Recenzja Resident Evil Requiem (PS5)

W historii serii Resident Evil było już wiele momentów przełomowych, ale tylko nieliczne z nich faktycznie zmieniały sposób, w jaki postrzegamy tę markę. Resident Evil Requiem nie jest może rewolucją na miarę czwartej czy siódmej części, ale trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z produkcją wyjątkowo dojrzałą – przemyślaną, świadomą swoich korzeni i jednocześnie odważną w eksperymentowaniu. To gra, która nie próbuje przypodobać się wszystkim w prosty sposób. Zamiast tego Capcom tworzy doświadczenie oparte na kontrastach, napięciu i nieustannym balansowaniu między poczuciem kontroli a jego całkowitym brakiem. Już od pierwszych minut widać, że twórcy wiedzą, jak operować emocjami gracza, i robią to z chirurgiczną precyzją.

Fabuła – historia, która powoli wciąga i nie chce puścić

Narracja w Requiem rozwija się powoli, niemal leniwie, ale jest to tempo w pełni zamierzone. Gra nie bombarduje gracza informacjami ani efektownymi scenami od samego początku. Zamiast tego buduje napięcie krok po kroku, pozwalając nam stopniowo zanurzać się w historię, która okazuje się znacznie bardziej osobista, niż mogłoby się wydawać.

Grace Ashcroft to bohaterka, która od początku wydaje się inna niż klasyczne postacie serii. Nie jest nieustraszona, nie rzuca się od razu w wir walki i nie sprawia wrażenia kogoś, kto ma wszystko pod kontrolą. Wręcz przeciwnie – jej niepewność, momenty zawahania i reakcje na kolejne wydarzenia budują autentyczny obraz osoby wrzuconej w sytuację, która ją przerasta. To właśnie dzięki temu jej historia działa tak dobrze, bo gracz nie obserwuje jej z dystansu, lecz niejako przeżywa wszystko razem z nią.

Wprowadzenie Leona S. Kennedy’ego zmienia ton opowieści w sposób wyraźny, ale nie gwałtowny. Jego obecność działa jak przeciwwaga dla emocjonalnej historii Grace. Tam, gdzie ona zmaga się z własnymi lękami i przeszłością, Leon reprezentuje doświadczenie i pewność działania. Ten kontrast jest jednym z najciekawszych elementów fabuły, choć w dalszej części gry można odnieść wrażenie, że jego wątek zaczyna dominować nad bardziej kameralną historią Grace.

Mimo tego przesunięcia akcentów narracja pozostaje angażująca do samego końca. Twórcy umiejętnie dozują informacje, a wiele elementów historii odkrywamy poprzez eksplorację otoczenia, dokumenty czy detale środowiskowe. To sprawia, że świat gry wydaje się żywy i wiarygodny, a wydarzenia mają realny ciężar.

Rozgrywka – napięcie, które nie opuszcza ani na chwilę

To, co wyróżnia Requiem na tle innych części serii, to sposób, w jaki gra zarządza tempem i emocjami gracza. Rozgrywka nieustannie balansuje między spokojem a nagłym wybuchem chaosu, między eksploracją a walką, między poczuciem bezpieczeństwa a jego całkowitym brakiem.

Fragmenty z Grace są niemal podręcznikowym przykładem tego, jak powinien wyglądać nowoczesny survival horror. Każdy krok ma znaczenie, każdy dźwięk może zwiastować zagrożenie, a ograniczone zasoby sprawiają, że każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje. Gra zmusza do myślenia, planowania i uważnej obserwacji otoczenia. Nie chodzi tu o szybkie refleksy, lecz o zdolność przewidywania i zachowania zimnej krwi.

Zupełnie inaczej prezentują się fragmenty z Leonem. Tempo wyraźnie przyspiesza, a gra pozwala na bardziej bezpośrednie konfrontacje. Starcia są dynamiczne, intensywne i niezwykle satysfakcjonujące. Każdy strzał ma swoją wagę, a przeciwnicy reagują w sposób, który sprawia, że walka wydaje się fizyczna i namacalna. Najciekawsze jest jednak to, jak te dwa style się przenikają. Po dłuższym, pełnym napięcia fragmencie eksploracyjnym nagła sekwencja akcji działa jak wybuch adrenaliny. Z kolei po intensywnym starciu powrót do spokojniejszego tempa potęguje uczucie niepokoju. To właśnie ta ciągła zmiana rytmu sprawia, że gra ani przez moment nie staje się przewidywalna.

Świat gry – miejsca, które opowiadają własne historie

Jednym z największych atutów Requiem jest projekt lokacji. To nie są jedynie tła dla wydarzeń, ale pełnoprawne elementy narracji. Każde pomieszczenie, każdy korytarz i każdy detal wydają się mieć swoje miejsce i znaczenie. Eksploracja jest tu czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z punktu A do punktu B. To proces odkrywania historii zapisanej w otoczeniu. Ślady zniszczeń, porzucone przedmioty, subtelne wskazówki – wszystko to buduje obraz wydarzeń, które miały miejsce przed przybyciem bohaterów.

Co ważne, lokacje są zaprojektowane w sposób, który sprzyja budowaniu napięcia. Wąskie przejścia, ograniczona widoczność i przemyślane rozmieszczenie punktów interakcji sprawiają, że gracz nigdy nie czuje się w pełni bezpiecznie. Nawet w pozornie spokojnych momentach towarzyszy mu poczucie zagrożenia.

Oprawa audiowizualna – technologia w służbie emocji

Pod względem wizualnym Requiem to jedna z najlepiej wyglądających odsłon serii. Silnik RE Engine po raz kolejny udowadnia swoją wartość, oferując szczegółowe modele postaci, realistyczne oświetlenie i ładne efekty środowiskowe. To jednak nie sama jakość grafiki robi największe wrażenie, lecz sposób jej wykorzystania. Światło i cień odgrywają kluczową rolę w budowaniu atmosfery. Często to, czego nie widać, jest bardziej przerażające niż to, co znajduje się na ekranie.

Równie istotna jest warstwa dźwiękowa, która w tej grze osiąga wysoki poziom. Dźwięk nie jest jedynie dodatkiem – staje się integralną częścią rozgrywki. Subtelne odgłosy potrafią wywołać większe napięcie niż najbardziej efektowne sceny akcji. Cisza z kolei bywa tutaj jednym z najpotężniejszych narzędzi budowania grozy.

Wersja na PlayStation 5 została przygotowana z dużą starannością. Gra działa płynnie, a szybkie czasy ładowania sprawiają, że nic nie wybija gracza z immersji. Szczególne wrażenie robi wykorzystanie kontrolera DualSense, który subtelnie, ale skutecznie wzmacnia odczucia płynące z rozgrywki.

Podsumowanie – gra, która zostaje z graczem na długo

Resident Evil Requiem to produkcja, która udowadnia, że nawet po tylu latach seria wciąż potrafi się rozwijać i zaskakiwać. To gra dojrzała, przemyślana i dopracowana, która nie boi się ryzyka i eksperymentów.

Nie wszystko działa tu idealnie – momentami można odczuć pewien brak równowagi między poszczególnymi elementami rozgrywki czy narracji. Jednak w ogólnym rozrachunku jest to doświadczenie angażujące, które potrafi zarówno przestraszyć, jak i dostarczyć czystej satysfakcji z rozgrywki.