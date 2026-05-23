Android i iPhone w końcu dogadają się lepiej. Google wprowadza nowe udostępnianie plików przez QR kody

Przez lata użytkownicy smartfonów z Androidem i iPhone’ów byli zmuszeni do korzystania z dodatkowych aplikacji, komunikatorów lub chmury, aby szybko przesłać zdjęcia, filmy czy dokumenty między urządzeniami. Apple rozwijało własny system AirDrop, natomiast Google stawiało na Nearby Share, później przemianowane na Quick Share. Problem w tym, że oba rozwiązania działały głównie w obrębie własnych ekosystemów. Teraz ma się to jednak zmienić.

Google oficjalnie rozpoczęło wdrażanie nowej funkcji w Quick Share, która pozwala użytkownikom Androida przesyłać pliki do iPhone’ów przy pomocy kodów QR. To jedna z najważniejszych zmian w komunikacji między platformami mobilnymi od wielu lat i może znacząco uprościć codzienne korzystanie ze smartfonów różnych producentów.

Koniec problemów z przesyłaniem plików między Androidem i iOS

Do tej pory szybkie udostępnianie plików między Androidem i iPhone’em było dalekie od ideału. W wielu przypadkach użytkownicy korzystali z komunikatorów internetowych, wysyłania linków przez e-mail lub usług chmurowych. Sam proces często był wolniejszy, mniej wygodny i wymagał kilku dodatkowych kroków.

Nowa funkcja Quick Share ma to zmienić. Android będzie mógł wygenerować specjalny kod QR, który użytkownik iPhone’a zeskanuje przy pomocy standardowej aplikacji aparatu. Następnie plik zostanie przesłany poprzez zabezpieczony link w chmurze bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji na urządzeniu Apple.

To rozwiązanie jest szczególnie istotne dla osób pracujących w środowisku mieszanym, gdzie część użytkowników korzysta z Androida, a część z iPhone’ów. W praktyce może to znacząco uprościć przesyłanie zdjęć z wakacji, materiałów wideo, dokumentów czy plików służbowych.

Jak działa nowe udostępnianie plików?

Proces ma być bardzo prosty i intuicyjny. Użytkownik Androida wybiera pliki w Quick Share, po czym system generuje kod QR. Osoba korzystająca z iPhone’a skanuje go aparatem, a następnie uzyskuje dostęp do bezpiecznego pobrania przesyłanych danych.

Google podkreśla, że całość wykorzystuje szyfrowanie end-to-end, a wygenerowane linki mają ograniczony czas działania. Według zapowiedzi pliki będą dostępne przez maksymalnie 24 godziny, a linków nie będzie można łatwo przekazywać dalej.

To ważna zmiana także pod kątem bezpieczeństwa. W przeszłości część użytkowników obawiała się przesyłania danych między różnymi ekosystemami właśnie ze względu na kwestie prywatności i kontroli nad plikami.

Quick Share coraz bardziej przypomina AirDrop

Google od dłuższego czasu rozwija Quick Share jako odpowiedź na AirDrop od Apple. W ostatnich latach firma zacieśniła współpracę z producentami smartfonów z Androidem, aby ujednolicić funkcję udostępniania plików.

Quick Share obsługiwany jest obecnie przez wiele urządzeń z Androidem, ChromeOS oraz komputerów z Windows. W 2024 roku Google i Samsung połączyły swoje rozwiązania Nearby Share i Quick Share w jeden wspólny system. Nowe funkcje mają jednak pójść o krok dalej. Google zapowiedziało rozszerzenie kompatybilności przypominającej AirDrop na kolejne smartfony takich marek jak Samsung, OPPO, OnePlus, Xiaomi czy HONOR.

Oznacza to, że w przyszłości przesyłanie plików między urządzeniami różnych producentów może być równie wygodne jak w zamkniętym ekosystemie Apple.

Google chce ułatwić także przechodzenie z iPhone’a na Androida

Nowości związane z Quick Share to tylko część większych zmian zapowiedzianych przez Google. Firma pracuje również nad usprawnieniem procesu migracji z iPhone’a na Androida.

Według zapowiedzi użytkownicy będą mogli łatwiej przenosić:

wiadomości,

kontakty,

aplikacje,

zdjęcia,

hasła,

ustawienia ekranu głównego,

a nawet eSIM.

Cały proces ma odbywać się bezprzewodowo i znacznie szybciej niż dotychczas. To kolejny sygnał pokazujący, że producenci coraz mocniej stawiają na interoperacyjność między platformami. Wpływ na to mają także regulacje europejskie związane z DMA, które wymuszają większą otwartość ekosystemów technologicznych.

Funkcja trafia już do użytkowników

Google rozpoczęło wdrażanie nowej funkcji QR w Quick Share w maju 2026 roku. Według informacji przekazanych podczas The Android Show pełna dostępność dla wszystkich urządzeń z Androidem ma zostać osiągnięta w ciągu najbliższych tygodni. Nie wszyscy użytkownicy zobaczą nowość od razu. Aktualizacja będzie pojawiać się stopniowo na kolejnych urządzeniach. Warto więc upewnić się, że aplikacje Google Play Services oraz systemowe komponenty Quick Share są zaktualizowane do najnowszych wersji.