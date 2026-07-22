Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra i Flip8 ujawnione przed premierą. Wyciek zdradza wygląd i strategię producenta

Premiera nowej generacji składanych smartfonów Samsunga zbliża się wielkimi krokami, jednak producentowi coraz trudniej utrzymać tajemnicę. Do sieci trafiły kolejne materiały prezentujące nadchodzące modele Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra oraz Galaxy Z Flip8. Opublikowane grafiki pokazują urządzenia praktycznie z każdej strony, a także zdradzają część oficjalnych akcesoriów, które mają zadebiutować razem z telefonami.

Najnowszy przeciek jest jednym z najbardziej szczegółowych od początku kampanii przedpremierowej i potwierdza, że Samsung zamierza wprowadzić największe zmiany w swojej rodzinie składanych smartfonów od kilku lat. W centrum uwagi znajduje się przede wszystkim zupełnie nowy model Galaxy Z Fold8, który otrzyma odmienny format konstrukcji niż dotychczasowe Foldy.

Trzy składane smartfony zamiast dwóch

Jeszcze do niedawna seria składanych urządzeń Samsunga składała się z dwóch głównych modeli – Galaxy Z Fold oraz Galaxy Z Flip. Tegoroczna generacja ma jednak przynieść istotną zmianę strategii. Producent przygotowuje bowiem trzy urządzenia:

Galaxy Z Fold8,

Galaxy Z Fold8 Ultra,

Galaxy Z Flip8.

To oznacza, że Samsung wyraźniej podzieli ofertę na modele skierowane do różnych grup użytkowników. Według dotychczasowych doniesień podstawowy Fold8 nie będzie już klasycznym następcą poprzedniej generacji. Tę rolę przejmie Galaxy Z Fold8 Ultra, natomiast zwykły Fold8 otrzyma zupełnie nową konstrukcję z szerszym ekranem zewnętrznym i innymi proporcjami obudowy. Taki kierunek przewija się w przeciekach od kilku miesięcy i najnowsze materiały zdają się go ostatecznie potwierdzać.

Galaxy Z Fold8 stawia na nowy format

Największą niespodzianką jest wygląd Galaxy Z Fold8. Smartfon od razu wyróżnia się znacznie szerszą bryłą. Dotychczasowe Foldy były wysokie i stosunkowo wąskie, przez co korzystanie z ekranu zewnętrznego jedną ręką było wygodne, ale pisanie czy przeglądanie stron internetowych nie zawsze należało do komfortowych.

Nowy Fold8 ma przypominać konstrukcje oferowane od pewnego czasu przez chińskich producentów. Po zamknięciu urządzenie wygląda bardziej jak klasyczny smartfon, natomiast po rozłożeniu oferuje ekran o proporcjach przypominających niewielki tablet.

Na opublikowanych grafikach widać stosunkowo cienkie ramki wokół wyświetlacza, płaskie krawędzie oraz moduł aparatów umieszczony pionowo w lewym górnym rogu tylnego panelu. Samsung zachowuje charakterystyczny język projektowania, ale jednocześnie odświeża proporcje całej konstrukcji. To właśnie ten model ma stanowić największą nowość podczas tegorocznego wydarzenia Galaxy Unpacked.

Galaxy Z Fold8 Ultra pozostaje wierny dotychczasowej filozofii

Drugim urządzeniem będzie Galaxy Z Fold8 Ultra. Choć nazwa sugeruje zupełnie nowy produkt, jego stylistyka pozostaje bardzo bliska wcześniejszym generacjom Foldów.

Renderowane grafiki pokazują urządzenie o smukłej sylwetce z wysokim ekranem zewnętrznym oraz klasycznym układem aparatów. To właśnie ten model ma być bezpośrednim następcą Galaxy Z Fold7, oferując przede wszystkim mocniejsze podzespoły, ulepszone aparaty oraz wydajniejszy procesor.

Samsung najwyraźniej zdecydował się zachować dwie różne filozofie projektowania. Osoby przyzwyczajone do obecnych Foldów nadal będą mogły wybrać model Ultra, natomiast użytkownicy oczekujący szerszej konstrukcji otrzymają całkowicie nowy wariant.

Takie podejście pozwoli firmie lepiej konkurować z producentami oferującymi składane smartfony o różnych proporcjach ekranów.

Galaxy Z Flip8 bez rewolucji

Najmniej zmian wizualnych widać w Galaxy Z Flip8. Samsung nie zamierza całkowicie przebudowywać swojego składanego telefonu typu clamshell.

Urządzenie zachowuje dobrze znaną konstrukcję z dużym ekranem zewnętrznym obejmującym znaczną część górnej połówki obudowy. Nadal obecny jest podwójny aparat fotograficzny oraz charakterystyczne, płaskie ramki.

Nie oznacza to jednak, że producent ograniczy się wyłącznie do kosmetycznych zmian. Dotychczasowe przecieki sugerują poprawę wydajności, wydłużony czas pracy na baterii oraz nowe funkcje związane ze sztuczną inteligencją i oprogramowaniem One UI. Sam wygląd pozostaje jednak bardzo zbliżony do poprzednika.

Oficjalne etui również trafiły do sieci

Wyciek nie ogranicza się jedynie do samych smartfonów. Opublikowane materiały prezentują również szeroką gamę akcesoriów przygotowanych przez Samsunga.

Wśród nich można zobaczyć klasyczne przezroczyste etui, modele wyposażone w podstawkę ułatwiającą oglądanie filmów, wersje z pierścieniem poprawiającym chwyt oraz bardziej eleganckie pokrowce wykonane z materiałów przypominających włókno aramidowe.

To element, który od lat stanowi ważny fragment oferty koreańskiego producenta. Dzięki temu użytkownicy już w dniu premiery będą mogli wybierać spośród wielu oficjalnych akcesoriów dopasowanych do nowych urządzeń.

Wydajność ma być jednym z najmocniejszych punktów

Choć opublikowane materiały skupiają się przede wszystkim na wyglądzie urządzeń, wcześniejsze przecieki wskazują, że Samsung postawi również na znaczący wzrost wydajności.

Galaxy Z Fold8 oraz Galaxy Z Fold8 Ultra mają wykorzystywać nową platformę Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, czyli specjalnie dostosowaną wersję najnowszego układu Qualcomma. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na wyższą moc obliczeniową, lepszą obsługę funkcji AI oraz bardziej energooszczędną pracę.

W przypadku Galaxy Z Flip8 sytuacja może być bardziej zróżnicowana. Niektóre rynki mają otrzymać wariant wyposażony w procesor Exynos 2600, podczas gdy inne mogą korzystać z układów Snapdragon. Ostateczny podział będzie prawdopodobnie zależeć od regionu sprzedaży.

Samsung szykuje jedną z najciekawszych premier ostatnich lat

Coraz liczniejsze przecieki sugerują, że tegoroczne Galaxy Unpacked będzie znacznie ciekawsze niż wcześniejsze edycje. Samsung nie ogranicza się do prostego odświeżenia specyfikacji, lecz wyraźnie zmienia strukturę całej serii składanych urządzeń.

Największym bohaterem wydarzenia może okazać się Galaxy Z Fold8 z nowym, szerszym formatem, który odpowiada na oczekiwania użytkowników preferujących bardziej klasyczne proporcje smartfona po zamknięciu. Jednocześnie Galaxy Z Fold8 Ultra ma zachować rozwiązania znane z wcześniejszych generacji, oferując je w jeszcze bardziej dopracowanej formie.

Jeżeli wszystkie dotychczasowe informacje się potwierdzą, Samsung zaprezentuje najbardziej zróżnicowaną rodzinę składanych smartfonów w swojej historii. Oficjalna prezentacja nowych modeli spodziewana jest podczas wydarzenia Galaxy Unpacked zaplanowanego na 22 lipca, kiedy poznamy pełną specyfikację techniczną, ceny oraz terminy rozpoczęcia sprzedaży nowych urządzeń.