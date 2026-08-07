Google Pixel 11 Pro z kolejną zapowiedzią. Tajemniczy Pixel Glow pokazany z bliska

Google konsekwentnie podgrzewa atmosferę przed premierą nowej serii Pixel 11. Firma opublikowała kolejny oficjalny teaser modelu Pixel 11 Pro, który tym razem skupia się na jednej z najbardziej intrygujących nowości – funkcji Pixel Glow. Krótkie wideo nie zdradza wszystkich szczegółów, ale pozwala znacznie lepiej przyjrzeć się rozwiązaniu, które ma stać się jednym z wyróżników tegorocznych flagowców producenta.

Nowa zapowiedź pojawiła się zaledwie kilkanaście dni przed wydarzeniem Made by Google, podczas którego zadebiutuje cała rodzina smartfonów Pixel 11. Google najwyraźniej zamierza stopniowo odsłaniać kolejne elementy urządzeń, zamiast pozostawiać wszystko na dzień premiery.

Pixel Glow coraz mniej tajemniczy

Najnowszy materiał promocyjny pozwala znacznie dokładniej zobaczyć Pixel Glow. Wszystko wskazuje na to, że jest to podświetlany element umieszczony bezpośrednio w obrębie charakterystycznej wyspy aparatów. Rozwiązanie zastępuje czujnik temperatury, który był obecny w poprzednich modelach Pro i nie zdobył większej popularności wśród użytkowników.

Na udostępnionym filmie można zauważyć subtelny efekt świetlny otaczający moduł aparatów. Google nie wyjaśnia jeszcze, jak dokładnie będzie działać Pixel Glow, jednak wcześniejsze przecieki sugerują, że nie będzie to jedynie element dekoracyjny.

Inteligentne powiadomienia zamiast klasycznej diody LED

Od kilku lat producenci smartfonów stopniowo rezygnowali z klasycznych diod powiadomień LED. Pixel Glow może okazać się nowoczesnym następcą tego rozwiązania.

Według nieoficjalnych informacji podświetlenie ma sygnalizować między innymi:

przychodzące połączenia,

nowe wiadomości,

powiadomienia z aplikacji,

działanie funkcji opartych o sztuczną inteligencję,

wybrane procesy wykonywane przez telefon.

Dzięki temu użytkownik będzie mógł zorientować się, co dzieje się ze smartfonem, nawet gdy urządzenie leży ekranem do dołu. Google nie potwierdziło jeszcze pełnej funkcjonalności, ale wiele wskazuje na to, że Pixel Glow będzie mocno zintegrowany z systemem Android oraz usługami Gemini AI.

Google stawia na charakterystyczny wygląd

Seria Pixel od lat wyróżnia się charakterystycznym paskiem aparatów umieszczonym na tylnej części obudowy. Pixel Glow wydaje się być kolejnym krokiem w budowaniu unikalnej tożsamości urządzeń Google.

Producent nie zdecydował się na radykalną zmianę stylistyki. Zamiast tego rozbudował istniejący moduł aparatów o nowy element świetlny, który może pełnić zarówno funkcję praktyczną, jak i estetyczną.

Na krótkim materiale promocyjnym światło prezentuje się bardzo subtelnie, dzięki czemu nie sprawia wrażenia przesadnie efektownego gadżetu. Wszystko wskazuje na to, że Google stawia bardziej na elegancję niż agresywne podświetlenie znane z niektórych smartfonów gamingowych.

Pixel 11 Pro z kolejnymi funkcjami AI

Nie jest tajemnicą, że Google rozwija linię Pixel przede wszystkim wokół sztucznej inteligencji. Można więc przypuszczać, że Pixel Glow będzie współpracował z funkcjami Gemini oraz nowymi możliwościami Androida 17.

Eksperci spodziewają się, że świetlny pierścień będzie mógł informować użytkownika o aktywności asystenta AI, generowaniu odpowiedzi czy wykonywaniu zadań w tle. Oficjalne szczegóły poznamy jednak dopiero podczas prezentacji urządzeń.

Premiera już za kilkanaście dni

Google potwierdziło już termin wydarzenia Made by Google, które odbędzie się 12 sierpnia. Oprócz podstawowego Pixela 11 firma ma zaprezentować również modele Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL oraz Pixel 11 Pro Fold. Spodziewana jest także prezentacja nowych akcesoriów oraz urządzeń z ekosystemu Pixel.

Do premiery pozostało już niewiele czasu, dlatego można oczekiwać kolejnych oficjalnych materiałów promocyjnych. Google najwyraźniej zamierza stopniowo ujawniać najważniejsze funkcje nowych smartfonów, a Pixel Glow wydaje się jedną z tych nowości, na które producent stawia najmocniej. Jeśli finalna funkcjonalność okaże się równie praktyczna, jak sugerują dotychczasowe zapowiedzi, może to być jedna z najbardziej charakterystycznych cech tegorocznych flagowych Pixeli.