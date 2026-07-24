EA Sports FC 27 z datą premiery? Wyciek ujawnia termin debiutu, wczesny dostęp i listę platform

Choć Electronic Arts wciąż nie zaprezentowało oficjalnie EA Sports FC 27, do sieci trafiły nowe informacje dotyczące jednej z najbardziej wyczekiwanych gier sportowych przyszłego sezonu. Najnowszy raport opublikowany przez branżowych insiderów ujawnia nie tylko prawdopodobną datę premiery produkcji, ale również szczegóły związane z wczesnym dostępem, obsługiwanymi platformami oraz planami wydawniczymi. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, fani piłki nożnej już pod koniec września ponownie wybiegną na wirtualne boiska.

Premiera EA Sports FC 27 jeszcze we wrześniu

Według informacji pochodzących z raportu Dealabs, na który powołuje się Insider Gaming, EA Sports FC 27 ma zadebiutować 25 września 2026 roku. Oznaczałoby to utrzymanie harmonogramu znanego z poprzednich odsłon serii, które również trafiały do sprzedaży pod koniec września. Electronic Arts od lat konsekwentnie wykorzystuje początek sezonu piłkarskiego do premiery kolejnych części swojego najważniejszego sportowego cyklu.

Data ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez wydawcę, jednak źródło odpowiedzialne za przeciek ma bardzo dobrą reputację i w przeszłości wielokrotnie publikowało trafne informacje dotyczące premier gier Electronic Arts. Z tego względu wielu graczy traktuje te doniesienia jako wysoce wiarygodne.

Wczesny dostęp dla posiadaczy droższych edycji

Jedną z najciekawszych informacji jest termin rozpoczęcia programu Early Access. Z przecieku wynika, że gracze posiadający edycję Ultimate oraz subskrybenci EA Play mogą rozpocząć zabawę już 17 września 2026 roku. Oznaczałoby to nawet osiem dni wcześniejszego dostępu do gry względem standardowej premiery. Źródła zaznaczają jednak, że ten element nie jest jeszcze całkowicie potwierdzony i możliwe, że ostatecznie EA zdecyduje się na siedmiodniowy okres wcześniejszego dostępu, podobnie jak miało to miejsce przy poprzednich odsłonach serii.

Wczesny dostęp stał się w ostatnich latach jednym z najważniejszych argumentów zachęcających do zakupu droższych wersji gry. Dla fanów trybu Ultimate Team dodatkowy tydzień może mieć ogromne znaczenie, pozwalając szybciej budować skład, zdobywać pierwsze nagrody i przygotowywać się do rywalizacji online jeszcze przed oficjalnym startem sezonu.

Lista platform bez większych niespodzianek

Zgodnie z ujawnionymi informacjami EA Sports FC 27 ma trafić na szeroką gamę urządzeń. Wśród platform wymieniane są PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, komputery osobiste oraz Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Oznacza to, że Electronic Arts nie zamierza jeszcze rezygnować ze wsparcia dla konsol poprzedniej generacji, mimo że od premiery PlayStation 5 i Xbox Series X|S minęło już kilka lat.

Dla wielu graczy jest to dobra wiadomość, ponieważ wciąż ogromna część społeczności korzysta ze starszych urządzeń. Jednocześnie może to oznaczać, że niektóre rozwiązania technologiczne będą musiały być projektowane z myślą o słabszym sprzęcie, co potencjalnie ograniczy zakres zmian względem obecnej generacji.

Otwarty świat coraz bliżej?

Od kilku miesięcy w sieci pojawiają się liczne plotki dotyczące jednej z największych nowości w historii serii. Mowa o potencjalnym trybie otwartego świata, który według nieoficjalnych informacji ma funkcjonować pod nazwą „FC The Grounds”. W tym trybie gracze mogliby swobodnie poruszać się po specjalnej przestrzeni społecznościowej, spotykać innych użytkowników, brać udział w różnych aktywnościach oraz uczestniczyć w wydarzeniach online.

Choć Electronic Arts nie odniosło się jeszcze do tych informacji, sam fakt pojawiania się podobnych przecieków w wielu źródłach sugeruje, że firma może przygotowywać największą zmianę w formule serii od czasu rozstania z marką FIFA. Jeżeli plotki okażą się prawdziwe, FC 27 może być znacznie czymś więcej niż tylko kolejną aktualizacją składów i statystyk zawodników.

Oficjalna prezentacja coraz bliżej

Branżowi obserwatorzy spodziewają się, że pełna prezentacja gry nastąpi w najbliższych tygodniach. Według niektórych doniesień Electronic Arts może ujawnić pierwszy zwiastun i szczegóły rozgrywki już po zakończeniu najważniejszych wydarzeń związanych z piłkarskim kalendarzem 2026 roku. Wówczas poznamy również okładkowego zawodnika, szczegóły poszczególnych edycji oraz listę najważniejszych zmian w trybach Ultimate Team, Kariery i Klubów.

Na ten moment wszystkie przedstawione informacje należy traktować jako nieoficjalne. Jeśli jednak przeciek okaże się prawdziwy, EA Sports FC 27 zadebiutuje 25 września 2026 roku, a najbardziej zagorzali fani futbolu będą mogli rozpocząć zabawę już tydzień wcześniej. Dla Electronic Arts będzie to kolejna okazja do umocnienia pozycji lidera w segmencie piłkarskich gier sportowych, zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji i oczekiwań graczy wobec nowych funkcji oraz bardziej innowacyjnych rozwiązań.