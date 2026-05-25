Samsung szykuje największą zmianę w wyglądzie Galaxy S Ultra od lat. Aparaty mogą trafić w zupełnie nowe miejsce

Wygląda na to, że Samsung planuje poważne odświeżenie designu swojej flagowej serii Ultra. Według najnowszych przecieków dotyczących przyszłego Samsung Galaxy S27 Ultra, producent może całkowicie zmienić układ aparatów na tylnej obudowie. To byłaby największa rewolucja wizualna w smartfonach Galaxy S od czasów debiutu serii S21 Ultra.

Nowe informacje pochodzą od znanego leakera Ice Universe, którego doniesienia często okazują się trafne w przypadku urządzeń Samsunga. Według przecieków firma rozważa odejście od charakterystycznego pionowego układu obiektywów w lewym górnym rogu urządzenia. Zamiast tego aparaty mogłyby zostać przeniesione do poziomego modułu przypominającego wyspę aparatów znaną z niektórych konkurencyjnych smartfonów.

Koniec charakterystycznego wyglądu Galaxy Ultra?

Samsung od kilku generacji rozwija bardzo podobny język projektowy dla serii Galaxy S Ultra. Modele od S21 Ultra aż po najnowsze urządzenia korzystały z minimalistycznego układu obiektywów bez dużej wyspy aparatów. Choć rozwiązanie było chwalone za elegancję, wielu użytkowników zaczęło zwracać uwagę na brak większych zmian wizualnych.

Galaxy S27 Ultra może to zmienić. Koncepcje udostępnione przez Ice Universe pokazują smartfon z szerokim, poziomym modułem aparatów rozciągającym się przez większą część tylnego panelu. Taki design znacząco wyróżniałby nowego flagowca Samsunga na tle poprzedników.

Zmiana nie tylko dla wyglądu

Przecieki sugerują, że nowy układ aparatów może mieć bardziej praktyczne uzasadnienie niż wyłącznie kwestie estetyczne. Samsung podobno chce wprowadzić pełne wsparcie dla magnetycznego standardu Qi2 z wbudowanymi magnesami, podobnego do MagSafe stosowanego przez Apple.

Obecny układ aparatów ma ograniczać możliwość implementacji większego pierścienia magnetycznego wewnątrz obudowy. Przeniesienie aparatów mogłoby więc pozwolić na wygodniejsze korzystanie z akcesoriów magnetycznych bez konieczności stosowania specjalnych etui.

Możliwe zmiany w samym zestawie aparatów

To jednak nie koniec plotek związanych z aparatem Galaxy S27 Ultra. W sieci pojawiają się również informacje sugerujące, że Samsung może uprościć konfigurację fotograficzną urządzenia. Według części przecieków firma rozważa rezygnację z jednego teleobiektywu, a większą rolę miałby przejąć główny sensor 200 Mpx wspierany przez zaawansowany zoom cyfrowy oparty na AI.

Jednocześnie mówi się o nowych sensorach z technologią LOFIC poprawiającą zakres dynamiczny i jakość zdjęć wykonywanych w trudnych warunkach oświetleniowych. Samsung ma też pracować nad nowymi rozwiązaniami optycznymi, które mogłyby poprawić jakość zoomu bez zwiększania grubości urządzenia.

Samsung chce odpowiedzieć na konkurencję

Rynek smartfonów premium staje się coraz bardziej konkurencyjny. Producenci tacy jak Xiaomi, Vivo czy Honor mocno inwestują w fotografię mobilną i coraz odważniejsze projekty urządzeń. Samsung, mimo nadal bardzo mocnej pozycji, spotyka się z krytyką za stosunkowo zachowawcze podejście do zmian w serii Galaxy S Ultra.

Nowy wygląd oraz przebudowany system aparatów mogłyby być próbą odzyskania przewagi technologicznej i marketingowej. Szczególnie że konkurencja coraz częściej oferuje większe sensory, bardziej zaawansowane układy optyczne oraz nowe rozwiązania związane z AI w fotografii mobilnej.

Na oficjalne informacje trzeba jeszcze poczekać

Oczywiście warto pamiętać, że Galaxy S27 Ultra pozostaje urządzeniem znajdującym się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Samsung nie potwierdził żadnych informacji dotyczących designu ani specyfikacji smartfona. Do premiery zostało jeszcze sporo czasu, a finalny wygląd urządzenia może się zmienić.

Mimo tego przecieki pokazują, że Samsung może szykować jedną z większych zmian w historii serii Galaxy S Ultra. Jeśli firma rzeczywiście zdecyduje się na całkowicie nowy układ aparatów oraz pełną integrację Qi2, przyszłoroczny flagowiec może okazać się znacznie ciekawszy niż jego poprzednicy.