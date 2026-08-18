Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PS5) – recenzja. Powrót na Karaiby, który nie próbuje zmieniać klasyki

W świecie gier coraz częściej spotykamy się z remake’ami produkcji, które zapisały się w historii branży. Część z nich powstaje przede wszystkim z myślą o odświeżeniu oprawy graficznej, inne próbują na nowo zinterpretować dobrze znane mechaniki i historię. Assassin’s Creed Black Flag Resynced plasuje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma podejściami. Ubisoft nie zdecydował się na całkowite przepisanie jednego z najbardziej cenionych Assassin’s Creedów, lecz postawił na zachowanie jego charakteru, jednocześnie dostosowując go do współczesnych standardów.

Dla wielu graczy Black Flag od lat był czymś więcej niż kolejną odsłoną serii. To przede wszystkim bardzo udana gra o piratach, która dopiero w drugiej kolejności opowiada historię konfliktu asasynów i templariuszy. Resynced nie próbuje zmieniać tej tożsamości. Nadal najważniejsze pozostają otwarte morze, dowodzenie Jackdaw, eksploracja karaibskich wysp i historia Edwarda Kenwaya. Jednocześnie twórcy zdecydowali się poprawić wiele elementów, które po trzynastu latach wyraźnie zdradzały wiek oryginału. Efekt końcowy jest udany, choć niepozbawiony kompromisów. Jak gra wygląda w praktyce? Czy jest warta uwagi w odświeżonej formie? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Edward Kenway nadal pozostaje jednym z najlepszych bohaterów serii

Jednym z największych atutów Black Flaga była jego fabuła. W przeciwieństwie do wielu późniejszych protagonistów Edward Kenway nie rozpoczyna swojej przygody jako bohater walczący o wyższą sprawę. Jest korsarzem, który marzy przede wszystkim o bogactwie i sławie. Konflikt pomiędzy asasynami a templariuszami stanowi dla niego początkowo jedynie tło wydarzeń.

To właśnie dzięki takiemu punktowi wyjścia jego przemiana wypada niezwykle naturalnie. Z biegiem czasu Edward zaczyna rozumieć, że pogoń za pieniędzmi i legendą pirata nie daje mu szczęścia. Kolejne wydarzenia oraz utrata bliskich osób sprawiają, że dojrzewa jako człowiek i stopniowo odnajduje własne miejsce w świecie.

Historia nie została znacząco przebudowana. Twórcy pozostawili niemal wszystkie najważniejsze wydarzenia, uzupełniając jedynie wybrane dialogi i niektóre sceny. Dzięki temu zarówno osoby znające oryginał, jak i nowi gracze otrzymują tę samą opowieść, która ponad dekadę temu została bardzo dobrze przyjęta przez fanów serii.

Karaiby robią ogromne wrażenie

Najbardziej widoczne zmiany dotyczą oczywiście oprawy graficznej. Już pierwsze minuty pokazują, że nie mamy do czynienia jedynie z podbiciem rozdzielczości tekstur. Świat został przygotowany od nowa z wykorzystaniem współczesnych technologii.

Morze zachowuje się znacznie bardziej naturalnie, fale reagują na pogodę, a sztormy należą do najbardziej widowiskowych momentów całej gry. Dużo lepsze wrażenie robi również nowe oświetlenie. Zachody słońca, mgły unoszące się nad wodą czy światło przebijające się przez gęstą karaibską roślinność budują atmosferę, której oryginał nie był w stanie zaoferować.

Miasta również zyskały na szczegółowości. Porty tętnią życiem, mieszkańcy wykonują codzienne czynności, a liczba drobnych elementów otoczenia sprawia, że świat wydaje się bardziej wiarygodny. Nadal jest to ten sam Black Flag, jednak jego wizualna prezentacja zdecydowanie odpowiada współczesnym standardom.

Rozgrywka zachowała swój charakter

Największą zaletą remake’u jest fakt, że Ubisoft nie próbował na siłę przebudowywać fundamentów rozgrywki. Nadal mamy do czynienia z klasycznym Assassin’s Creed, w którym eksploracja, skradanie oraz swobodne przemieszczanie się po świecie odgrywają najważniejszą rolę.

Parkour działa pewniej niż przed laty. Edward znacznie rzadziej wykonuje niezamierzone skoki czy wspina się na niewłaściwe elementy otoczenia. Sterowanie jest bardziej responsywne, a poruszanie się po dachach i koronach drzew sprawia większą przyjemność.

Interfejs również został odświeżony. Zarządzanie mapą, wyposażeniem oraz ulepszeniami statku jest bardziej intuicyjne, dzięki czemu gracz znacznie rzadziej musi przerywać rozgrywkę, aby przeszukiwać kolejne menu.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie rozwiązania wytrzymały próbę czasu. Konstrukcja części misji nadal przypomina gry sprzed kilkunastu lat. Zadania polegające na śledzeniu postaci czy podsłuchiwaniu rozmów bywają monotonne i momentami spowalniają tempo całej historii. To element, którego remake praktycznie nie zmienia.

Walka jest nowocześniejsza, ale nie idealna

System walki przeszedł największą modernizację. W oryginale większość starć sprowadzała się do wykonywania kontr i eliminowania kolejnych przeciwników niemal bez wysiłku. Resynced próbuje zwiększyć dynamikę pojedynków.

Przeciwnicy częściej blokują ataki, lepiej współpracują ze sobą i potrafią skuteczniej wykorzystać broń dystansową. Dzięki temu pierwsze godziny rozgrywki sprawiają znacznie lepsze wrażenie niż w pierwowzorze.

Z czasem pojawia się jednak pewna powtarzalność. Mimo większej liczby animacji oraz płynniejszych pojedynków walka nie rozwija się wystarczająco mocno, aby przez kilkadziesiąt godzin utrzymywać identyczny poziom satysfakcji. Pod tym względem Ubisoft mógł pójść o krok dalej i nieco bardziej rozbudować ten system walki, tak jest tylko poprawnie i to do pewnego momentu, później już mocno wieje nudą.

Bitwy morskie nadal są największą atrakcją

Sterowanie „Kawką” pozostaje intuicyjne, a jednocześnie daje poczucie prowadzenia potężnego okrętu. Manewrowanie pomiędzy przeciwnikami, odpowiednie ustawianie burt czy planowanie abordażu nadal dostarczają ogromnej satysfakcji.

Nowa fizyka fal oraz efekty pogodowe sprawiają, że każda większa bitwa wygląda znacznie bardziej widowiskowo niż w oryginale. Szczególnie dobrze prezentują się starcia podczas sztormów, kiedy wysoka fala utrudnia celowanie, a ograniczona widoczność zmusza do ostrożniejszego planowania kolejnych manewrów.

Równie przyjemny pozostaje rozwój Jackdaw. Zdobywanie nowych materiałów, ulepszanie uzbrojenia oraz zwiększanie wytrzymałości statku daje wyraźnie odczuwalne korzyści podczas kolejnych starć.

Eksploracja wciąż potrafi wciągnąć

Świat gry zachęca do opuszczania głównego wątku fabularnego. Na gracza czekają ukryte wyspy, wraki statków, jaskinie, forty oraz liczne aktywności poboczne.

Największą zaletą pozostaje swoboda. Można przez dłuższy czas całkowicie zignorować fabułę i po prostu przemierzać Karaiby w poszukiwaniu kolejnych sekretów.

Nie wszystkie aktywności są jednak równie interesujące. Część z nich szybko zaczyna się powtarzać, a niektóre zagadki środowiskowe okazują się zbyt proste. W efekcie druga połowa gry nie zawsze potrafi utrzymać identyczne tempo jak początkowe kilkanaście godzin.

Wersja na PlayStation 5

Na PlayStation 5 Black Flag Resynced prezentuje się bardzo dobrze zarówno pod względem jakości obrazu, jak i płynności działania. Gra oferuje kilka trybów wyświetlania obrazu, dzięki czemu użytkownik może wybrać pomiędzy wyższą liczbą klatek na sekundę a lepszą jakością grafiki. Bez względu na wybrany wariant produkcja działa stabilnie, a czasy ładowania zostały skrócone do minimum dzięki wykorzystaniu dysku SSD. Kontroler DualSense został wykorzystany w umiarkowanym stopniu. Haptyczne wibracje zwiększają immersję podczas żeglugi czy ostrzału z dział, jednak nie są elementem całkowicie zmieniającym sposób odbioru gry.

Nie wszystkie zmiany przypadną do gustu

Paradoksalnie największą wadą remake’u może być właśnie liczba wprowadzonych zmian. Część graczy oczekiwała jedynie nowoczesnej oprawy graficznej, inni liczyli na głębszą przebudowę rozgrywki. Ubisoft wybrał rozwiązanie pośrednie. Niektóre mechaniki zostały uproszczone lub zmienione. Kontrowersje wywołał również model monetyzacji z dodatkowymi elementami kosmetycznymi dostępnymi po premierze, choć cała zawartość fabularna pozostaje dostępna w podstawowej wersji gry.

Podsumowanie

Assassin’s Creed Black Flag Resynced nie próbuje zastąpić oryginału ani całkowicie go przedefiniować. Jest nowoczesną interpretacją jednej z najbardziej cenionych odsłon serii, która zachowuje klimat pirackiej przygody i jednocześnie poprawia wiele elementów technicznych. To remake przygotowany przede wszystkim z myślą o nowych odbiorcach oraz graczach, którzy chcieli ponownie odwiedzić Karaiby w znacznie atrakcyjniejszej oprawie wizualnej. Nie wszystkie decyzje projektowe okażą się równie trafione, a część mechanik nadal zdradza wiek oryginału. Mimo tego produkcja pozostaje bardzo udanym powrotem Edwarda Kenwaya i jedną z najciekawszych gier przygodowo-akcji dostępnych obecnie na PlayStation 5.