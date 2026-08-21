Nintendo szykuje wyjątkowego Switcha 2 z okazji 40-lecia The Legend of Zelda? Konsola i kontroler wyciekły do sieci

Fani serii The Legend of Zelda mają w tym roku szczególny powód do świętowania. W 2026 roku mija dokładnie 40 lat od debiutu jednej z najważniejszych marek w historii Nintendo. Wszystko wskazuje na to, że japoński producent przygotowuje z tej okazji coś więcej niż tylko standardowe materiały rocznicowe. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia, które mają przedstawiać specjalną wersję Nintendo Switch 2 oraz dedykowany kontroler Pro Controller inspirowane The Legend of Zelda. Jeżeli informacje się potwierdzą, będzie to pierwsza tak wyraźna zapowiedź rocznicowej edycji nowej konsoli Nintendo.

Wyciek obejmuje materiały przedstawiające zarówno specjalną wersję Nintendo Switch 2, jak i pasujący do niej Pro Controller. Zdjęcia zostały udostępnione 11 sierpnia przez Felipe Limę, redaktora naczelnego brazylijskiego Universo Nintendo, znanego w sieci jako „Necro”. Co istotne, dziennikarz już wcześniej miał mieć możliwość zobaczenia obu produktów i twierdzi, że przedstawione właśnie materiały odpowiadają temu, co widział wcześniej.

Nintendo Switch 2 w kolorach Hyrule

Na pierwszy rzut oka najważniejszym elementem przecieku jest specjalna wersja Nintendo Switch 2 przygotowana z okazji 40. rocznicy The Legend of Zelda. Nie chodzi przy tym wyłącznie o niewielkie logo na obudowie. Producent miał postawić na charakterystyczną stylistykę mocno nawiązującą do uniwersum serii.

Najbardziej rzuca się w oczy stacja dokująca. Jej projekt wykorzystuje czarną bazę oraz złote elementy, a centralnym motywem jest Triforce – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli całej serii. Złote akcenty na czarnym tle nadają urządzeniu znacznie bardziej kolekcjonerski charakter niż standardowej wersji Switcha 2.

Podobną stylistykę mają otrzymać Joy-Cony. Na kontrolerach również pojawiają się elementy związane z Triforce, a całość utrzymana jest w kolorystyce odpowiadającej rocznicowej edycji. Nie wygląda więc na to, aby Nintendo zdecydowało się jedynie na zmianę koloru obudowy. Jeżeli wyciek jest autentyczny, firma przygotowuje pełnoprawną edycję specjalną, która może

Co ciekawe, materiały dotyczące konsoli mają przedstawiać również opakowanie. Widoczne na nim oznaczenia sugerują, że sprzęt jest bezpośrednio związany z 40. rocznicą The Legend of Zelda. To istotny szczegół, ponieważ wcześniejsze przecieki łączyły specjalnego Switcha 2 przede wszystkim z nadchodzącym remakiem The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Pro Controller wygląda jeszcze ciekawiej

Jeszcze większe zainteresowanie może wzbudzić specjalny Pro Controller. W tym przypadku Nintendo miało zdecydować się na znacznie bardziej charakterystyczny projekt.

Centralną część kontrolera zajmuje duży symbol Triforce. Został on umieszczony w taki sposób, aby natychmiast przyciągał uwagę. Do tego dochodzą czarne oraz zielone elementy na uchwytach. Połączenie tych kolorów mocno odróżnia rocznicowego Pro Controllera od standardowego modelu.

Zielony kolor jest oczywiście jednym z najbardziej charakterystycznych skojarzeń z Linkiem i klasycznym wizerunkiem bohatera serii. Nintendo wykorzystuje więc elementy wizualne, które dla fanów The Legend of Zelda są bardzo łatwe do rozpoznania.

To nie jest zwykła rocznica

The Legend of Zelda obchodzi w 2026 roku czterdzieste urodziny. Pierwsza odsłona serii zadebiutowała w 1986 roku i od tego czasu marka stała się jednym z najważniejszych filarów Nintendo.

Na przestrzeni czterech dekad seria doczekała się wielu produkcji, które na stałe zapisały się w historii gier. A Link to the Past, Ocarina of Time, Majora’s Mask, The Wind Waker, Twilight Princess, Breath of the Wild czy Tears of the Kingdom to tylko część tytułów, które wywarły ogromny wpływ na rozwój gatunku gier przygodowych i RPG.

Dlatego 40. rocznica jest dla Nintendo wyjątkową okazją do przygotowania większego zestawu premier i wydarzeń. Co więcej, tegoroczne obchody mogą mieć znacznie szerszy zakres.

Jednym z najważniejszych elementów ma być remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Gra zmierza na Nintendo Switch 2 i jest jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów związanych z marką. Oryginalna wersja zadebiutowała w 1998 roku na Nintendo 64 i przez lata była uznawana za jeden z najważniejszych tytułów w historii gier.

Jeżeli Nintendo rzeczywiście planuje wypuścić rocznicowego Switcha 2 oraz Pro Controllera, trudno wyobrazić sobie lepszy moment niż premiera odświeżonej Ocarina of Time.

Wyciek może zapowiadać większe wydarzenie Nintendo

Na tym etapie trzeba jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że Nintendo nie potwierdziło oficjalnie ani specjalnej wersji Switcha 2, ani rocznicowego Pro Controllera.

Źródłem przecieku są zdjęcia opakowań oraz informacje przekazane przez Felipe Limę. Dziennikarz twierdzi, że materiały odpowiadają produktom, które wcześniej miał okazję zobaczyć. Co więcej, VGC przypomina, że Lima miał już w przeszłości dostęp do prawdziwych informacji dotyczących Nintendo. W styczniu 2025 roku miał przed premierą ujawnić logo Nintendo Switch 2.

Nie oznacza to oczywiście, że obecny przeciek automatycznie staje się oficjalną informacją. Nintendo może w każdej chwili zmienić projekt, wycofać produkt albo zdecydować się na jego premierę tylko na wybranych rynkach. Zdjęcia wyglądają jednak na tyle wiarygodnie, że temat szybko zainteresował branżę.

Sam Insider Gaming ocenia przedstawione materiały jako wyglądające bardzo autentycznie. Jeżeli są prawdziwe, można spodziewać się oficjalnej prezentacji przed premierą Ocarina of Time.

Zelda Direct może być coraz bliżej

Wszystko to prowadzi do jeszcze ciekawszego pytania: kiedy Nintendo zamierza oficjalnie przedstawić swoje plany dotyczące 40-lecia The Legend of Zelda?

W branży coraz częściej pojawiają się oczekiwania dotyczące specjalnego wydarzenia poświęconego serii. Zelda Direct byłby idealną okazją do zaprezentowania nie tylko rocznicowej konsoli i kontrolera, ale również nowych materiałów z Ocarina of Time. Lista potencjalnych tematów jest zresztą znacznie dłuższa. Nintendo mogłoby ujawnić datę premiery remake’u, pokazać kolejne fragmenty rozgrywki, zaprezentować dodatkowe produkty kolekcjonerskie, a także przedstawić plany związane z przyszłością całej serii.

Do tego dochodzi jeszcze film aktorski The Legend of Zelda. Produkcja ma trafić do kin 30 kwietnia 2027 roku, więc Nintendo ma kolejny mocny element do wykorzystania w komunikacji wokół marki. VGC zwraca uwagę, że potencjalne wydarzenie poświęcone Zeldzie mogłoby więc połączyć informacje o grze, sprzęcie oraz filmie.

Jeżeli jednak informacje się potwierdzą, fani The Legend of Zelda mogą otrzymać sprzęt, który będzie znacznie ciekawszy niż zwykła edycja kolorystyczna. Czarna i złota stacja dokująca, symbole Triforce, zielono-czarny Pro Controller oraz nawiązanie do pierwszej części serii tworzą projekt, który wyraźnie celebruje cztery dekady historii Zeldy.

Teraz pozostaje czekać na oficjalny ruch Nintendo. Jeśli firma rzeczywiście przygotowała taki zestaw, jego prezentacja może być jednym z najważniejszych punktów obchodów 40-lecia The Legend of Zelda.