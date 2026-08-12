Sprzedaż PlayStation 5 wyraźnie hamuje. Sony notuje spadek o 36% rok do roku

Sony opublikowało najnowsze wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, a dane dotyczące segmentu PlayStation pokazują, że era dynamicznego wzrostu sprzedaży konsoli PlayStation 5 najwyraźniej dobiega końca. Choć dział gier nadal generuje bardzo wysokie przychody i pozostaje jednym z filarów całego koncernu, sprzedaż samego sprzętu wyraźnie osłabła. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba sprzedanych konsol spadła aż o 36%.

Tylko 2,4 mln sprzedanych konsol

Z najnowszego raportu finansowego wynika, że w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026 Sony dostarczyło na rynek około 2,4 mln egzemplarzy PlayStation 5. Rok wcześniej wynik wynosił 3,3 mln sztuk, co oznacza spadek o około 900 tys. konsol i właśnie 36% rok do roku.

Nie jest to jednak całkowite zaskoczenie. PlayStation 5 znajduje się już w dojrzałej fazie swojego cyklu życia. Największa fala zakupów miała miejsce po ustąpieniu problemów z dostępnością urządzeń, a obecnie rynek jest w dużej mierze nasycony. Wielu graczy posiada już konsolę, a pozostali znacznie ostrożniej podejmują decyzje zakupowe.

Wyższe ceny nie pomagają

Jednym z czynników wpływających na niższą sprzedaż są również podwyżki cen konsol wprowadzane przez Sony na wielu rynkach świata. Firma argumentowała je rosnącymi kosztami produkcji, kursami walut oraz trudniejszą sytuacją gospodarczą.

W praktyce oznacza to, że PlayStation 5, zamiast z czasem tanieć – jak miało to miejsce w przypadku poprzednich generacji – w wielu krajach stało się droższe niż kilka lat temu. To z kolei ogranicza zainteresowanie nowych klientów, szczególnie w okresie silnej konkurencji oraz rosnących kosztów życia.

Sony nadal zarabia na PlayStation

Paradoksalnie spadek sprzedaży konsol nie oznacza problemów finansowych działu PlayStation. Wręcz przeciwnie – segment Game & Network Services pozostaje jednym z najmocniejszych filarów całej grupy Sony.

Na bardzo dobre wyniki wpływają przede wszystkim:

sprzedaż gier w wersji cyfrowej,

mikrotransakcje,

przychody z PlayStation Plus,

dodatki do gier oraz usługi sieciowe.

Według najnowszych danych cyfrowa dystrybucja nadal zwiększa swój udział w sprzedaży oprogramowania, co przekłada się na znacznie wyższe marże niż sprzedaż fizycznych nośników. Dzięki temu Sony było nawet w stanie podnieść prognozy finansowe na cały rok fiskalny pomimo słabszej sprzedaży samego sprzętu.

Konsola wchodzi w późniejszy etap życia

Obecna sytuacja wpisuje się w naturalny cykl życia konsol. Po kilku latach od premiery tempo sprzedaży zwykle zaczyna stopniowo maleć, ponieważ większość zainteresowanych użytkowników zdążyła już kupić urządzenie.

PlayStation 5 zadebiutowało pod koniec 2020 roku, a po początkowych problemach z dostępnością osiągnęło bardzo wysokie wyniki sprzedaży. Według oficjalnych danych Sony do końca marca 2026 roku na rynek trafiło ponad 93 mln egzemplarzy konsoli. W kolejnych latach firma będzie musiała coraz mocniej opierać rozwój platformy nie na sprzedaży sprzętu, lecz na usługach oraz grach.

Nadzieją są duże premiery

Sony liczy, że zainteresowanie PlayStation 5 zostanie podtrzymane przez kolejne wysokobudżetowe produkcje. Wśród najważniejszych tytułów, które mają napędzać aktywność graczy, wymienia się między innymi Grand Theft Auto VI oraz nowe gry ekskluzywne przygotowywane przez PlayStation Studios. To właśnie sprzedaż oprogramowania i aktywność użytkowników mają obecnie znacznie większe znaczenie dla wyników finansowych niż liczba nowych konsol trafiających do sklepów.

Czy to początek końca generacji?

Choć spadek o 36% wygląda bardzo wyraźnie, nie oznacza on jeszcze końca sukcesu PlayStation 5. Konsola pozostaje jedną z najlepiej sprzedających się platform na rynku, a baza użytkowników przekracza już 90 milionów urządzeń.

Najnowsze wyniki pokazują jednak zmianę priorytetów. Sony coraz mniej zależy od rekordowej sprzedaży hardware’u, a coraz bardziej od budowania długoterminowych przychodów z usług, subskrypcji i cyfrowej dystrybucji. Jeżeli nadchodzące ekskluzywne produkcje spełnią oczekiwania graczy, PlayStation 5 może jeszcze przez kilka lat pozostawać niezwykle dochodową platformą, nawet przy systematycznie malejącej sprzedaży nowych konsol.