Sony odpowiada na krytykę graczy. Firma nie zamierza wycofać się z planu zakończenia ery płyt na PlayStation

Sony po raz pierwszy oficjalnie odniosło się do ogromnej fali krytyki, jaka przetoczyła się przez społeczność graczy po ogłoszeniu planów zakończenia produkcji fizycznych nośników z grami na konsole PlayStation. Choć firma przyznaje, że rozumie emocje fanów i kolekcjonerów, nie zamierza zmieniać swojego stanowiska. Wszystko wskazuje na to, że od stycznia 2028 roku nowe gry na PlayStation będą trafiały do sprzedaży wyłącznie w formie cyfrowej lub jako pudełka zawierające kod do pobrania gry.

Sony słyszy głosy graczy, ale pozostaje przy swojej decyzji

Podczas prezentacji wyników finansowych za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026 przedstawiciele Sony zostali zapytani o reakcję społeczności na decyzję dotyczącą zakończenia produkcji płyt z grami. Dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, przyznała, że firma doskonale zdaje sobie sprawę z negatywnych opinii oraz silnego przywiązania wielu graczy do fizycznych wydań.

Według przedstawicielki Sony decyzja nie została podjęta pochopnie. Koncern analizował kierunek rozwoju rynku przez długi czas i doszedł do wniosku, że cyfrowa dystrybucja jest naturalnym etapem ewolucji branży. Jak podkreślono, proces cyfryzacji nie dotyczy wyłącznie rynku gier, lecz praktycznie wszystkich form cyfrowej rozrywki.

Koniec płyt od 2028 roku pozostaje aktualny

Sony nie zamierza wycofywać się z ogłoszonego wcześniej harmonogramu. Zgodnie z planem od stycznia 2028 roku nowe produkcje na konsole PlayStation nie będą już wydawane na fizycznych płytach. W sprzedaży pozostaną cyfrowe wersje dostępne w PlayStation Store oraz pudełkowe edycje zawierające jedynie kod aktywacyjny.

To rozwiązanie ma umożliwić zachowanie obecności gier na półkach sklepów, jednak dla wielu kolekcjonerów nie będzie ono stanowiło pełnoprawnego następcy klasycznych wydań z płytą Blu-ray.

Sony nie widzi zagrożenia dla swojego biznesu

Jednym z najciekawszych elementów wypowiedzi przedstawicieli firmy była odpowiedź na pytanie, czy internetowy bojkot oraz petycje graczy wpłynęły na wyniki finansowe PlayStation.

Według Sony obecnie nie widać żadnych negatywnych skutków. Firma argumentuje, że zdecydowana większość sprzedaży gier już dziś odbywa się cyfrowo, dlatego zakończenie produkcji płyt nie powinno odbić się na przychodach przedsiębiorstwa.

Jednocześnie przedstawiciele firmy zaznaczyli, że rozumieją emocjonalne przywiązanie wielu użytkowników do fizycznych wydań i będą zastanawiać się, w jaki sposób utrzymać więź z najbardziej oddanymi fanami marki.

Gracze wskazują na problem własności gier

Decyzja Sony od momentu jej ogłoszenia wywołała wyjątkowo burzliwą dyskusję. Przeciwnicy cyfrowej przyszłości wskazują przede wszystkim na kilka istotnych kwestii:

brak możliwości odsprzedaży zakupionej gry,

utrudnione pożyczanie tytułów znajomym,

większe uzależnienie od działania cyfrowych sklepów,

problemy związane z archiwizacją i zachowaniem starszych produkcji,

ograniczenie swobody wyboru dla osób preferujących fizyczne kolekcje.

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne akcje protestacyjne, internetowe petycje oraz wezwania do bojkotu platformy PlayStation. Część graczy zapowiedziała nawet rezygnację z zakupu kolejnej generacji konsol Sony.

Dane pokazują, dlaczego Sony stawia na cyfrową dystrybucję

Choć reakcje społeczności są bardzo emocjonalne, statystyki stoją po stronie Sony. Firma podkreśla, że sprzedaż cyfrowa od kilku lat stanowi zdecydowaną większość wszystkich sprzedawanych gier.

Coraz więcej użytkowników kupuje produkcje bezpośrednio w PlayStation Store, a dodatkowo ogromne przychody generują mikropłatności oraz subskrypcje. W takiej sytuacji utrzymywanie kosztownej produkcji płyt, opakowań i logistyki przestaje być dla producenta równie opłacalne jak wcześniej.

Czy Sony jeszcze zmieni zdanie?

Na ten moment nic na to nie wskazuje. Oficjalne stanowisko firmy pozostaje niezmienne – plan zakończenia produkcji fizycznych nośników będzie realizowany zgodnie z harmonogramem. Sony deklaruje, że wysłuchało opinii graczy i rozumie ich obawy, jednak uważa przejście na pełną cyfrową dystrybucję za nieunikniony kierunek rozwoju rynku.

Najbliższe miesiące pokażą, czy protesty społeczności będą stopniowo wygasać, czy też presja graczy oraz partnerów handlowych zmusi firmę do ponownego przeanalizowania swojej strategii. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że era fizycznych płyt na konsolach PlayStation rzeczywiście dobiega końca.