iPhone 18 Pro z aparatem jak z profesjonalnego sprzętu? Kolejny przeciek potwierdza zmienną przysłonę

Apple może przygotowywać jedną z największych zmian w historii aparatów w swoich smartfonach. Najnowsze informacje dotyczące modeli iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max sugerują, że firma po raz pierwszy wprowadzi do swoich urządzeń główny aparat ze zmienną przysłoną. Kolejny przeciek ma dostarczać dowodów, że rozwiązanie rzeczywiście znajduje się w planach producenta.

Przez lata Apple rozwijało możliwości fotograficzne iPhone’ów głównie poprzez większe matryce, zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu oraz fotografię obliczeniową. W przypadku serii iPhone 18 Pro firma ma jednak postawić również na zmianę samej konstrukcji aparatu. Zmienna przysłona oznaczałaby, że użytkownik otrzyma większą kontrolę nad tym, jak aparat reaguje na różne warunki oświetleniowe.

Zmienna przysłona po raz pierwszy w historii iPhone’a

Obecne smartfony Apple korzystają z aparatów o stałej przysłonie. Oznacza to, że obiektyw zawsze wpuszcza określoną ilość światła, niezależnie od tego, czy zdjęcie wykonywane jest w pełnym słońcu, czy w ciemniejszym pomieszczeniu.

W aparatach ze zmienną przysłoną sytuacja wygląda inaczej. Specjalny mechanizm wyposażony w ruchome elementy pozwala fizycznie regulować wielkość otworu w obiektywie. Aparat może więc dostosować się do sceny podobnie jak klasyczne aparaty fotograficzne.

W praktyce szersze otwarcie przysłony pozwala na wpuszczenie większej ilości światła, co może poprawić jakość zdjęć wykonywanych po zmroku. Z kolei przymknięcie przysłony może pomóc w uzyskaniu większej głębi ostrości podczas fotografowania jasnych scen.

Nowy sensor Sony ma być kluczowym elementem

Według najnowszych doniesień iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max mają otrzymać nowy główny sensor Sony IMX905. To właśnie ten element ma współpracować z systemem regulowanej przysłony.

Informacje pochodzące z rzekomych materiałów diagnostycznych wskazują na obecność elementów odpowiedzialnych za sterowanie mechanizmem przysłony. W dokumentacji miały pojawić się odniesienia do kalibracji oraz sterowania specjalnym modułem wykonawczym, który odpowiadałby za zmianę ustawienia przysłony.

Co ciekawe, pozostałe elementy zestawu fotograficznego mogą pozostać bardzo podobne do obecnej generacji. Według przecieków Apple miałoby skupić się przede wszystkim na modernizacji głównego aparatu, pozostawiając między innymi obiektyw ultraszerokokątny oraz teleobiektyw bez dużych zmian.

Apple chce zaoferować bardziej naturalne zdjęcia

W ostatnich latach smartfony coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia efektów, które wcześniej wymagały odpowiedniej optyki. Przykładem jest tryb portretowy, który programowo rozpoznaje sylwetkę człowieka i symuluje rozmycie tła.

Zmienne przysłona pozwoliłaby Apple częściowo odejść od rozwiązań czysto programowych i wykorzystać fizyczne możliwości aparatu. Dzięki temu efekty głębi ostrości mogłyby wyglądać bardziej naturalnie, a zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych wymagałyby mniejszej ingerencji algorytmów.

Nie oznacza to jednak, że iPhone 18 Pro stanie się pełnoprawnym zamiennikiem profesjonalnego aparatu. Rozmiar matrycy w smartfonach nadal pozostaje ograniczeniem, ale dodatkowa kontrola nad ilością światła może poprawić jakość fotografii wykonywanych przez użytkowników.

Większy aparat i grubsza obudowa?

Wprowadzenie mechanicznego systemu zmiany przysłony może mieć również konsekwencje dla wyglądu urządzenia. Taki moduł wymaga dodatkowego miejsca, dlatego pojawiają się sugestie, że iPhone 18 Pro może otrzymać większą lub grubszą wyspę aparatów.

Niektóre przecieki wskazują, że konstrukcja nowych modeli może być nieco większa właśnie ze względu na rozbudowany system fotograficzny oraz inne elementy wyposażenia. Apple miałoby wykorzystać dodatkową przestrzeń również na większą baterię oraz usprawnione podzespoły.

Apple nadrabia zaległości względem konkurencji

Warto zauważyć, że zmienna przysłona nie jest całkowicie nowym rozwiązaniem na rynku smartfonów. W przeszłości podobne technologie pojawiały się już w wybranych urządzeniach konkurencji, między innymi w smartfonach Samsunga oraz Huawei.

Apple zdecydowało się jednak przez długi czas rozwijać własną filozofię fotografii mobilnej, koncentrując się na jakości obrazu uzyskiwanej dzięki połączeniu sprzętu i oprogramowania. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, firma po raz pierwszy od wielu lat wykona wyraźny krok w stronę bardziej klasycznej fotografii mobilnej.

Premiera coraz bliżej, ale Apple milczy

Na oficjalne informacje dotyczące iPhone’a 18 Pro trzeba będzie jeszcze poczekać. Apple jak zwykle nie komentuje przecieków dotyczących przyszłych urządzeń, dlatego wszystkie informacje należy traktować jako nieoficjalne.

Jeżeli jednak doniesienia okażą się prawdziwe, aparat ze zmienną przysłoną może być jedną z najważniejszych nowości w historii iPhone’ów. Po latach skupiania się przede wszystkim na algorytmach Apple może ponownie postawić na fizyczny rozwój sprzętu, dając użytkownikom większe możliwości podczas robienia zdjęć.