Nadchodzą nowe kontrolery Xbox. Do sieci wyciekły zdjęcia i specyfikacja

Wygląda na to, że Microsoft szykuje spore odświeżenie akcesoriów dla graczy Xbox. W sieci pojawiły się właśnie materiały ujawniające dwa nowe kontrolery, które mają trafić na rynek jeszcze w tym roku lub na początku 2027 roku. Mowa o następcy Elite Series 2 oraz zupełnie nowym padzie przeznaczonym do grania w chmurze. Informacje pochodzą z dokumentów brazylijskiego regulatora i szybko zostały podchwycone przez branżowe media.

Największe zainteresowanie wzbudza oczywiście nowy Xbox Elite Series 3. Kontroler ma zachować charakterystyczne elementy znane z obecnej generacji, takie jak wymienne pady kierunkowe, dodatkowe łopatki czy możliwość szerokiej personalizacji. Microsoft planuje jednak wprowadzić także kilka zupełnie nowych rozwiązań. Na opublikowanych zdjęciach widać między innymi dwa tajemnicze pokrętła umieszczone w dolnej części urządzenia. Ich przeznaczenie nie jest jeszcze znane, ale spekuluje się, że mogą odpowiadać za regulację dźwięku, zmianę profili lub dodatkowe funkcje w grach symulacyjnych.

Nowy Elite ma również otrzymać przycisk umożliwiający szybkie przełączanie pomiędzy trybem lokalnym a cloud gamingiem. To sugeruje, że Microsoft bardzo mocno stawia obecnie na rozwój grania w chmurze i chce ograniczyć opóźnienia podczas rozgrywki online. Według przecieków kontroler będzie obsługiwał bezpośrednie połączenie Wi-Fi z serwerami Xbox Cloud Gaming, podobnie jak kiedyś działał kontroler Google Stadia.

Ciekawie prezentuje się również kwestia baterii. Elite Series 3 ma otrzymać akumulator o pojemności 1528 mAh, który – w przeciwieństwie do poprzednika – będzie wymienny. To dobra wiadomość dla użytkowników narzekających na zużywanie się wbudowanych ogniw po kilku latach intensywnego użytkowania.

Drugim urządzeniem jest całkowicie nowy kontroler przeznaczony głównie do grania w chmurze. Konstrukcja znacząco różni się od klasycznych padów Xbox. Urządzenie jest mniejsze, bardziej kompaktowe i przypomina nieco mobilne kontrolery retro. Według przecieków pad ma oferować obsługę Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz oraz port USB-C. Wbudowana bateria ma mieć pojemność 500 mAh.

Najważniejszą funkcją nowego urządzenia ma być jednak możliwość bezpośredniego łączenia się z usługą Xbox Cloud Gaming przez Wi-Fi, bez konieczności korzystania z konsoli lub komputera jako pośrednika. Takie rozwiązanie może znacząco zmniejszyć input lag i poprawić komfort rozgrywki na telewizorach Smart TV, tabletach czy smartfonach.

Wiele wskazuje na to, że oba urządzenia zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas czerwcowego Xbox Games Showcase. Microsoft od dłuższego czasu zapowiada mocniejsze wejście w segment cloud gamingu i wygląda na to, że nowe kontrolery będą jednym z filarów tej strategii.