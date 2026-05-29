PS5 pokaże liczbę graczy? Sony testuje nowy widget dla konsoli

Sony pracuje nad kolejną zmianą dla użytkowników PlayStation 5. W testowej wersji systemu pojawił się nowy widget dla Welcome Hub, który może całkowicie zmienić sposób śledzenia popularności gier na konsoli. Funkcja pozwala bowiem sprawdzić publiczne statystyki aktywności graczy i zobaczyć, które produkcje cieszą się obecnie największym zainteresowaniem.

Nowy element interfejsu został zauważony przez uczestników programu beta PS5. Widget prezentuje ranking dziesięciu najpopularniejszych gier w danym regionie wraz z liczbą aktywnych użytkowników w ujęciu tygodniowym. Dodatkowo Sony testuje sekcję „Trending Now”, która pokazuje produkcje notujące największy wzrost zainteresowania w ostatnich dniach.

To bardzo interesująca zmiana, ponieważ do tej pory Sony praktycznie nie udostępniało podobnych danych publicznie. W przeciwieństwie do platformy PC, gdzie Steam od lat pozwala śledzić liczbę aktywnych graczy, użytkownicy konsol PlayStation byli pozbawieni takich statystyk. W efekcie trudno było ocenić realną popularność wielu produkcji multiplayer dostępnych głównie na PS5.

Według informacji ujawnionych przez testerów, zestawienia mają działać regionalnie. Oznacza to, że gracze będą widzieli najpopularniejsze tytuły w swoim kraju lub regionie, a nie globalne rankingi. Wśród liderów mają znajdować się takie produkcje jak Fortnite, GTA V, Minecraft czy Call of Duty, czyli gry regularnie utrzymujące ogromną aktywność społeczności.

Nowa funkcja może okazać się szczególnie przydatna dla fanów gier online. Dzięki niej użytkownicy będą mogli szybciej sprawdzić, czy dana produkcja nadal posiada aktywną bazę graczy i czy warto rozpoczynać rozgrywkę multiplayer. Dla części osób może to być także wygodne narzędzie do odkrywania nowych popularnych tytułów.

Pojawiają się jednak również głosy krytyczne. Niektórzy gracze obawiają się, że publiczne statystyki staną się kolejnym elementem internetowych sporów dotyczących popularności gier oraz porównywania platform. W przypadku mniej popularnych produkcji ujawnianie liczby aktywnych użytkowników mogłoby także negatywnie wpływać na ich wizerunek.

Warto zwrócić uwagę, że Sony coraz mocniej rozwija Welcome Hub, czyli ekran startowy PS5. Firma regularnie dodaje nowe widżety i funkcje personalizacji, próbując zamienić główny interfejs konsoli w centrum informacji o grach, aktywności znajomych i wydarzeniach związanych z platformą PlayStation.

Na ten moment nowy widget pozostaje częścią programu beta i nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie trafi do wszystkich użytkowników PlayStation 5. Sam fakt rozpoczęcia testów pokazuje jednak, że Sony zaczyna podchodzić do kwestii statystyk graczy znacznie bardziej otwarcie niż dotychczas.