Primal: Przebudzenie już dostępne. Portal Games Polska debiutuje z premierą fantasy

Portal Games Polska oficjalnie wprowadziło do sprzedaży długo wyczekiwaną grę planszową Primal: Przebudzenie oraz rozszerzenie Góra Zagłady. To jedna z najgłośniejszych premier planszowych ostatnich miesięcy, która od momentu zapowiedzi wzbudzała ogromne zainteresowanie wśród fanów rozbudowanych gier kooperacyjnych i fantasy.

Primal: Przebudzenie to widowiskowa gra typu boss battler, w której gracze wcielają się w łowców potężnych bestii przemierzających niebezpieczny świat Alborei. Rozgrywka została zaprojektowana z myślą o intensywnych, taktycznych pojedynkach z ogromnymi przeciwnikami. Każdy potwór dysponuje własnym stylem walki, zestawem umiejętności i unikalnymi mechanikami, przez co każde starcie wymaga odpowiedniego przygotowania oraz ścisłej współpracy całej drużyny.

Produkcja oferuje zarówno rozbudowaną kampanię fabularną, jak i możliwość rozgrywania pojedynczych polowań. W trakcie zabawy gracze rozwijają swoich bohaterów, zdobywają nowe wyposażenie, tworzą coraz silniejsze kombinacje umiejętności i dostosowują strategie do kolejnych wyzwań. Twórcy postawili na wysoki poziom regrywalności, dzięki czemu każda rozgrywka może przebiegać w nieco inny sposób.

Dużą uwagę zwraca również samo wykonanie gry. Primal: Przebudzenie oferuje szczegółowe figurki potworów, rozbudowane plansze oraz efektowne ilustracje budujące mroczny klimat fantasy. Produkcja pod względem rozmachem i jakości wykonania może konkurować z największymi współczesnymi hitami planszowymi.

Razem z podstawową wersją gry zadebiutował dodatek Góra Zagłady, który znacząco rozszerza zawartość całego systemu. Rozszerzenie dodaje nowych bohaterów, przeciwników, scenariusze oraz dodatkowe elementy kampanii. Pojawiają się także nowe możliwości strategiczne oraz większa liczba wariantów rozgrywki, co jeszcze bardziej zwiększa skalę całego doświadczenia.

Premiera Primal: Przebudzenie pokazuje, że Portal Games Polska coraz mocniej rozwija segment dużych, zaawansowanych gier dla wymagających odbiorców. Tytuł może zainteresować zarówno fanów kooperacyjnych planszówek, jak i osoby szukające rozbudowanej gry fantasy nastawionej na widowiskowe pojedynki oraz długą kampanię pełną wyzwań.