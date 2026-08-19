The Elder Scrolls 6 ma już nazwę? Szefowa Xbox zdradziła więcej, niż powinna

Fani The Elder Scrolls od lat czekają na kolejną pełnoprawną odsłonę jednej z najważniejszych serii RPG w historii gier. Choć Bethesda nadal nie zdecydowała się na pokazanie właściwego materiału z gry ani ujawnienie daty premiery, w ostatnich godzinach pojawiła się informacja, która może być jednym z ciekawszych przecieków dotyczących projektu. Asha Sharma, szefowa Xbox, opublikowała wpis sugerujący, że The Elder Scrolls VI ma już konkretny podtytuł. Co więcej, sposób, w jaki go ukryła, może zdradzać nawet jego długość.

The Elder Scrolls VI z tajemniczym podtytułem

Na pierwszy rzut oka wpis Asha Sharma w mediach społecznościowych nie wygląda jak wielka zapowiedź. Szefowa Xbox wspomniała o swoim kontakcie z najnowszą produkcją Bethesda Game Studios i zdradziła, że miała okazję zobaczyć grę w akcji. To jednak sposób, w jaki określiła produkcję, przyciągnął uwagę fanów.

Sharma napisała, że uczestniczyła w porannym „live playthrough” The Elder Scrolls VI, po czym zamiast podtytułu zastosowała osiem gwiazdek. Wpis brzmiał: „Live playthrough of The Elder Scrolls VI: ******** this morning”. Następnie dodała, że skala i rozmach produkcji są niesamowite, a sama historia ma być jeszcze większa.

To właśnie osiem gwiazdek wywołało największe zamieszanie. Fani bardzo szybko zaczęli zastanawiać się, czy nie jest to przypadkiem celowa wskazówka dotycząca oficjalnej nazwy gry.

Jeżeli każda gwiazdka zastępuje jedną literę, możemy mówić o podtytule składającym się z ośmiu znaków. To z kolei komplikuje jedną z najpopularniejszych teorii dotyczących następnej części serii.

Hammerfell może nie być właściwą nazwą

Od dłuższego czasu wśród fanów The Elder Scrolls funkcjonuje teoria, według której akcja szóstej części serii będzie rozgrywać się w Hammerfell. Nazwa ta pojawiała się w licznych spekulacjach dotyczących lokalizacji gry i przez lata stała się jednym z najczęściej wymienianych kandydatów.

Problem polega na tym, że „Hammerfell” ma dziesięć liter, podczas gdy Asha Sharma wykorzystała w swoim wpisie osiem gwiazdek.

Oczywiście nie oznacza to automatycznie, że Hammerfell można definitywnie wykreślić z listy potencjalnych nazw. Gwiazdki mogą być jedynie sposobem na ukrycie tytułu, a ich liczba nie musi odpowiadać liczbie znaków. Nie można również wykluczyć zwykłego przypadku.

Bethesda coraz chętniej mówi o grze

Najważniejsze w całej historii jest jednak coś innego. Sam fakt, że szefowa Xbox mówi o rozegraniu fragmentu The Elder Scrolls VI, sugeruje, że projekt znajduje się na znacznie bardziej zaawansowanym etapie, niż mogłoby wynikać z dotychczasowych publicznych informacji.

Bethesda przez lata bardzo oszczędnie dzieliła się szczegółami na temat gry. The Elder Scrolls VI zostało oficjalnie zapowiedziane podczas targów E3 w 2018 roku. Od tego czasu gracze otrzymali jednak zaledwie garść konkretnych informacji. Przez znaczną część tego okresu Bethesda koncentrowała się przede wszystkim na Fallout 76 oraz Starfield.

Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. Todd Howard niedawno ponownie odniósł się do oczekiwania na kolejną odsłonę serii. Szef Bethesda Game Studios podkreślił, że Skyrim przekroczył już 65 milionów sprzedanych egzemplarzy, a gracze nadal odwiedzają świat Tamriel 15 lat po premierze. Jednocześnie zapewnił, że kolejny rozdział serii jest w drodze.

Co ważne, Howard miał powiedzieć, że zespół znajduje się zgodnie z planem, jest zadowolony z wyglądu gry i codziennie w nią gra. To zupełnie inny komunikat niż ten, do którego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata.

„Gra jest grywalna” to ważna informacja

W przypadku tak długo tworzonej produkcji określenie, że przedstawiciele firmy regularnie grają w The Elder Scrolls VI, ma spore znaczenie. Nie oznacza to oczywiście, że produkcja jest ukończona. W przypadku ogromnego RPG stworzonego przez Bethesda Game Studios grywalna wersja może być bardzo odległa od finalnego produktu. Mimo to pokazuje, że projekt nie znajduje się już wyłącznie na etapie koncepcji czy wczesnego prototypowania.

To szczególnie istotne w kontekście wcześniejszych informacji dotyczących procesu produkcyjnego. The Elder Scrolls VI przez długi czas pozostawało projektem znajdującym się w cieniu Starfield. Dopiero po premierze tej produkcji Bethesda mogła w większym stopniu skierować swoje zasoby na kolejną odsłonę serii. Dzisiaj The Elder Scrolls VI ma być jednym z najważniejszych projektów w portfolio Bethesdy.

Czego możemy spodziewać się po The Elder Scrolls VI?

Na tym etapie lista oficjalnie potwierdzonych informacji nadal pozostaje bardzo krótka. Bethesda nie ujawniła daty premiery, pełnego tytułu, dokładnego miejsca akcji ani szczegółów dotyczących rozgrywki.

Wiemy natomiast, że będzie to kolejna duża gra RPG osadzona w świecie The Elder Scrolls. Todd Howard wcześniej określał projekt jako swego rodzaju „klasyczne” RPG Bethesdy, odwołujące się do doświadczeń znanych między innymi ze Skyrim i Obliviona.

Największą niewiadomą pozostaje lokalizacja. Jeżeli rzeczywiście akcja będzie rozgrywała się w Hammerfell, produkcja mogłaby zaoferować zupełnie inny klimat niż Skyrim. Hammerfell jest krainą Redgardów, kojarzoną z pustynnymi i skalistymi terenami, miastami portowymi oraz silną kulturą wojowników. To jednak w dalszym ciągu tylko teoria fanów, a nie oficjalna informacja Bethesdy.

Kiedy premiera The Elder Scrolls VI?

Niestety, tutaj nadal brakuje konkretów. The Elder Scrolls VI nie ma oficjalnej daty premiery ani nawet potwierdzonego okna wydawniczego. To oznacza, że osiem gwiazdek w poście Asha Sharma należy traktować przede wszystkim jako interesującą wskazówkę, a nie oficjalne ujawnienie tytułu.

Jednocześnie trudno nie zauważyć, że komunikacja Bethesdy wokół gry powoli zaczyna się zmieniać. Jeszcze niedawno The Elder Scrolls VI było produkcją, o której praktycznie nic nie było wiadomo. Teraz otrzymujemy informacje o grywalnej wersji, wypowiedzi Todda Howarda oraz zakulisowe sygnały dotyczące postępu prac. Być może więc zbliżamy się do momentu, w którym Bethesda wreszcie rozpocznie właściwą kampanię promocyjną.