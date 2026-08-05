Samsung Galaxy SmartTag 3 nadchodzi z zupełnie nowym wyglądem. Wyciek ujawnia największą zmianę od lat

Samsung przygotowuje kolejną generację swojego lokalizatora Bluetooth. Do sieci trafiły pierwsze materiały ujawniające wygląd Galaxy SmartTag 3, a wszystko wskazuje na to, że producent zdecydował się na największą zmianę konstrukcyjną od czasu debiutu drugiej generacji urządzenia. Nowy model ma otrzymać całkowicie przeprojektowaną obudowę, która odróżni go od poprzednika.

Choć na oficjalną premierę nowego SmartTaga prawdopodobnie jeszcze będziemy musieli poczekać kilka miesięcy, wyciek pozwala już ocenić kierunek, w jakim Samsung rozwija swoje akcesoria dla ekosystemu Galaxy. Nie chodzi jedynie o odświeżenie stylistyki – projekt sugeruje również kilka praktycznych zmian, które mogą wpłynąć na codzienne użytkowanie.

Zupełnie nowy kształt Galaxy SmartTag 3

Najbardziej zauważalną nowością jest zmiana formy urządzenia. Galaxy SmartTag 3 ma porzucić charakterystyczny design znany z Galaxy SmartTag 2 na rzecz bardziej zaokrąglonej konstrukcji typu „squircle”, czyli połączenia kwadratu i koła. Obudowa wygląda nowocześniej i sprawia wrażenie bardziej minimalistycznej.

Na udostępnionych grafikach można zauważyć wyraźnie zaznaczony centralny przycisk, który – podobnie jak w obecnym modelu – najprawdopodobniej będzie umożliwiał wykonywanie zaprogramowanych akcji po jego naciśnięciu. Samsung może więc zachować funkcjonalność sterowania urządzeniami SmartThings lub wywoływania innych automatyzacji.

Kontrowersyjna decyzja dotycząca mocowania

Nowy projekt może jednak oznaczać pewne kompromisy. Według informacji ujawnionych przez źródła, Galaxy SmartTag 3 nie będzie posiadał charakterystycznego otworu umożliwiającego bezpośrednie przypięcie lokalizatora do kluczy czy plecaka.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy prawdopodobnie będą musieli korzystać z dodatkowego etui lub specjalnego uchwytu. Dla części osób może to być krok wstecz względem Galaxy SmartTag 2, który od razu po wyjęciu z pudełka można było przypiąć do pęku kluczy bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Nie można jednak wykluczyć, że Samsung przygotuje własną linię dedykowanych akcesoriów, oferując różne sposoby montażu zależnie od zastosowania.

Możliwe podświetlenie LED

Grafiki sugerują również obecność charakterystycznego pierścienia wokół środkowego przycisku. Według doniesień może on pełnić funkcję diody LED, która ułatwi odnalezienie lokalizatora w ciemności. Takie rozwiązanie byłoby praktycznym dodatkiem. Obecnie lokalizatory najczęściej pomagają odnaleźć zgubiony przedmiot poprzez sygnał dźwiękowy, jednak w zaciemnionym pomieszczeniu dodatkowe podświetlenie mogłoby znacząco skrócić czas poszukiwań.

Funkcje powinny pozostać dobrze znane

Choć wyciek skupia się przede wszystkim na wyglądzie urządzenia, wszystko wskazuje na to, że Samsung zachowa najważniejsze funkcje znane z poprzednika.

Można spodziewać się obsługi:

Bluetooth Low Energy,

technologii UWB w kompatybilnych wersjach,

współpracy z usługą Samsung Find,

lokalizowania przedmiotów z wykorzystaniem sieci urządzeń Galaxy,

odporności na wodę i kurz,

programowalnego przycisku.

Premiera jeszcze w tym roku?

Poprzednie przecieki wskazywały, że Samsung planuje premierę Galaxy SmartTag 3 jeszcze przed końcem 2026 roku. Najczęściej pojawiającym się scenariuszem jest debiut razem z Galaxy S26 FE, co pozwoliłoby producentowi jednocześnie odświeżyć ofertę smartfonów i akcesoriów ekosystemowych.

Na razie producent nie potwierdził żadnych szczegółów dotyczących daty premiery ani specyfikacji technicznej urządzenia.

Samsung rozwija swój ekosystem

Lokalizatory Bluetooth stają się coraz ważniejszym elementem zamkniętych ekosystemów producentów. Apple rozwija rodzinę AirTagów, Google intensywnie promuje sieć Find My Device, a Samsung od kilku lat inwestuje w platformę Samsung Find oraz urządzenia SmartThings.

Nowy Galaxy SmartTag 3 może być kolejnym krokiem w rozbudowie tego ekosystemu. Odświeżony design, potencjalne podświetlenie LED i dalsza integracja z urządzeniami Galaxy pokazują, że producent nie zamierza rezygnować z segmentu inteligentnych lokalizatorów.

Jeżeli kolejne przecieki okażą się trafne, w najbliższych tygodniach powinniśmy poznać znacznie więcej informacji dotyczących specyfikacji, czasu pracy na baterii oraz nowych funkcji oprogramowania. Na ten moment największą zagadką pozostaje jednak to, czy użytkownicy zaakceptują brak wbudowanego otworu do mocowania, który dla wielu osób był jedną z najbardziej praktycznych cech Galaxy SmartTag 2.