zaliczyć brak podświetlenia klawiatury, które ułatwiłoby pracę po zmroku, oraz fakt, że mysz została zaprojektowana wyłącznie z myślą o użytkownikach praworęcznych. Nie są to jednak kompromisy, które znacząco wpływają na codzienne korzystanie z zestawu.

Jeżeli szukasz bezprzewodowego kompletu do pracy biurowej, nauki lub domowego stanowiska komputerowego, Logitech Signature Comfort Plus należy do ciekawej propozycji w swojej klasie cenowej. To dopracowany zestaw, który stawia na realny komfort użytkowania zamiast marketingowych dodatków i z tego zadania wywiązuje się bardzo dobrze.