ZTE U30 Pro 5G – test

Mobilne routery jeszcze kilka lat temu kojarzyły się przede wszystkim z prostymi urządzeniami, które pozwalały udostępnić internet podczas wakacyjnego wyjazdu lub krótkiej podróży służbowej. Rozwój technologii 5G oraz standardu Wi-Fi 6 sprawił jednak, że tego typu sprzęt stał się znacznie bardziej zaawansowany. Dziś mobilny router może z powodzeniem zastąpić klasyczne łącze internetowe w mieszkaniu, zapewnić stabilny dostęp do sieci podczas pracy zdalnej, a nawet służyć jako awaryjne źródło internetu dla całej rodziny czy niewielkiego biura.

ZTE U30 Pro 5G jest właśnie urządzeniem, które celuje w bardziej wymagających użytkowników. Producent postawił nie tylko na obsługę nowoczesnej sieci 5G, ale również na rozwiązania poprawiające komfort codziennego korzystania. Dotykowy ekran LCD, obsługa Wi-Fi 6, możliwość jednoczesnego podłączenia szesnastu urządzeń czy pojemny akumulator o pojemności 5000 mAh sprawiają, że już sama specyfikacja wygląda bardzo obiecująco. Na papierze otrzymujemy sprzęt, który ma sprawdzić się zarówno podczas podróży, jak i w domu, kiedy z różnych powodów nie mamy dostępu do internetu stacjonarnego.

Czy jednak za atrakcyjną specyfikacją idzie równie dobra jakość działania? Jak sprawuje się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Producent nie próbuje robić dobrego wrażenia dużą liczbą dodatków. Już po otwarciu pudełka widać, że ZTE postawiło przede wszystkim na funkcjonalność. W opakowaniu znajdziemy sam router ZTE U30 Pro 5G, przewód USB-C służący zarówno do ładowania, jak i zasilania urządzenia, instrukcję szybkiej instalacji oraz komplet dokumentów gwarancyjnych. To zestaw w pełni wystarczający do rozpoczęcia pracy praktycznie od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka.

Pierwsza konfiguracja jest bardzo prosta. Wystarczy umieścić kartę nanoSIM, uruchomić router i po krótkiej chwili urządzenie automatycznie nawiązuje połączenie z siecią operatora. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania ani wykonywania skomplikowanej konfiguracji. Osoby mniej zaawansowane technicznie również nie powinny mieć żadnych problemów z uruchomieniem sprzętu.

Pod względem specyfikacji ZTE U30 Pro prezentuje się zdecydowanie lepiej niż większość klasycznych mobilnych hotspotów dostępnych na rynku. Sercem urządzenia jest modem obsługujący sieci 5G, który według producenta pozwala osiągnąć prędkość transmisji danych sięgającą nawet 1,5 Gb/s. Oczywiście rzeczywiste wyniki zależą od zasięgu oraz możliwości operatora, jednak sam potencjał urządzenia jest bardzo duży.

Na uwagę zasługuje również zastosowanie standardu Wi-Fi 6. Router pracuje zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz, dzięki czemu użytkownik może dobrać odpowiedni tryb działania do swoich potrzeb. Bardzo dobrze prezentuje się także wyposażenie dodatkowe. Producent zastosował dziewięć wewnętrznych anten oraz technologię 2×2 MIMO, które mają poprawiać jakość odbieranego sygnału oraz zwiększać stabilność połączenia. Do dyspozycji użytkownika oddano także moduł NFC ułatwiający szybkie parowanie kompatybilnych urządzeń, dotykowy wyświetlacz LCD oraz pojemny akumulator 5000 mAh umożliwiający wielogodzinną pracę bez konieczności podłączania ładowarki. Całość zamknięto w kompaktowej obudowie o grubości 13 mm i wadze 171 gramów.

Jakość wykonania i design

Już po pierwszym kontakcie z ZTE U30 Pro można odnieść wrażenie, że producent chciał stworzyć urządzenie klasy premium. Mobilne routery zazwyczaj nie zachwycają wyglądem – są to najczęściej niewielkie, plastikowe pudełka z kilkoma diodami LED i prostym przyciskiem zasilania. W przypadku U30 Pro postawiono na zupełnie inne podejście. Router przypomina nowoczesny smartfon lub przenośny dysk SSD, dzięki czemu nie wygląda jak typowy sprzęt sieciowy.

Obudowa została wykonana z dobrej jakości tworzywa sztucznego, które sprawia wrażenie solidnego i odpornego na codzienne użytkowanie. Poszczególne elementy zostały bardzo dobrze spasowane – nic nie trzeszczy ani nie ugina się pod naciskiem. Nawet przy mocniejszym ściskaniu konstrukcja pozostaje sztywna, co pozytywnie wpływa na ogólne odczucia podczas korzystania z urządzenia. Na pochwałę zasługują również kompaktowe wymiary. Grubość wynosząca 13 mm oraz masa 171 gramów sprawiają, że router można bez problemu schować do kieszeni kurtki, torby na laptopa czy plecaka. To szczególnie ważne dla osób często podróżujących, które chcą mieć internet zawsze pod ręką, ale nie chcą nosić ciężkiego sprzętu.

Producent zdecydował się na stonowaną, szarą kolorystykę, która sprawia, że urządzenie prezentuje się elegancko i nowocześnie. Taki design dobrze komponuje się zarówno z wyposażeniem biura, jak i domowym stanowiskiem pracy. Router nie rzuca się przesadnie w oczy, a jednocześnie wygląda znacznie atrakcyjniej od wielu konkurencyjnych modeli.

Na bokach obudowy umieszczono port USB-C oraz tackę na kartę nanoSIM. Ich rozmieszczenie jest przemyślane i nie utrudnia codziennego użytkowania. Nie zabrakło także przycisku zasilania oraz odpowiednio rozmieszczonych otworów wentylacyjnych, dzięki którym urządzenie zachowuje odpowiednią temperaturę nawet podczas intensywnej pracy. Dużym atutem jest fakt, że producent zastosował aż dziewięć anten wewnętrznych. Dzięki temu nie ma konieczności montowania zewnętrznych anten wystających z obudowy, co pozwala zachować smukły i nowoczesny wygląd urządzenia. Pod względem jakości wykonania ZTE U30 Pro bez wątpienia należy do czołówki mobilnych routerów dostępnych w swojej klasie cenowej. Jest to sprzęt, który sprawia wrażenie dopracowanego w każdym detalu.

Ekran

Jednym z największych wyróżników ZTE U30 Pro jest zastosowanie dotykowego wyświetlacza LCD. W segmencie mobilnych routerów nadal jest to rozwiązanie spotykane stosunkowo rzadko. W większości routerów mobilnych użytkownik ma do dyspozycji jedynie kilka niewielkich diod LED informujących o poziomie baterii lub sile sygnału. Tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Producent oddaje do dyspozycji pełnoprawny ekran, który staje się centrum zarządzania urządzeniem.

Wyświetlacz prezentuje wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pracy routera. W każdej chwili można sprawdzić poziom naładowania akumulatora, siłę sygnału sieci komórkowej, aktualny standard połączenia (5G lub LTE), liczbę podłączonych urządzeń, nazwę sieci Wi-Fi czy podstawowe parametry transmisji.

Sam ekran jest czytelny i dobrze widoczny nawet w jasnym otoczeniu. Dotyk działa precyzyjnie, a reakcje interfejsu są szybkie. Nawigowanie pomiędzy kolejnymi ekranami nie sprawia problemów i przypomina obsługę prostego smartfona.

Dużym udogodnieniem jest możliwość zmiany podstawowych ustawień bez konieczności logowania się do panelu administracyjnego z poziomu komputera czy telefonu. Dzięki temu wiele czynności można wykonać bezpośrednio na urządzeniu, co znacząco zwiększa komfort codziennego użytkowania. To rozwiązanie szczególnie docenią osoby często podróżujące, które chcą mieć szybki dostęp do ustawień routera bez uruchamiania dodatkowych aplikacji.

Bateria

Mobilny router powinien przede wszystkim zapewniać swobodę korzystania z internetu poza domem. Trudno byłoby mówić o mobilności, gdyby urządzenie wymagało ciągłego podłączania do ładowarki. Na szczęście ZTE U30 Pro został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh.

Już sama pojemność baterii sugeruje, że producent projektował ten model z myślą o wielogodzinnej pracy poza biurem czy domem. W praktyce router bez problemu wytrzymuje cały dzień typowego użytkowania. Oczywiście rzeczywisty czas działania zależy od wielu czynników – liczby podłączonych urządzeń, jakości sygnału sieci komórkowej czy intensywności przesyłania danych – jednak w większości scenariuszy trudno narzekać na jego możliwości.

Podczas pracy z kilkoma urządzeniami jednocześnie poziom zużycia energii pozostaje rozsądny. Nawet podczas prowadzenia wideokonferencji, oglądania materiałów w wysokiej rozdzielczości oraz pobierania większych plików router zachowuje dobrą wydajność energetyczną. Najczęściej ten czas oscylował w granicy 7-8 godzin, co na rozbudowane urządzenie jest wynikiem dobrym.

Ładowanie odbywa się za pomocą portu USB-C. To bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ do zasilania można wykorzystać tę samą ładowarkę, której używamy do smartfona czy tabletu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby w razie potrzeby zasilać router z powerbanku, co dodatkowo zwiększa jego mobilność.

W codziennym użytkowaniu trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do pracy akumulatora. Zawsze ta bateria mogłabyć pojemniejsza, ale w tym wypadku wyniki działania są jak najbardziej zadowalające.

Jakość połączeń

Najważniejszym zadaniem każdego routera jest zapewnienie szybkiego i stabilnego dostępu do internetu. To właśnie pod tym względem ZTE U30 Pro pokazuje pełnię swoich możliwości.

Urządzenie obsługuje sieć 5G, która w sprzyjających warunkach pozwala osiągać prędkości dochodzące nawet do 1,5 Gb/s. Oczywiście są to wartości teoretyczne, a rzeczywiste wyniki zależą od infrastruktury operatora, obciążenia sieci oraz miejsca, w którym korzystamy z routera. Mimo to potencjał urządzenia jest duży i w miejscach z dobrym zasięgiem można liczyć na bardzo szybki internet. Jednak w naszych warunkach jest to najczęściej 100-200Mb/s, co do zdalnej pracy czy nawet oglądania streamignu w wyższej jakości 4K nie stanowi problemu.

Router równie dobrze radzi sobie w sieci LTE. Nawet po przełączeniu z 5G urządzenie utrzymuje stabilne połączenie i zapewnia wysoką kulturę pracy. Podczas codziennego korzystania nie występują nagłe zerwania połączenia czy problemy z ponownym logowaniem do sieci operatora.

Na bardzo dobrą ocenę zasługuje także praca modułu Wi-Fi 6. Standard ten zapewnia wyższą przepustowość, lepszą wydajność przy jednoczesnym korzystaniu z wielu urządzeń oraz niższe opóźnienia. Dużą rolę odgrywa również zastosowanie dziewięciu anten wewnętrznych oraz technologii 2×2 MIMO. Dzięki nim router lepiej radzi sobie z utrzymywaniem stabilnego sygnału nawet w mniej sprzyjających warunkach. Możliwość jednoczesnego podłączenia aż 16 urządzeń sprawia, że U30 Pro z powodzeniem może obsłużyć rodzinny wyjazd, niewielkie biuro lub ekipę pracującą w terenie. Podczas jednoczesnego korzystania z laptopów, smartfonów, tabletów czy telewizora Smart TV nie zauważa się znaczących spadków wydajności.

Oprogramowanie

Oprogramowanie przygotowane przez ZTE należy do jednych z bardziej przyjaznych w obsłudze spośród mobilnych routerów. Producent postawił na prostotę oraz intuicyjność, dzięki czemu nawet osoby niemające wcześniej styczności z tego typu urządzeniami szybko odnajdą się w dostępnych ustawieniach. Konfigurację można przeprowadzić zarówno z poziomu dotykowego wyświetlacza, jak i dedykowanej aplikacji mobilnej. Druga opcja jest szczególnie wygodna, ponieważ daje dostęp do znacznie większej liczby ustawień.

Za pomocą aplikacji można zmienić nazwę sieci Wi-Fi, hasło dostępu, monitorować liczbę podłączonych urządzeń, sprawdzić poziom wykorzystania transmisji danych czy zarządzać podstawowymi parametrami połączenia. Interfejs działa płynnie, jest przejrzysty i logicznie uporządkowany. Poszczególne opcje zostały rozmieszczone w sposób intuicyjny, dzięki czemu znalezienie interesujących ustawień zajmuje zaledwie kilka chwil. Miłym dodatkiem jest również obecność modułu NFC, który umożliwia szybkie parowanie kompatybilnych urządzeń z siecią bez konieczności ręcznego wpisywania hasła.

Łączność

Pod względem możliwości komunikacyjnych ZTE U30 Pro nie pozostawia wiele do życzenia. Router obsługuje praktycznie wszystkie nowoczesne standardy wykorzystywane obecnie w mobilnym dostępie do internetu.

Na pokładzie znajdziemy modem 5G, LTE oraz starsze standardy sieci komórkowych, dzięki czemu urządzenie zachowuje kompatybilność z różnymi operatorami i zapewnia dostęp do internetu nawet w miejscach, gdzie zasięg 5G nie jest jeszcze dostępny. Atutem pozostaje obsługa Wi-Fi 6 pracującego jednocześnie w paśmie 2,4 oraz 5 GHz. Dzięki temu użytkownik może wybrać pomiędzy większym zasięgiem a wyższą przepustowością, zależnie od swoich potrzeb.

Nie zabrakło również portu USB-C wykorzystywanego do ładowania oraz modułu NFC ułatwiającego szybkie łączenie kompatybilnych urządzeń. Podczas codziennego użytkowania router bez problemu współpracuje z laptopami, smartfonami, tabletami, telewizorami Smart TV, konsolami czy kamerami monitoringu. Stabilność połączenia stoi na wysokim poziomie.

Podsumowanie

ZTE U30 Pro 5G to jeden z najbardziej udanych mobilnych routerów dostępnych w swoim segmencie cenowym. Producentowi udało się stworzyć urządzenie, które łączy bardzo nowoczesną specyfikację z wygodą codziennego użytkowania. Już od pierwszych chwil uwagę zwraca elegancka, smukła konstrukcja oraz wysokiej jakości wykonanie, dzięki czemu sprzęt bardziej przypomina nowoczesny gadżet elektroniczny niż klasyczny router.

Największymi zaletami urządzenia są bez wątpienia obsługa sieci 5G, wydajny moduł Wi-Fi 6, dotykowy ekran LCD oraz pojemny akumulator umożliwiający wielogodzinną pracę poza domem. Na uwagę zasługuje także stabilność połączenia. Dzięki zastosowaniu dziewięciu anten wewnętrznych oraz technologii 2×2 MIMO urządzenie dobrze radzi sobie z utrzymaniem wysokiej jakości sygnału nawet przy większym obciążeniu sieci.

Choć cena około 600 zł może wydawać się wyższa niż w przypadku podstawowych hotspotów LTE, różnicę szybko widać w możliwościach urządzenia. ZTE U30 Pro oferuje znacznie większą wydajność, nowocześniejsze technologie oraz wygodę użytkowania, której próżno szukać w tańszych konstrukcjach. Jeżeli szukasz mobilnego routera, który ma zapewnić szybki internet praktycznie w każdych warunkach, będzie łatwy w obsłudze i jednocześnie posłuży przez wiele lat, ZTE U30 Pro jest propozycją zdecydowanie wartą rozważenia. To dopracowany sprzęt, który z powodzeniem spełni oczekiwania zarówno osób często podróżujących, jak i użytkowników poszukujących niezawodowego zapasowego łącza internetowego do domu lub biura.