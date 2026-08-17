Rynek smartfonów wyraźnie zwalnia. Drogie pamięci zaczynają uderzać w producentów i klientów

Rynek smartfonów znalazł się w sytuacji, której producenci urządzeń mobilnych zdecydowanie woleliby uniknąć. Po okresie względnej stabilizacji globalna sprzedaż zaczęła wyraźnie hamować, a jednym z najważniejszych powodów takiego stanu rzeczy są rosnące ceny pamięci DRAM i NAND. Problem jest na tyle poważny, że wpływa już nie tylko na koszty produkcji, ale również na ceny gotowych urządzeń, strategie producentów oraz decyzje zakupowe konsumentów.

Według danych firmy analitycznej Omdia globalne dostawy smartfonów w drugim kwartale 2026 roku zmniejszyły się o 4 proc. rok do roku. To właśnie kryzys związany z dostępnością i cenami pamięci został wskazany jako jeden z głównych czynników odpowiedzialnych za pogorszenie sytuacji. Jednocześnie rynek coraz wyraźniej dzieli się na producentów, którzy są w stanie poradzić sobie z rosnącymi kosztami, oraz tych, dla których każdy dodatkowy dolar wydany na komponenty oznacza poważny problem.

Pamięć stała się jednym z największych problemów producentów

Jeszcze niedawno wzrost pojemności pamięci RAM i pamięci wewnętrznej był jednym z najważniejszych argumentów wykorzystywanych przy promocji nowych smartfonów. Dzisiaj sytuacja zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Pamięć jest coraz droższa, a producenci muszą zastanawiać się, jak przenieść dodatkowe koszty na klientów, jednocześnie nie doprowadzając do załamania popytu.

Problem dotyczy przede wszystkim pamięci DRAM oraz NAND. Według danych Omdia niektórzy producenci płacą obecnie za pamięć nawet cztery do pięciu razy więcej niż rok wcześniej. W przypadku tańszych smartfonów sytuacja wygląda szczególnie źle. Pamięć i magazyn danych mogą odpowiadać już za ponad 60 proc. kosztu komponentów potrzebnych do stworzenia budżetowego urządzenia. W przypadku modeli z wyższej półki udział ten przekracza 30 proc.

To ogromna zmiana. W przypadku najtańszych smartfonów producenci dysponują znacznie mniejszym marginesem, który pozwalałby absorbować wzrost kosztów. Jeżeli pamięć drożeje kilkukrotnie, producent ma w praktyce kilka możliwości: podnieść cenę telefonu, obniżyć marżę, ograniczyć specyfikację albo zmniejszyć liczbę produkowanych modeli. Każde z tych rozwiązań ma jednak swoje konsekwencje.

Najtańsze smartfony są najbardziej zagrożone

Największym przegranym obecnego kryzysu może okazać się segment budżetowy. To właśnie tutaj konsumenci są najbardziej wrażliwi na podwyżki cen, a marże producentów są stosunkowo niewielkie. Podniesienie ceny smartfona o kilkadziesiąt czy nawet kilkaset złotych może sprawić, że klient zamiast nowego urządzenia zdecyduje się dłużej korzystać ze starego modelu.

Omdia zwraca uwagę na szczególnie trudną sytuację urządzeń kosztujących mniej niż 400 dolarów. To właśnie ten segment odczuwa wzrost kosztów komponentów najmocniej. Analitycy przewidują również, że segment budżetowych telefonów może w kolejnych okresach zanotować znacznie większe spadki niż cały rynek. W jednym z analizowanych scenariuszy mowa jest nawet o spadku rzędu 22 proc.

Dla klientów oznacza to potencjalnie bardzo niekorzystną zmianę. Producenci mogą zacząć ograniczać liczbę dostępnych konfiguracji pamięci, rezygnować z części tańszych modeli lub przesuwać kolejne urządzenia do wyższych przedziałów cenowych.

W praktyce telefon, który jeszcze niedawno byłby wyceniony na 1000–1200 zł, może w przyszłości kosztować zauważalnie więcej. Alternatywą będzie pozostawienie ceny na podobnym poziomie, ale zastosowanie mniejszej ilości pamięci RAM lub pamięci wewnętrznej.

AI zmienia cały rynek pamięci

Za obecną sytuacją nie odpowiada wyłącznie rosnący popyt na smartfony. Ogromne znaczenie ma również rozwój sztucznej inteligencji.

Centra danych potrzebne do obsługi generatywnej AI wykorzystują olbrzymie ilości pamięci. Popyt na zaawansowane układy pamięci rośnie więc w tempie, którego producenci elektroniki konsumenckiej nie są w stanie ignorować. Część zasobów i mocy produkcyjnych jest kierowana do segmentu serwerowego, gdzie klienci są gotowi zapłacić zdecydowanie więcej niż producenci budżetowych smartfonów.

Rosnące koszty pamięci już doprowadziły do wzrostu udziału pamięci w całkowitym koszcie produkcji tańszych smartfonów do ponad 40–50 proc. W efekcie część chińskich producentów została zmuszona do podnoszenia cen urządzeń.

Samsung i Apple radzą sobie lepiej

Spadek całego rynku nie oznacza, że wszyscy producenci tracą w takim samym stopniu. Wręcz przeciwnie. Dane Omdia pokazują, że obecna sytuacja prowadzi do coraz większego rozwarstwienia rynku.

W drugim kwartale 2026 roku Samsung utrzymał pozycję największego producenta smartfonów na świecie z udziałem na poziomie 22 proc. Firma zwiększyła swój udział względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Pomogła jej między innymi dobra dostępność urządzeń oraz stosunkowo mocna pozycja w różnych segmentach cenowych.

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja Apple. Firma również zwiększyła udział w globalnym rynku, osiągając około 20 proc. w drugim kwartale. Sprzedaż iPhone’ów wzrosła o 4 proc. rok do roku, podczas gdy cały rynek się kurczył. To pokazuje, jak duże znaczenie w obecnych warunkach mają marka, skala działalności oraz możliwość utrzymywania wyższych marż.

Chińscy producenci znajdują się pod presją

Obecna sytuacja jest szczególnie niekomfortowa dla takich firm jak Xiaomi, OPPO czy vivo. Ich siłą przez lata były atrakcyjnie wycenione smartfony oferujące bardzo dobre parametry techniczne.

Model biznesowy oparty na stosunkowo niskich cenach może jednak przestać działać, jeśli jeden z podstawowych komponentów telefonu drożeje kilkukrotnie.

Smartfon będzie coraz droższy?

To pytanie zaczyna być coraz bardziej zasadne. Według analityków ceny pamięci mogą zacząć spadać dopiero w drugiej połowie 2027 roku, a nawet wtedy mogą pozostać powyżej poziomów obserwowanych przed rozpoczęciem obecnego kryzysu. Jeżeli taki scenariusz się sprawdzi, producenci będą musieli przez długi czas funkcjonować w warunkach wysokich kosztów produkcji.

Nie oznacza to oczywiście, że każdy nowy smartfon automatycznie będzie znacznie droższy. Firmy mogą próbować ograniczać wzrost cen poprzez zmniejszanie marż, upraszczanie specyfikacji, redukcję liczby wariantów czy wydłużanie cyklu życia konkretnych modeli. Dla konsumentów może to jednak oznaczać koniec okresu, w którym coraz więcej pamięci i coraz lepsze podzespoły otrzymywaliśmy w tej samej cenie.

Rynek może jeszcze mocniej zwolnić

Najbardziej niepokojące jest to, że skutki kryzysu pamięci mogą być widoczne również w kolejnych kwartałach. Omdia spodziewa się utrzymania presji na rynek, a szczególnie trudna sytuacja ma dotyczyć tańszych urządzeń.

To z kolei może doprowadzić do zmiany struktury całego rynku. Producenci mogą coraz mocniej koncentrować się na droższych smartfonach, ponieważ właśnie tam łatwiej jest wygenerować odpowiednią marżę pozwalającą pokryć rosnące koszty pamięci.

W efekcie paradoksalnie możemy mieć coraz mniej naprawdę tanich smartfonów, a jednocześnie coraz większy wybór urządzeń z wyższej półki.

Dla klientów oznacza to również potencjalne wydłużenie cyklu wymiany telefonu. Jeżeli nowy model będzie wyraźnie droższy od poprzednika, użytkownik może zdecydować się korzystać z obecnego urządzenia przez kolejny rok lub dwa. Taki mechanizm dodatkowo ogranicza popyt i może powodować dalszą presję na cały rynek. Jedno jest już pewne: era coraz tańszych smartfonów z coraz większą ilością pamięci może właśnie dobiegać końca.