realme 16 Pro+ – recenzja smartfona, który gra powyżej swojej klasy

Rynek smartfonów średniej półki cenowej nigdy nie był tak zatłoczony jak teraz. Producenci prześcigają się w oferowaniu coraz lepszych podzespołów, coraz bardziej dopracowanych aparatów fotograficznych oraz coraz dłuższego czasu pracy na baterii – i to wszystko w rozsądnych cenach. W tym natłoku propozycji realme od lat stara się być marką, która wyznacza standardy w segmencie mid-range, a nie tylko za nimi podąża. realme 16 Pro, to nie jest telefon, który chce być niewidoczny na półce sklepowej. To urządzenie z charakterem, które ma coś do powiedzenia. Czy potrafi dotrzymać słowa? Sprawdzam.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Rozpakowywanie nowego smartfona to rytuał, który wielu użytkowników traktuje z niemal dziecięcą ekscytacją. W przypadku realme 16 Pro+ pudełko jest schludne, estetyczne i utrzymane w minimalistycznej stylistyce, która od kilku generacji charakteryzuje opakowania tej marki. Jednak bez charakterystycznego koloru żółtego, który wyróżniał się na tle konkurencji. W tym wypadku realme zdecydowało się na szare opakowanie. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku opakowania. Wewnątrz znajdziemy oczywiście sam smartfon, kabel USB Typu-C oraz proste silikonowe etui ochronne. Brakuje natomiast ładowarki, co coraz częściej staje się branżowym standardem uzasadnianym troską o środowisko. Można to rozumieć dwojako – z jednej strony rzeczywiście ogranicza ilość produkowanych, niepotrzebnych akcesoriów, z drugiej – dla osób kupujących swój pierwszy smartfon lub zmieniających ekosystem ładowania, może oznaczać dodatkowy wydatek.

Specyfikacja realme 16 Pro+ jasno pokazuje, że producent celuje w segment wyższej średniej półki, oferując bardzo solidne podzespoły. Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 z konfiguracją rdzeni do 2,8 GHz, wspierany przez grafikę Adreno 722, co w połączeniu z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej zapewnia wysoką wydajność zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i bardziej wymagających zadaniach. Na froncie znajdziemy duży, 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800 × 1272 pikseli i odświeżaniu 144 Hz. Zestaw aparatów również prezentuje dobrze – główny sensor 200 Mpix z OIS, wsparty ultraszerokim kątem 8 Mpix i teleobiektywem 50 Mpix z 3,5-krotnym zoomem optycznym, a także przednia kamera 50 Mpix, czynią z tego modelu wszechstronne narzędzie fotograficzne. Smartfon oferuje nagrywanie w 4K przy 60 kl./s oraz rozbudowane tryby slow motion. Całość dopełnia bogata łączność z 5G, Wi-Fi, NFC i Bluetooth 5.4, rozbudowane systemy nawigacyjne oraz Android 16. Na uwagę zasługuje także bateria o pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC do 80 W, a także wysoka odporność potwierdzona normami IP68 i IP69K. Mimo dużej baterii konstrukcja pozostaje stosunkowo smukła (8,5 mm) i lekka jak na tę klasę (198 g), oferując przy tym dodatkowe udogodnienia, takie jak głośniki stereo, czytnik linii papilarnych w ekranie czy obsługę Dual SIM (nano-SIM i eSIM).

Jakość wykonania oraz design

Pierwsze wrażenie po wyjęciu realme 16 Pro+ z pudełka jest jednoznaczne – to telefon, który wygląda drożej, niż kosztuje. Mam okazję testować wersję złotą, która jest wykończona ala materiałem przypominającym skórę ekologiczną, więc jest miły w dotyku, a równie świetnie wygląda. Dzięki czemu całość nie zostawia żadnych odcisków palców czy brudu. Jedynie mnie zastanawia przy tym wykończeniu jak długo taki materiał pozostanie w idealnym stanie, czy nie wytrze się i szybciej zużyje niż w przypadku szklanych czy plastikowych rozwiązań.

Konstrukcja smartfona zaskakuje swoją smukłością. Grubość 8,5 mm to bardzo dobry wynik jak na urządzenie z baterią 7000 mAh. Wielu producentów, pakując do telefonu akumulator tej klasy, rezygnuje z dbałości o sylwetkę urządzenia i oferuje coś przypominającego cegiełkę. realme udało się znaleźć złoty środek – smartfon jest smukły, leży dobrze w dłoni i nie sprawia wrażenia przytłaczającego, mimo stosunkowo dużej przekątnej ekranu wynoszącej 6,8 cala. Waga 192 gramów mieści się w granicach, które zdecydowana większość użytkowników uzna za akceptowalne.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory wyświetlacz zaoblony na każdej krawędzi. Centralnie na środku znajdziemy górnej belki przedni aparat do selfie. Jednak najwięcej elementów znajdziemy na krawędziach urządzenia. Przyciski fizyczne umieszczone są po prawej stronie obudowy. Idąc od górnej części mamy przycisk służący regulacji głośności oraz nieco niżej power. Na dole obudowy znajdziemy złącze USB Typu-C oraz głośnik główny, a także mikrofon oraz tacka na kartę SIM. Głośnik drugi równocześnie pełni rolę tego do rozmów telefonicznych, tworząc tym samym zestaw stereo. Na górnej krawędzi producent umieścił mikrofon.

Największym atutem jeśli chodzi o trwałość i jakość wykonania są certyfikaty odporności IP68 i IP69K. To połączenie, które naprawdę rzadko spotyka się w smartfonach tej klasy cenowej. IP68 oznacza pełną pyłoszczelność oraz odporność na zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 metra przez 30 minut. IP69K to standard wywodzący się z przemysłu, który gwarantuje odporność na strumienie wody pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą. W praktyce oznacza to, że telefon bez żadnych obaw można używać w deszczu, nie trzeba się przejmować zachlapaniem przy zlewie ani przypadkowym wpadnięciem do wanny. Alternatywnie jedno gniazdo może być zastąpione przez eSIM, co docenią osoby podróżujące służbowo lub korzystające z dwóch numerów telefonu jednocześnie.

Podsumowując, jeśli chodzi o jakość wykonania i design: realme 16 Pro+ to telefon, który prezentuje się i czuje jak urządzenie z wyższej półki. Producent postawił na minimalizm, solidność i praktyczność, unikając efekciarskich rozwiązań, które dobrze wyglądają na zdjęciach, ale szybko nużą w codziennym użytkowaniu.

Ekran

Ekran realme 16 Pro+ to jeden z tych elementów, przy których można się zatrzymać na dłużej i po prostu cieszyć się tym, co się widzi. Panel AMOLED o przekątnej 6,8 cala z rozdzielczością 2772 x 1272 pikseli i zagęszczeniem 450 ppi.

Zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy jako pierwsze – ostrości. 450 ppi to wartość, przy której pikseloza jest po prostu niewidoczna gołym okiem nawet przy trzymaniu telefonu bardzo blisko twarzy. Technologia AMOLED zapewnia głęboką czerń, bo piksele odpowiedzialne za czarne fragmenty obrazu są po prostu wyłączone. Dzięki temu kontrast jest nieskończony w teorii. Kolory są żywe, nasycone i przyjemne dla oka, choć osoby przyzwyczajone do skalibrowanych paneli IPS mogą początkowo uznać je za zbyt intensywne. Na szczęście w ustawieniach ekranu można dostosować tryb kolorów do własnych preferencji, wybierając między wariantami bardziej żywymi a bardziej naturalnymi.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz to argument, który trudno przecenić. Gdy raz doświadczy się płynności takiego wyświetlacza, powrót do ekranów 60 Hz jest po prostu bolesny. Gracze docenią fakt, że wiele popularnych tytułów mobilnych obsługuje odświeżanie powyżej 60 klatek na sekundę, co przy odpowiednim procesorze przekłada się na realną przewagę i większą przyjemność z rozgrywki.

Jasność maksymalna ekranu jest wystarczająca do wygodnego użytkowania na zewnątrz nawet w słoneczny dzień. Panel nie jest może tak jasny jak topowe wyświetlacze flagowców, ale zdecydowanie nie ustępuje miejsca konkurencji w tym segmencie cenowym. Automatyczne dostosowanie jasności działa sprawnie i reaguje szybko na zmiany warunków oświetleniowych, co jest elementem, który użytkownicy doceniają na co dzień, nawet jeśli rzadko o nim myślą. Dotykowe działanie ekranu stoi na wysokim poziomie. Responsywność jest doskonała, a panel rejestruje dotyk precyzyjnie nawet przy szybkich gestach.

Opcji związanych z personalizacją wyświetlacza jest całkiem sporo, choć nie wykraczają prócz tego co już znamy w podobnej półce cenowej między innymi Ekran zawsze aktywny.

Bateria

Bateria to jeden z tych aspektów smartfona, który dla wielu użytkowników jest absolutnym priorytetem przy wyborze urządzenia. I trudno się temu dziwić – nawet najlepszy aparat, najpiękniejszy ekran i najwydajniejszy procesor na nic się nie zdadzą, gdy telefon odmówi posłuszeństwa w połowie dnia. realme 16 Pro+ podchodzi do tego zagadnienia z rozmachem, oferując akumulator o pojemności 7000 mAh.

7000 mAh to wartość, która jeszcze kilka lat temu była zarezerwowana dla specjalistycznych „power bank phones”, czyli urządzeń tworzonych wyłącznie z myślą o długim czasie pracy, często kosztem innych parametrów. Dziś taka pojemność coraz częściej pojawia się w telefonach, które pod każdym innym względem są urządzeniami mainstreamowymi – i realme 16 Pro+ jest doskonałym przykładem tego trendu.

W praktyce, przy typowym użytkowaniu obejmującym kilka godzin przeglądania mediów społecznościowych, komunikację przez różne komunikatory, okazjonalne sesje fotograficzne i kilkanaście minut gier, realme 16 Pro+ bez większego wysiłku wytrzymuje pełne dwa dni. Przy bardziej oszczędnym korzystaniu – głównie połączeniach głosowych, wiadomościach i sporadycznym przeglądaniu sieci – można liczyć nawet na trzy dni bez kontaktu z ładowarką. To wynik, który potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych użytkowników smartfonów, przyzwyczajonych do ładowania telefonu każdego wieczoru.

Dla osób korzystających z telefonu intensywniej – dużo grających, oglądających filmy streamingowe na maksymalnej jasności z włączoną opcją 144 Hz, korzystających z nawigacji GPS podczas jazdy samochodem – czas pracy na jednym ładowaniu wyniesie zazwyczaj od jednego do półtora dnia. To nadal wynik powyżej średniej rynkowej dla urządzeń z tej półki cenowej.

Szybkie ładowanie SuperVOOC z mocą 80 W to technologia, którą Realme stosuje od kilku generacji i która naprawdę robi różnicę. Naładowanie zupełnie rozładowanego akumulatora do pełna zajmuje niecałą godzinę. Do 50% naładowania można dojść w około 25 minut, co dla wielu użytkowników jest wystarczające, by uzupełnić energię podczas krótkiej przerwy lub dojazdu do pracy. Ładowarka, którą trzeba dokupić osobno, obsługuje pełną moc 80 W – warto zadbać o to przy zakupie, by w pełni wykorzystać możliwości technologii SuperVOOC.

Aparat

Aparat fotograficzny to w dzisiejszych czasach jeden z kluczowych argumentów sprzedażowych każdego smartfona. realme 16 Pro+ stawia w tej kwestii na mocne liczby – i w dużej mierze jest to poparte realnymi możliwościami fotograficznymi urządzenia.

Główny aparat oferuje rozdzielczość 200 Mpix z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). To zestaw, który w teorii powinien zapewniać doskonałe wyniki zarówno w dziennym, jak i w słabym oświetleniu. W praktyce – przy odpowiednich warunkach – rzeczywiście tak jest. Zdjęcia robione w pełnym dziennym świetle są szczegółowe, kolory są wierne rzeczywistości, ekspozycja zazwyczaj dobrze wyważona, a HDR działa sprawnie i nie przesadza z efektownością kosztem naturalności.

Optyczna stabilizacja obrazu jest tu naprawdę odczuwalna. Zdjęcia robione w ruchu, przy słabszym oświetleniu lub po prostu przez osobę mającą lekko drżące ręce, wychodzą ostre i wyraźne w zdecydowanie większym odsetku przypadków niż w aparatach bez OIS. To funkcja, której wartość docenia się szczególnie w sytuacjach spontanicznych, gdy nie ma czasu na staranne kadrowanie i stabilizowanie telefonu.

W warunkach słabego oświetlenia wyniki są poprawne, ale nie spektakularne. Tryb nocny działa i rzeczywiście poprawia jakość zdjęć robionych po zmroku, redukując szumy i poprawiając ekspozycję. Jednak tutaj widać, że realme 16 Pro+ operuje w średniej półce, a nie flagowej – telefony z topowej półki, szczególnie od Samsunga, Apple czy Google, potrafią tu osiągać lepsze rezultaty. To uczciwa ocena, nie dyskwalifikacja – w tej klasie cenowej wyniki aparatu nocnego są po prostu bardzo dobre.

Aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z przysłoną f/2.2 to typowy przedstawiciel swojego gatunku w tym segmencie. Rozdzielczość 8 Mpix jest wystarczająca do zdjęć przeglądanych na ekranie telefonu czy udostępnianych w mediach społecznościowych, ale przy dużym wydruku lub dokładnym przyjrzeniu się w edytorze zdjęć różnica w jakości względem głównego aparatu jest wyraźna. Kąt widzenia jest szeroki i sprawdza się przy fotografowaniu architektury, krajobrazów czy grupowych zdjęć w ciasnych pomieszczeniach.

Zoom cyfrowy sięga aż do 120-krotnego przybliżenia, choć wyniki na maksymalnym poziomie powiększenia mają charakter raczej poglądowy. Przy 5–10-krotnym powiększeniu jakość jest akceptowalna do dokumentowania odległych obiektów, natomiast przy 30x musimy liczyć się ze znacznymi artefaktami i utratą szczegółów, nie mówiąc już o 120 krotnym zoomie.

Aparat przedni 50 Mpix z przysłoną f/2.4 to bardzo solidna propozycja dla osób, dla których jakość selfie ma znaczenie. Rozdzielczość 50 Mpix przekłada się na bogate w szczegóły portrety, a tryb beauty, choć domyślnie lekko przesadzony, można dostosować do własnych preferencji lub całkowicie wyłączyć.

Nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K to funkcja, która może zaskoczyć osoby dopiero zapoznające się z tym modelem. Filmiki w 4K są płynne, dobrze naświetlone i z dobrą reprodukcją kolorów. Slow motion w Full HD do 120 klatek na sekundę oraz w HD do 240 klatek na sekundę otwiera kreatywne możliwości dla osób lubiących eksperymentować z filmowaniem. Mikrofony rejestrują dźwięk na poziomie wystarczającym do codziennych nagrań wideo, choć w wietrznych warunkach do głosu dochodzi trochę tła.

Interfejs aplikacji aparatu jest intuicyjny i oferuje bogaty zestaw trybów fotograficznych – od automatycznego przez portretowy, panoramiczny, długie naświetlanie, aż po tryby pro, w których można ręcznie kontrolować czas migawki, czułość ISO, balans bieli i ostrość. To ważne dla osób, które chcą uczyć się fotografii lub mają już doświadczenie i chcą mieć pełną kontrolę nad procesem tworzenia zdjęcia.

Oprogramowanie

realme 16 Pro+ pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Realme UI w najnowszej wersji. To połączenie, które oferuje zarówno aktualność platformy systemowej, jak i charakterystyczny dla marki zestaw funkcji i personalizacji.

Nakładka realme UI jest dopracowana wizualnie i oferuje szereg funkcji wykraczających poza standardowy Android. Centrum sterowania z szybkimi przełącznikami jest intuicyjne i można je dostosować do własnych potrzeb. Tryb podzielonego ekranu działa sprawnie, pozwalając na jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji, co jest szczególnie wygodne na tak dużym wyświetlaczu jak 6,78-calowy panel Realme 16 Pro+. Pływające okna dla wybranych aplikacji to kolejna funkcja produktywności, którą docenią użytkownicy wielozadaniowi.

Asystent gier to dedykowany tryb dla graczy, który blokuje powiadomienia podczas rozgrywki, optymalizuje alokację zasobów procesora i pamięci RAM na potrzeby gry oraz oferuje wizualizację wydajności i temperatury w czasie rzeczywistym. Opcja zwiększonej czułości dotyku dla graczy, wspomniana przy okazji opisu ekranu, jest tutaj aktywowana globalnie lub per-aplikacja.

System zawiera pewną ilość preinstalowanych aplikacji trzecich, których nie każdy użytkownik będzie potrzebował. Spora część z nich może zostać odinstalowana lub przynajmniej wyłączona, co jest pozytywną informacją – producent nie blokuje dostępu do zarządzania zainstalowanym oprogramowaniem.

Aktualizacje systemu są dostarczane regularnie, a realme deklaruje wsparcie aktualizacyjne dla tego modelu. Android 16, jako najnowsza wersja systemu Google, jest dostępny od razu po zakupie, co oznacza, że użytkownik otrzymuje telefon z najświeższą możliwą wersją systemu sygnowanego zielonym robocikiem. To ważna informacja, bo wiele urządzeń w tym segmencie cenowym trafia na rynek z poprzednią generacją systemu operacyjnego.

Zabezpieczenia biometryczne

Bezpieczeństwo i wygoda odblokowywania smartfona to temat, który jeszcze kilka lat temu sprowadzał się do wyboru między PIN-em a wzorem. Dziś mamy do dyspozycji znacznie bardziej zaawansowane i przyjazne w użytkowaniu metody – i realme 16 Pro+ oferuje dwie z nich.

Czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem to rozwiązanie, do którego użytkownicy zdążyli się już przyzwyczaić i które w obecnym wykonaniu działa naprawdę dobrze. W realme 16 Pro+ czytnik reaguje szybko – czas od przyłożenia palca do odblokowania ekranu jest na tyle krótki, że właściwie niezauważalny. Co ważne, czytnik działa niezawodnie nawet gdy palce są lekko wilgotne. Rozpoznawanie odcisku działa poprawnie nawet przy różnych kątach przyłożenia palca, co jest ważne dla osób, które mają w zwyczaju odblokowywać telefon w nieoczywisty sposób, na przykład trzymając go poziomo lub na stole. Jedynym minusem to miejsce położenia samego czytnika, mógłby być on nieco wyżej, wówczas łatwiej korzystałoby się z telefonu jedną ręką.

Skaner twarzy to metoda odblokowania, która jest wygodna w sytuacjach, gdy dłonie są zajęte lub gdy telefon leży na biurku przed użytkownikiem. Działa na zasadzie analizy obrazu z przedniego aparatu, co jest metodą mniej bezpieczną niż Face ID stosowany przez Apple w swoich urządzeniach, ale wystarczająco pewną do codziennego użytku. Czas rozpoznawania jest krótki, a system rzadko potrzebuje więcej niż jednej próby.

Obydwie metody biometryczne można skonfigurować jako alternatywne – użytkownik sam decyduje, czy woli korzystać wyłącznie z jednej z nich, czy z obu. W ustawieniach bezpieczeństwa dostępne są również tradycyjne metody zabezpieczania urządzenia: PIN, wzór i hasło, które są wymagane jako metoda zapasowa przy konfiguracji biometrii.

Multimedia

Smartfon stał się w ostatnich latach głównym centrum rozrywki dla milionów ludzi. Oglądamy na nim filmy podczas dojazdów do pracy, słuchamy muzyki podczas ćwiczeń, gramy w gry w wolnych chwilach, a podcasty towarzyszą nam przy codziennych obowiązkach. realme 16 Pro+ jest do tej roli doskonale przygotowany.

Zacznijmy od kwestii wizualnej. Ekran AMOLED 6,78 cala z odświeżaniem 144 Hz to idealne środowisko do oglądania nagrań wideo. Filmy na Netfliksie, YouTubie czy innych platformach streamingowych wyglądają znakomicie – kolory są żywe bez przesady, czernie są głębokie, a szczegółowość obrazu przy wyższych rozdzielczościach źródłowych jest doskonała. Obsługa HDR sprawia, że materiały przygotowane w tym standardzie prezentują się ze wszystkimi niuansami jasności i kontrastu, które zamierzył twórca. Przy oglądaniu filmów warto przejść do ustawień i wybrać tryb wyświetlania wideo zoptymalizowany pod streamowanie lub kino, zależnie od preferencji.

Dźwięk to kolejny dobry punkt realme 16 Pro+. Wbudowane głośniki stereo – jeden na dole obudowy, drugi przy górnej krawędzi – tworzą system o przestrzennym brzmieniu, które jak na smartfon jest naprawdę niezły. Dźwięk jest wyraźny, czysty i wystarczająco głośny do oglądania filmów w hałaśliwym otoczeniu czy słuchania muzyki przy codziennych czynnościach. Nie ma mowy o wyraźnym przesyceniu lub zniekształceniach przy wysokich poziomach głośności. Rzecz jasna, bas jest ograniczony.

Dla osób preferujących słuchawki realme 16 Pro+ oferuje złącze USB Typu-C, przez które można podłączyć słuchawki przewodowe za pomocą odpowiedniej przejściówki. Brak gniazda minijack 3,5 mm może rozczarować część użytkowników, choć trzeba przyznać, że jest to decyzja, którą podjęła już zdecydowana większość producentów w tym segmencie. Bluetooth 5.4 zapewnia stabilne i wysokiej jakości połączenie ze słuchawkami bezprzewodowymi, obsługując przy tym kodeki wysokiej rozdzielczości audio.

Wydajność oraz gry

Najnowszy realme 16 Pro+ zdecydowanie nie należy do rozwiązań z najwyższej półki, więc nie uświadczymy tutaj flagowego układu. Z drugiej strony to co otrzymaliśmy daje nam i tak duże możliwości grania na tym telefonie. Gry działają płynnie dzięki połączeniu procesora Qualcomma i ekranu 144 Hz. Popularne tytuły mobilne – od casualowe przez strategiczne po intensywne strzelanki – działają bez przycięć i z minimalnym czasem ładowania. Tryb dla graczy, w praktyce naprawdę poprawia komfort gry dzięki zablokowaniu rozpraszających powiadomień i optymalizacji zasobów systemowych. Temperatura urządzenia podczas dłuższych sesji gamingowych pozostaje w granicach komfortu – telefon lekko się nagrzewa, ale nigdy na tyle, by był nieprzyjemny w trzymaniu. Codzienne korzystanie z telefonu również nie dostarczało problemów. Całość pod tym względem jest naprawdę wystarczająca, a wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie na poniższych screenach.

Łączność

W erze, gdy łączność to podstawa codziennego funkcjonowania, realme 16 Pro+ oferuje pełen wachlarz opcji komunikacyjnych i sieciowych, który powinien zadowolić nawet wymagających użytkowników.

Obsługa sieci 5G to dziś argument, który dla wielu kupujących jest absolutnym must-have. Polska infrastruktura sieciowa 5G rozwija się dynamicznie, a posiadanie telefonu gotowego na to, by korzystać z maksymalnych prędkości tej sieci bez konieczności wymiany urządzenia za rok czy dwa. realme 16 Pro+ obsługuje 5G i w sieciach oferujących tę technologię zapewnia prędkości, które robią wrażenie przy pobieraniu dużych plików, streamowaniu wideo w wysokiej rozdzielczości czy korzystaniu z wymagających aplikacji w chmurze.

Wi-Fi działa sprawnie i obsługuje najnowsze standardy, zapewniając stabilne i szybkie połączenie zarówno w sieci 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Zakres odbioru sygnału jest dobry – telefon utrzymuje połączenie w miejscach, gdzie słabsze urządzenia mają już problem ze stabilnym odbiorem.

NFC to moduł, który wielu użytkowników zaczyna doceniać dopiero po pierwszym użyciu płatności zbliżeniowych telefonem. W realme 16 Pro+ działa on niezawodnie – zarówno Google Pay, jak i inne kompatybilne aplikacje płatnicze działają bez opóźnień. NFC obsługuje również szybkie parowanie akcesoriów bezprzewodowych i wymianę danych ze specjalnie przystosowanymi czytnikami. Bluetooth 5.4 to najnowszy standard tej technologii, który oferuje niższy pobór energii, lepszy zasięg i stabilniejsze połączenie niż poprzednie wersje. W praktyce przekłada się to na niezawodne połączenie ze słuchawkami bezprzewodowymi nawet przy telefonie schowanym w kieszeni spodni, stabilne działanie z bezprzewodowymi klawiaturami i głośnikami oraz poprawną synchronizację z zegarkami fitness.

System nawigacji satelitarnej obsługujący GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS i QZSS. Obsługa sześciu systemów satelitarnych przekłada się na szybkie uzyskiwanie sygnału GPS w różnych warunkach i na różnych kontynentach oraz na wysoką precyzję lokalizacji. W praktyce czas uzyskania pierwszego połączenia z satelitami jest krótki, a precyzja nawigacji podczas jazdy samochodem lub pieszych wycieczek jest dobra.

Złącze USB Typu-C służy nie tylko do ładowania, ale też do transferu danych. realme 16 Pro+ obsługuje standard USB, który pozwala na sprawne kopiowanie dużych plików między telefonem a komputerem. Dwa gniazda nanoSIM, z opcją zastąpienia jednego przez eSIM. Dual SIM Standby oznacza, że obie karty mogą jednocześnie odbierać połączenia i wiadomości, co jest standardem, ale warto to potwierdzić.

Podsumowanie

Po kilku tygodniach intensywnego użytkowania realme 16 Pro+ można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to urządzenie, które konsekwentnie realizuje obietnicę składaną przez producenta od lat – maksimum możliwości za rozsądną cenę.

To, co najbardziej można zaliczyć na plus w realme 16 Pro+, to nie jeden wyróżniający się element, lecz równowaga całości. Bateria 7000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W SuperVOOC, ekran AMOLED 6,8 cala z częstotliwością 144 Hz i rozdzielczością 2772 x 1272, certyfikaty odporności IP68 i IP69K, aparat 200 Mpix z OIS i nagrywaniem 4K, Android 16 z dopracowaną nakładką Realme UI oraz pełen zestaw łączności z 5G, NFC i Bluetooth 5.4 na czele – to propozycja, którą trudno zbić z nóg w swojej klasie cenowej.

Minusem jest brak ładowania bezprzewodowego, choć przy pojemności baterii 7000 mAh i szybkim ładowaniu przewodowym jest to argument, który w codziennym użytkowaniu ma ograniczone znaczenie. Obecność preinstalowanych aplikacji trzecich jest nieco irytująca, ale większość z nich można usunąć lub wyłączyć. Aparat ultraszerokokątny 8 Mpix wypada słabiej niż główny sensor.

realme 16 Pro+ to smartfon, który polecamy z czystym sumieniem osobom szukającym solidnego, wszechstronnego urządzenia do codziennego użytku, które nie wymaga przepłacania za markę. Jeśli zależy Wam na długim czasie pracy na baterii, świetnym ekranie, rozsądnym aparacie i niezawodnej łączności opakowanych w solidną, wodoodporną obudowę – to jest właśnie to, czego szukacie.