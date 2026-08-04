Recenzja Samsung Galaxy A37 – dopracowany średniak, który aspiruje do klasy premium

Rynek smartfonów ze średniej półki od kilku lat staje się coraz bardziej wymagający. Producenci nie walczą już wyłącznie ceną, ale przede wszystkim kompletnym doświadczeniem użytkownika. Dzisiaj nawet tańsze urządzenia mają oferować płynne działanie, dobre aparaty, wysokiej jakości ekran, długi czas pracy i nowoczesny design. Problem polega jednak na tym, że tylko nielicznym udaje się połączyć wszystkie te elementy w naprawdę spójną całość.

Samsung Galaxy A37 wydaje się właśnie takim smartfonem. Już sama specyfikacja sugeruje, że producent postawił tutaj na rozsądny kompromis pomiędzy wydajnością, funkcjonalnością i komfortem użytkowania. Na pokładzie znalazł się ekran Super AMOLED 120 Hz, procesor Exynos 1480, aparat 50 Mpix, bateria 5000 mAh oraz certyfikat IP68, którego nadal brakuje wielu konkurentom w podobnym przedziale cenowym. Jak taki zestaw sprawdza się w praktyce? Czy wart jest uwagi? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Samsung od dłuższego czasu konsekwentnie ogranicza zawartość zestawów sprzedażowych i Galaxy A37 nie jest tutaj wyjątkiem. Po otwarciu niewielkiego, minimalistycznego pudełka znajdziemy jedynie smartfon Samsung Galaxy A37 i przewód USB Typu-C. Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii. Brakuje ładowarki sieciowej, etui ochronnego czy słuchawek przewodowych. Dla części użytkowników będzie to już standard, ale nadal można odczuć pewne rozczarowanie, szczególnie że konkurencja w średniej półce często oferuje bogatsze zestawy startowe. Najczęściej pojawiają się proste silikonowe etui, w tym wypadku mamy absolutne minimum.

Sama specyfikacja urządzenia prezentuje się całkiem solidnie, zakładając, że to urządzenie z niższej półki cenowej. Samsung postawił tutaj na dobrze zbalansowaną konfigurację. Sercem urządzenia jest procesor Samsung Exynos 1480 wraz z układem graficznym Xclipse 530. Do tego dochodzi 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia ekran Super AMOLED 6,7 cala wraz z odświeżaniem 120 Hz. Zestaw aparatów to aparat główny 50 Mpx, następnie ultraszerokokątny 8 Mpx oraz makro 5 Mpx. W przypadku baterii mamy ogniwo o pojemności 5000 mAh wraz z szybkim ładowaniem o mocy 45 W. Całość działa pod kontrolą najnowszej wersji Androida 16.

Już po samej specyfikacji widać, że Galaxy A37 został zaprojektowany jako smartfon uniwersalny. Nie jest to urządzenie stworzone wyłącznie do fotografii czy grania. Samsung chciał stworzyć model, który będzie dobry praktycznie we wszystkim – i w dużej mierze rzeczywiście się to udało.

Design oraz jakość wykonania

Już pierwszy kontakt ze smartfonem pokazuje, że Samsung bardzo mocno inspiruje się wyglądem swoich flagowych modeli. Galaxy A37 prezentuje się elegancko, nowocześnie i dojrzale. Jednak to co przede wszystkim wyróżnia ten model spośród pozostałych urządzeń z linii A to zastosowanie plastiku na krawędzi urządzenia. Plecki to szkło ochronne Gorilla Victus.

Producent postawił na minimalistyczny projekt tylnego panelu. Obiektywy aparatów zostały rozmieszczone osobno, bez dużej wyspy fotograficznej dominującej tył urządzenia. Dzięki temu smartfon wygląda schludnie i nowocześnie. W ostatnich latach Samsung wypracował charakterystyczną stylistykę i Galaxy A37 idealnie się w niego wpisuje.

Na plus zasługuje zastosowanie szklanego panelu tylnego. W średniej półce nadal często spotykamy plastikowe konstrukcje imitujące szkło, dlatego obecność szkła wyraźnie poprawia odbiór urządzenia. Smartfon sprawia wrażenie bardziej premium, a trzymanie go w dłoni daje znacznie przyjemniejsze odczucia.

Telefon ma 7,4 mm grubości, dzięki czemu pozostaje stosunkowo smukły mimo dużej baterii. Waga 196 gramów jest odczuwalna, ale dobrze rozłożona. Galaxy A37 nie sprawia wrażenia przesadnie ciężkiego, choć wyraźnie czuć, że mamy do czynienia z solidnie wykonanym urządzeniem. Bardzo ważnym elementem jest również certyfikat IP68. To jedna z tych funkcji, które często są pomijane w średniej półce, mimo że dla wielu użytkowników mają ogromne znaczenie praktyczne. Smartfon bez problemu poradzi sobie z deszczem, zachlapaniem czy przypadkowym kontaktem z wodą. Daje to po prostu większy spokój podczas codziennego użytkowania.

Ekran

Jednym z najmocniejszych elementów Galaxy A37 bez wątpienia jest wyświetlacz. Samsung od lat pozostaje liderem rynku ekranów AMOLED i nawet średniopółkowe modele producenta bardzo często oferują jakość obrazu wyraźnie lepszą od konkurencji. Zastosowany tutaj panel Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala prezentuje wysoki poziom. Już po kilku minutach użytkowania widać świetne odwzorowanie kolorów, głęboką czerń oraz wysoki kontrast. Ekran znakomicie sprawdza się podczas oglądania filmów, seriali czy przeglądania zdjęć. Rozdzielczość Full HD+ zapewnia odpowiednią ostrość obrazu. Tekst pozostaje wyraźny, ikony ostre, a multimedia prezentują się bardzo atrakcyjnie. Duża przekątna wyświetlacza dodatkowo poprawia komfort korzystania z aplikacji społecznościowych, przeglądania internetu czy grania.

Ekran bardzo dobrze sprawdza się również na zewnątrz. Jasność pozostaje wystarczająca nawet podczas słonecznych dni, co ma ogromne znaczenie podczas korzystania z nawigacji czy robienia zdjęć w plenerze. Samsung ponownie udowadnia, że jakość wyświetlaczy to jedna z największych przewag producenta nad wieloma konkurentami. Mimo iż mamy do czynienia z rozwiązaniem z niższej półki cenowej, pod względem jakości wyświetlanego obrazu ten model nie odbiega od konkurencji, a w wielu aspektach przewyższa.

Bateria

Akumulator o pojemności 5000 mAh to obecnie standard w średniej półce, ale sama liczba nie mówi jeszcze wszystkiego. Liczy się przede wszystkim optymalizacja systemu oraz efektywność energetyczna procesora. W przypadku Galaxy A37 oba te elementy wypadają całkiem dobrze.

Telefon bez większego problemu wytrzymuje cały dzień intensywnego użytkowania. Nawet przy aktywnym korzystaniu z mediów społecznościowych, aparatu, YouTube, Spotify czy komunikatorów trudno doprowadzić urządzenie do rozładowania przed wieczorem. Przy bardziej umiarkowanym użytkowaniu możliwe jest osiągnięcie nawet dwóch dni pracy na jednym ładowaniu. To bardzo dobry rezultat, szczególnie biorąc pod uwagę duży ekran 120 Hz. Samsung dobrze poradził sobie także z zarządzaniem energią w trybie czuwania. Smartfon nie traci przesadnie dużo baterii w nocy, co pozytywnie wpływa na codzienny komfort użytkowania. Obsługa ładowania 45 W pozwala na stosunkowo szybkie uzupełnienie energii. Nie są to rekordowe wartości znane z chińskich smartfonów oferujących 100 czy nawet 120 W, ale w praktyce ładowanie pozostaje wystarczająco szybkie. Szkoda jedynie braku ładowania bezprzewodowego. To nadal funkcja zarezerwowana głównie dla droższych modeli Samsunga.

Aparat

Samsung od lat przywiązuje dużą wagę do możliwości fotograficznych swoich smartfonów i Galaxy A37 bardzo dobrze to pokazuje. Główny aparat 50 Mpix radzi sobie naprawdę solidnie, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych. Choć z drugiej strony większych zmian w stosunku do poprzedniej generacji nie uświadczymy, ale Galaxy A37 nie jest wyjątkiem. Zdjęcia są szczegółowe, ostre i mają bardzo przyjemną kolorystykę. Samsung tradycyjnie delikatnie podbija nasycenie barw, dzięki czemu fotografie wyglądają atrakcyjniej wizualnie. Nie jest to jednak przesadzony efekt charakterystyczny dla niektórych konkurentów.

Na uwagę zasługuje również dobra dynamika tonalna. Smartfon potrafi skutecznie odzyskiwać szczegóły zarówno w jasnych, jak i ciemniejszych partiach kadru. HDR działa sprawnie i zazwyczaj nie powoduje sztucznego wyglądu zdjęć. Autofocus działa szybko i pewnie, dzięki czemu aparat dobrze sprawdza się także podczas fotografowania ruchomych obiektów czy spontanicznych ujęć.

Aparat ultraszerokokątny 8 Mpx prezentuje poziom typowy dla średniej półki. W dobrym świetle pozwala wykonać przyjemne fotografie krajobrazów lub architektury, choć wyraźnie ustępuje głównemu sensorowi pod względem ilości detali i jakości obrazu po zmroku. Makro 5 Mpx pozostaje bardziej dodatkiem niż realnym argumentem zakupowym. Można wykonać niż ciekawe zdjęcia małych obiektów, ale wymaga to odpowiednich warunków i cierpliwości.

Przedni aparat 12 Mpix bardzo dobrze sprawdza się podczas selfie i wideorozmów. Zdjęcia są szczegółowe, naturalne i dobrze radzą sobie z odwzorowaniem odcieni skóry. Galaxy A37 oferuje również nagrywanie wideo w 4K, co nadal nie jest oczywistością w wielu średniopółkowych modelach. Materiały wyglądają dobrze, stabilizacja działa poprawnie, a autofocus podczas filmowania nie sprawia większych problemów.

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Oprogramowanie

System operacyjny to jeden z największych atutów smartfonów Samsunga. Galaxy A37 pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI, która od lat uchodzi za jedną z najlepszych wersji Androida dostępnych na rynku.

One UI bardzo dobrze sprawdza się podczas codziennego użytkowania. System działa płynnie, animacje są dopracowane, a aplikacje uruchamiają się szybko. Specjalnych fajerwerków nie uświadczymy, ale mimo wszystko całość działa bardzo solidnie.

Bardzo dobrze wypada również integracja z ekosystemem Galaxy. Osoby korzystające z tabletów, smartwatchy czy słuchawek Samsunga docenią wygodne funkcje synchronizacji i współpracy pomiędzy urządzeniami.

Samsung coraz mocniej rozwija także inteligentne funkcje AI. Nawet w średniej półce użytkownik otrzymuje rozwiązania poprawiające produktywność, tłumaczenia czy możliwości edycji zdjęć. Istotnym atutem pozostaje również polityka aktualizacji producenta. Samsung należy obecnie do liderów rynku pod względem długości wsparcia systemowego, więc z całą pewnością przez kilka kolejnych lat użytkownicy tego smartfona będą otrzymywać najświeższą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem wraz z pakietami bezpieczeństwa.

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Multimedia

Galaxy A37 to smartfon, który bardzo dobrze odnajduje się jako urządzenie multimedialne. Połączenie dużego ekranu AMOLED z głośnikami stereo sprawia, że oglądanie filmów czy seriali jest po prostu przyjemne.

Głośniki oferują dobrą głośność i całkiem przyjemne brzmienie. Dźwięk jest wyraźnie lepszy niż w smartfonach wyposażonych wyłącznie w pojedynczy głośnik mono. Oczywiście nadal nie jest to poziom flagowych modeli, ale do codziennego korzystania z YouTube, Netflixa czy Spotify w zupełności wystarcza.

Zabezpieczenie biometryczne

Czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem działa szybko i skutecznie. Telefon zazwyczaj odblokowuje się natychmiast po przyłożeniu palca, a skuteczność działania stoi na wysokim poziomie. Sposób konfiguracji jest standardowy – wystarczy kilkukrotnie zeskanować nasz palec a cała magia dzieje się sama.

Dodatkowo użytkownik może korzystać z rozpoznawania twarzy za pomocą przedniej kamery. Funkcja działa sprawnie w dobrych warunkach oświetleniowych, choć pod względem bezpieczeństwa nadal ustępuje rozwiązaniom opartym o skanowanie 3D. Na co dzień oba systemy działają jednak wygodnie i nie sprawiają problemów.

Wydajność oraz gry

Exynos 1480 okazuje się bardzo solidnym procesorem dla średniej półki. Galaxy A37 działa płynnie praktycznie w każdej codziennej sytuacji. System szybko reaguje na polecenia, aplikacje uruchamiają się bez opóźnień, a przełączanie pomiędzy programami pozostaje komfortowe.

6 GB RAM okazuje się wystarczające dla większości użytkowników, choć najbardziej wymagające osoby mogłyby oczekiwać nieco większej ilości pamięci.

Układ graficzny Xclipse 530 dobrze radzi sobie również z grami mobilnymi. Produkcje takie jak Call of Duty Mobile, PUBG Mobile czy Asphalt działają płynnie i prezentują się atrakcyjnie wizualnie dzięki ekranowi 120 Hz. Choć trzeba od razu powiedzieć, że nie wszystkie tytuły odpalimy na najwyższych ustawieniach ale w większości płynnie będą działać na Galaxy A37. Samsungowi udało się zachować rozsądne temperatury obudowy nawet podczas dłuższego grania. Smartfon potrafi się nagrzać, ale nie osiąga nieprzyjemnie wysokich temperatur. To nie jest typowo gamingowy telefon, ale dla większości użytkowników jego wydajność będzie w pełni wystarczająca.

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Łączność

Pod względem komunikacyjnym Galaxy A37 oferuje praktycznie wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego smartfona.

Na pokładzie znajdziemy obsługę 5G, NFC, Bluetooth 5.3 oraz nowoczesne moduły nawigacyjne obejmujące GPS, Galileo, GLONASS, Beidou i QZSS. Smartfon bardzo dobrze sprawdza się podczas korzystania z nawigacji samochodowej czy płatności zbliżeniowych.

Dużą zaletą pozostaje obsługa Dual SIM oraz eSIM. Dzięki temu użytkownik może wygodnie korzystać z dwóch numerów jednocześnie, co szczególnie docenią osoby podróżujące lub oddzielające numer prywatny od służbowego.

Połączenia telefoniczne pozostają dobrej jakości, a stabilność sieci Wi-Fi i Bluetooth nie budzi zastrzeżeń. Podczas testów nie było z tymi modułami najmniejszych problemów.

Podsumowanie

Samsung Galaxy A37 to przykład dobrze przemyślanego smartfona ze średniej półki. Samsung nie próbował tutaj stworzyć urządzenia „efektownego na papierze”, lecz model możliwie najbardziej kompletny i uniwersalny.

Największymi zaletami telefonu są świetny ekran Super AMOLED 120 Hz, dobra jakość wykonania (choć częściowo plastikowa), obecność certyfikatu IP68 oraz dopracowane oprogramowanie One UI. Smartfon oferuje także solidny czas pracy na baterii, dobrą kulturę pracy i przyjemne możliwości multimedialne.

Nie jest to urządzenie pozbawione wad. Brak ładowarki w zestawie czy ładowania bezprzewodowego może rozczarować część użytkowników, a aparat ultraszerokokątny wyraźnie odstaje od głównego sensora. Są to jednak kompromisy, które w codziennym użytkowaniu nie przesłaniają ogólnie bardzo pozytywnego obrazu urządzenia. Cena również nie należy do najniższych, mimo że jest to urządzenie ze średniej półki cenowej.

Galaxy A37 sprawia wrażenie smartfona stworzonego dla osób, które po prostu chcą niezawodnego, nowoczesnego i dobrze działającego telefonu na kilka lat. I właśnie w tej roli sprawdza się naprawdę bardzo dobrze.