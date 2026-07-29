The Lord of the Rings: Ascension ruszył na Gamefound. Kultowy deckbuilder przenosi graczy do Śródziemia

Fani gier planszowych i uniwersum J.R.R. Tolkiena mają powód do zadowolenia. Na platformie Gamefound wystartowała kampania The Lord of the Rings: Ascension, czyli nowej odsłony jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii deckbuildingowych ostatnich kilkunastu lat. Za projekt odpowiada Stone Blade Entertainment, które postanowiło połączyć sprawdzoną mechanikę Ascension z licencją Władcy Pierścieni.

Nowa gra nie jest jedynie prostym reskinem znanego systemu. Twórcy przygotowali zupełnie nowe zestawy kart, mechaniki oraz rozwiązania, które mają oddać klimat wyprawy przez Śródziemie i jednocześnie zachować dynamiczny charakter rozgrywki znany z poprzednich części serii.

Trzy gry tworzące jedną sagę

The Lord of the Rings: Ascension zostało podzielone na trzy samodzielne zestawy inspirowane kolejnymi tomami powieści Tolkiena. Gracze odwiedzą wydarzenia z Drużyny Pierścienia, Dwóch Wież oraz Powrotu Króla. Każdy z zestawów można traktować jako niezależną grę, jednak połączenie wszystkich trzech pozwala stworzyć znacznie większą kampanię z ogromną pulą kart i możliwości budowania talii.

To rozwiązanie dobrze wpisuje się w filozofię serii Ascension, która od lat rozwijana jest poprzez kolejne dodatki i samodzielne edycje. Tym razem jednak całość została zaprojektowana od podstaw z myślą o świecie Śródziemia, dzięki czemu gracze spotkają dziesiątki znanych bohaterów, przeciwników, lokacji i artefaktów.

Nowa mechanika inspirowana Jedynym Pierścieniem

Największą nowością względem klasycznego Ascension jest mechanika Corruption. Stanowi ona odzwierciedlenie pokusy związanej z mocą Jedynego Pierścienia.

Gracze mogą korzystać z potężnych efektów zapewniających przewagę podczas rozgrywki, jednak każda decyzja niesie ze sobą ryzyko. Nadmierne uleganie wpływowi Pierścienia może doprowadzić do negatywnych konsekwencji, a nawet przekreślić szanse na zwycięstwo.

To rozwiązanie ma wprowadzić do rozgrywki dodatkową warstwę strategiczną. Każda partia wymaga nie tylko efektywnego rozwijania talii, ale również odpowiedniego balansowania pomiędzy krótkoterminowymi korzyściami a długofalowym bezpieczeństwem.

Znani bohaterowie i nowe ilustracje

Podczas rozgrywki gracze będą mogli rekrutować najbardziej rozpoznawalne postacie z uniwersum Tolkiena. Wśród kart znajdą się między innymi Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Frodo, Gollum czy liczni przedstawiciele sił Mordoru.

Projekt wykorzystuje całkowicie nowe ilustracje przygotowane specjalnie na potrzeby gry. Co ciekawe, jeszcze przed startem kampanii twórcy zdecydowali się wprowadzić zmiany w części grafik po uwagach społeczności. Jedna z najczęściej komentowanych ilustracji przedstawiająca Froda została poprawiona, a Stone Blade podkreśliło, że crowdfunding daje możliwość wspólnego dopracowywania projektu wraz z przyszłymi graczami.

Edycja kolekcjonerska dla największych fanów

Oprócz standardowych wersji przygotowano również Deluxe Saga Collection. To zestaw skierowany przede wszystkim do kolekcjonerów. W jego skład wejdą wszystkie trzy gry, komplet ulepszonych komponentów oraz eleganckie pudełka stylizowane na oprawione księgi. Całość będzie przechowywana w ozdobnym etui nawiązującym wyglądem do klasycznych wydań powieści Tolkiena.

Ascension wraca w wielkim stylu

Seria Ascension zadebiutowała w 2010 roku i przez lata zdobyła wierne grono fanów jako jeden z najważniejszych przedstawicieli gatunku deckbuilding. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych tytułów gra wykorzystywała dynamicznie zmieniający się rynek kart, co znacząco zwiększało różnorodność każdej partii.

Połączenie tej sprawdzonej mechaniki z jedną z najbardziej rozpoznawalnych licencji fantasy na świecie wydaje się naturalnym krokiem. Twórcy liczą, że zarówno fani Ascension, jak i miłośnicy Władcy Pierścieni znajdą tu coś dla siebie.

Kampania na Gamefound już wystartowała i potrwa przez najbliższe tygodnie. Zainteresowani mogą wybrać jedną z kilku wersji gry, a wydawca zapowiada kolejne prezentacje komponentów oraz dodatkowych elementów odblokowywanych w trakcie finansowania. Sama premiera sklepowej wersji planowana jest po zakończeniu procesu produkcyjnego i realizacji kampanii crowdfundingowej.