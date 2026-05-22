OnePlus Nord CE6 Lite oficjalnie zaprezentowany. Ogromna bateria 7000 mAh i ekran 144 Hz mają przyciągnąć tłumy

OnePlus konsekwentnie rozwija swoją ofertę smartfonów ze średniej półki i właśnie zaprezentował nowy model, który może okazać się jednym z ciekawszych urządzeń w swoim segmencie cenowym. Producent oficjalnie pokazał OnePlus Nord CE6 Lite – smartfon wyposażony w baterię 7000 mAh, ekran 144 Hz oraz układ MediaTek Dimensity 7400 Apex. Nowość została zaprezentowana razem z mocniejszym Nordem CE6 i ma być propozycją dla użytkowników oczekujących długiego czasu pracy, płynnego działania oraz rozsądnej ceny.

Już sama specyfikacja pokazuje, że OnePlus chce mocno rywalizować w segmencie urządzeń kosztujących około 20 tysięcy rupii indyjskich. Producent postawił przede wszystkim na elementy, które dla wielu użytkowników mają dziś największe znaczenie – dużą baterię, wysoką częstotliwość odświeżania ekranu oraz procesor obsługujący 5G.

Ogromna bateria ma być największym atutem

Najmocniejszym punktem nowego OnePlusa jest bez wątpienia akumulator o pojemności 7000 mAh. W świecie smartfonów nadal jest to wartość spotykana stosunkowo rzadko, szczególnie w urządzeniach ze średniej półki cenowej. OnePlus podkreśla, że telefon został zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących nawet dwóch dni działania bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Ekran 144 Hz w średniej półce

OnePlus wyposażył nowy model w 6,72-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+. Największą uwagę zwraca jednak odświeżanie na poziomie 144 Hz. Jeszcze niedawno takie parametry były zarezerwowane przede wszystkim dla gamingowych smartfonów lub flagowców, a dziś trafiają do urządzeń znacznie tańszych.

Wysoka częstotliwość odświeżania ma zapewnić płynniejsze przewijanie interfejsu, lepsze wrażenia podczas grania oraz bardziej responsywne działanie systemu. Według dostępnych informacji ekran obsługuje dynamiczne dostosowywanie częstotliwości odświeżania, co ma poprawić energooszczędność urządzenia.

Choć OnePlus zdecydował się na panel LCD zamiast AMOLED-a, producent chce nadrobić to właśnie wysokim odświeżaniem i dobrą responsywnością. Dla wielu użytkowników może to być rozsądny kompromis, szczególnie jeśli priorytetem jest czas pracy na baterii.

MediaTek Dimensity 7400 Apex na pokładzie

Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 7400 Apex. Procesor ma zapewniać dobrą równowagę pomiędzy energooszczędnością a wydajnością w codziennym użytkowaniu. Smartfon został przygotowany z myślą o obsłudze sieci 5G, wielozadaniowości oraz mobilnej rozrywce.

W przeciekach jeszcze przed premierą pojawiały się informacje, że układ osiąga ponad milion punktów w benchmarku AnTuTu, co jak na tę półkę cenową prezentuje się bardzo solidnie. OnePlus podkreśla również gamingowy charakter urządzenia. Ekran 144 Hz i nowy procesor mają pozwolić na uzyskiwanie wysokiej liczby klatek na sekundę w wybranych grach mobilnych. W połączeniu z ogromną baterią może to być ciekawa propozycja dla osób spędzających dużo czasu na mobilnym gamingu.

Aparaty bez rewolucji, ale z 4K

Pod względem fotograficznym Nord CE6 Lite nie próbuje rywalizować z flagowcami. Producent zastosował główny aparat 50 Mpx oraz aparat do selfie 8 Mpx lub – według części źródeł – 32 Mpx w zależności od wariantu regionalnego specyfikacji publikowanej po premierze.

Najważniejsze jest jednak to, że telefon obsługuje nagrywanie wideo w jakości 4K. Dla wielu użytkowników może to być wystarczający zestaw do codziennych zdjęć, mediów społecznościowych i prostego nagrywania materiałów wideo.

OxygenOS 16 i Android 16

Smartfon działa pod kontrolą OxygenOS 16 bazującego na Androidzie 16. Producent od lat rozwija własną nakładkę systemową, która nadal uchodzi za jedną z bardziej uporządkowanych i szybkich w świecie Androida. OnePlus zapowiada także obecność funkcji AI oraz rozwiązań poprawiających płynność działania systemu.

Cena może być dużym atutem

OnePlus Nord CE6 Lite został wyceniony w Indiach na start od około 20 999 rupii indyjskich. Warto również zauważyć, że OnePlus wyraźnie próbuje odbudować swoją pozycję w bardziej przystępnym segmencie cenowym. Seria Nord przez długi czas była kojarzona z opłacalnymi urządzeniami, ale konkurencja ze strony Redmi, Realme czy Motoroli mocno wzrosła. Nord CE6 Lite ma być odpowiedzią właśnie na te modele.

OnePlus wraca do ofensywy w średniej półce

Premiera Norda CE6 Lite pokazuje, że producenci smartfonów coraz mocniej rywalizują już nie tylko aparatami czy designem, ale przede wszystkim czasem pracy i płynnością działania. Ogromne baterie stają się jednym z najważniejszych trendów 2026 roku, a OnePlus wyraźnie chce znaleźć się wśród liderów tego kierunku.

Nowy model może zainteresować przede wszystkim osoby szukające telefonu do codziennego użytkowania, grania, oglądania multimediów i długiej pracy bez ładowania. Jeśli smartfon trafi również do Europy w atrakcyjnej cenie, może stać się jedną z ciekawszych propozycji w średniej półce.