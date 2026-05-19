Nubia Focus 2 Ultra 5G – recenzja

Rynek smartfonów w segmencie średnim jest jednym z najtrudniejszych pól bitwy dla producentów. To tutaj kupujący są najbardziej wymagający, bo doskonale wiedzą, ile można dostać za swoje pieniądze, porównując oferty dziesiątek marek jednocześnie. W tym gąszczu propozycji od Samsunga, Xiaomi, Motoroli czy realme próbuje się przebić Nubia, submarką chińskiego giganta ZTE. I co ciekawe, robi to z coraz większą skutecznością.

Trzeba od razu zaznaczyć, że Nubia Focus 2 Ultra 5G nie aspiruje do miana flagowca. Nie znajdziemy tu Snapdragona 8s czy peryskopu z dziesięciokrotnym zoomem. Za to producent skupił się na tym, żeby w przedziale cenowym do 1500 złotych zaproponować pakiet, który na papierze wygląda bardzo dobrze: duży panel AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, 512 GB pamięci wbudowanej, tylny panel ze skóry ekologicznej, certyfikat IP54 i aparat selfie 32 Mpx. Brzmi kusząco? Zapraszam do lektury pełnej recenzji nowego smartfona od chińskiego producenta.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Karton, w którym Nubia Focus 2 Ultra 5G na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym. Po otwarciu pudełka odnajdujemy sam smartfon, kabel USB Typu-C do ładowania, silikonowe etui, folię ochronną oraz dokumentację. Ładowarka sieciowa nie jest dołączona do zestawu i producent nie robi z tego tajemnicy. Choć jest to już niemal branżowa norma, warto o tym pamiętać przy zakupie, szczególnie jeśli dopiero zaczynamy przygodę z szybkim ładowaniem i nie dysponujemy odpowiednią ładowarką. Ogólnie zestaw bogaty, choć chińscy producenci często zaskakują jeszcze prostym zestawem słuchawkowym, ale nie w przypadku tego modelu.

Specyfikacja techniczna Nubii Focus 2 Ultra 5G jest naprawdę rozbudowana jak na tę półkę cenową i zasługuje na dokładne omówienie. Serce urządzenia stanowi procesor Unisoc T8100 wykonany w technologii 6 nm. Jest to układ ośmiordzeniowy w konfiguracji big.LITTLE, gdzie cztery wydajniejsze rdzenie Cortex-A76 pracują z taktowaniem 2,20 GHz, a cztery oszczędniejsze rdzenie Cortex-A55 działają z częstotliwością 2,0 GHz. Za obsługę grafiki odpowiada układ Mali-G57 MC4. Smartfon wyposażono w 8 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Ta ostatnia liczba naprawdę robi wrażenie w tym segmencie, gdzie standardem jest raczej 128 lub 256 GB. Ekran to panel AMOLED o przekątnej 6,8 cala z rozdzielczością 2392 x 1080 pikseli i odświeżaniem 120 Hz. Deklarowana szczytowa jasność ekranu wynosi 2800 nitów, co na papierze prezentuje się bardzo dobrze. Bateria o pojemności 5000 mAh wspiera szybkie ładowanie z mocą do 27 W. Łączność obejmuje 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2 oraz komplet systemów nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, Galileo i GLONASS. Na pokładzie znajdziemy też złącze USB Typu-C, dwa sloty na karty nanoSIM, czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie oraz zestaw czujników: akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżenia, czujnik światła, czujnik Halla i magnetometr. System operacyjny to Android 15 z autorską nakładką MyOS.

Jakość wykonania oraz design

Nubia Focus 2 Ultra 5G to smartfon, który już przy pierwszym kontakcie robi naprawdę pozytywne wrażenie, i to pod kilkoma względami. Zacznijmy od tego, co najbardziej widoczne i co natychmiast odróżnia to urządzenie od morza szklano-plastikowych braci – tylny panel wykonany ze skóry ekologicznej. W dobie, gdy zdecydowana większość telefonów w tej cenie oferuje tył z plastiku lub szkła matowego, skórzana faktura wybija się pozytywnie. W dostępnym kolorze zielonym tworzy ciekawe połączenie – elegancka, lekko ciemnozielona barwa z wyraźną, przyjemną w dotyku fakturą. To urządzenie, które przyciąga uwagę leżąc na stole.

Skóra ekologiczna ma też czysto praktyczne zalety. Przede wszystkim nie zbiera odcisków palców, co dla wielu użytkowników jest sporą ulgą i eliminuje konieczność ciągłego wycierania obudowy. Po kilku tygodniach intensywnego użytkowania nie zaobserwowałem oznak przecierania ani utraty koloru, co świadczy o przyzwoitej jakości zastosowanego materiału.

Wymiary urządzenia wynoszą 163 x 77 x 7,5 mm przy wadze 200 gramów. Smukłość konstrukcji, bo 7,5 mm grubości, jest naprawdę dobra przy tak baterii. Producent wyraźnie postarał się o zachowanie przyzwoitych gabarytów, co wpływa korzystnie na ogólne wrażenie trzymania urządzenia w ręce. Waga 200 gramów to wartość wyważona, niemęcząca podczas długich sesji przeglądania, a jednocześnie dająca poczucie solidności urządzenia.

Wyraźnym wyróżnikiem designu jest okrągły moduł aparatu z obrotowym pierścieniem wokół obiektywów. Ten mechanizm jest nie tylko ozdobnikiem – pozwala na szybkie przełączanie zoomu i trybów fotograficznych bez konieczności grzebania w menu aparatu. To pomysłowe i praktyczne rozwiązanie, które nie ma odpowiednika w tej klasie cenowej. Producent wyraźnie chciał podkreślić fotograficzną naturę urządzenia i zrobił to w bardzo dosłowny, ale jednocześnie całkiem elegancki sposób. Choć na dłuższą metę odnoszę wrażenie, że ten pierścień należy traktować jako bajer, niż ułatwienie z korzystania z zoomu, bowiem nasze przyzwyczajenia odnośnie robienia zdjęć smartfonem są zupełnie inne. Do tego pierścień jest na tyle wąski i delikatny, że nie w każdej sytuacji będziemy mogli z niego łatwo skorzystać.

Certyfikat odporności IP54 oznacza zabezpieczenie zarówno przed pyłem, jak i przed zachlapaniem z każdego kierunku. Nie jest to wodoszczelność na poziomie IP68, ale realnie oznacza, że telefon poradzi sobie z deszczem podczas rozmowy telefonicznej, wylaniem szklanki wody czy użytkowaniem w kuchni. W segmencie, gdzie wiele urządzeń nie ma żadnej certyfikowanej odporności, IP54 to solidna podstawa bezpieczeństwa.

Ekran

Ekran to jeden z plusów Nubii Focus 2 Ultra 5G. Matryca AMOLED o przekątnej 6,8 cala z rozdzielczością 2392 x 1080 pikseli zapewnia gęstość około 386 pikseli na cal. Odświeżanie na poziomie 120 Hz to dziś standard.

Deklarowana szczytowa jasność 2800 nitów jest dobra na papierze i sprawdza się w praktyce podczas korzystania na dworze w słoneczny dzień. Ekran pozostaje czytelny nawet przy intensywnym nasłonecznieniu. Oczywiście ta szczytowa jasność osiągana jest tylko w trybie HDR i przez krótki czas, natomiast w codziennym użytkowaniu w pomieszczeniu standardowe ustawienie jasności na poziomie 50–60% w zupełności wystarcza do komfortowej pracy.

Ekran obsługuje wyświetlanie treści HDR, co przekłada się na lepsze wrażenia podczas oglądania filmów i zdjęć zawierających rozszerzony zakres dynamiki. Wbudowany wyświetlacz jest dotykowo responsywny i nie zaobserwowałem żadnych opóźnień w reagowaniu na dotyk podczas codziennego użytkowania. Ramki wokół ekranu są symetryczne i umiarkowanie wąskie. Co do ustawień samego wyświetlacza szału nie ma, ale podstawowe rozwiązania w zakresie personalizacji urządzenia mamy.

Bateria

Ogniwo litowo-polimerowe o pojemności 5000 mAh to rozwiązanie, które w 2026 roku można uznać za solidny standard. W testach Nubia Focus 2 Ultra 5G radziła sobie naprawdę dobrze. Przy mieszanym użytkowaniu obejmującym przeglądanie mediów społecznościowych, kilkadziesiąt minut oglądania filmów, rozmowy telefoniczne, nawigację GPS i sesję fotograficzną, smartfon bez problemu dotrwał do końca dnia z zapasem. Bardziej oszczędni użytkownicy mogą bez problemów liczyć na półtora dnia, nie jest to przesadnie dużo, ale daje jakieś pole manewru.

Szybkie ładowanie z mocą do 27 W to wartość poprawna, choć nie robi piorunującego wrażenia w świecie, gdzie konkurenci oferują 60 czy nawet 100 W w podobnej cenie. Z prostego przeliczenia wynika, że naładowanie baterii od zera do pełna zajmie około godziny i piętnastu minut, co jest akceptowalnym wynikiem. Naładowanie do pięćdziesięciu procent trwa z kolei mniej więcej trzydzieści minut, co przy intensywnym użytkowaniu wystarczy na resztę dnia. Ładowanie indukcyjne nie jest obsługiwane, co przy tej cenie nie jest zaskoczeniem.

Aparat

Nubii Focus 2 Ultra 5G ma się pozytywnie wyróżniać zestawem aparatów, jednak jak jest w praktyce? Zestaw kamer tworzą trzy obiektywy: główny 50 Mpx z dużą matrycą 1/1.55 cala i jasną przysłoną f/1.47, ultraszerokokątny 5 Mpx oraz pomocniczy moduł 2 Mpx. Z przodu mamy kamerę 32 Mpx do selfie. Do zestawu dołączona jest oczywiście wbudowana lampa błyskowa. Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo to Full HD 1080p – brak nagrywania 4K przy smartfonie fotograficznym jest zauważalnym minusem.

Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od głównego aparatu. Matryca 1/1.55 cala jest naprawdę spora jak na tę klasę cenową – dla porównania, wiele telefonów z wyższej półki ma matrycę o wielkości 1/2 cala lub zbliżonej. Większy sensor oznacza, że do każdego piksela dociera więcej światła, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki w warunkach słabego oświetlenia i szerszy zakres dynamiki. Przysłona f/1.47 jest jedną z jaśniejszych dostępnych w smartfonach w ogóle – im mniejsza liczba, tym więcej światła wpada do matrycy, co ma ogromne znaczenie przy zdjęciach wieczornych i nocnych.

W warunkach dziennych aparat główny wypada naprawdę przekonująco. Zdjęcia są dobrze naświetlone, kolory naturalne, a algorytmy sztucznej inteligencji wspomagające automatyczne ustawienia ekspozycji i balansu bieli robią swoją robotę bez nadmiernego przesycania zdjęć nienaturalnymi barwami. Tryb portretowy działa poprawnie, separując podmiot od tła z zadowalającą precyzją, choć przy skomplikowanych krawędziach jak rozpuszczone włosy potrafi się pogubić. Aplikacja aparatu pozwala na dostęp do trybu profesjonalnego z ręczną regulacją czasu naświetlania, ISO, balansu bieli i ekspozycji, co jest miłym dodatkiem dla bardziej zaawansowanych fotografów. System sztucznej inteligencji rozpoznaje sceny i automatycznie dobiera ustawienia – działa to sprawnie i w większości sytuacji nie ma potrzeby ingerowania ręcznie.

Kamera ultraszerokokątna 5 Mpx to wyraźnie słabsze ogniwo zestawu. Rozdzielczość 5 Mpix to bardzo skromna wartość, która szczególnie daje się we znaki przy próbie obejrzenia zdjęcia z bliska lub wycięcia fragmentu kadru. Zdjęcia wykonane ultraszerokim kątem nadają się do udostępnienia w mediach społecznościowych lub wydruku w małym formacie, ale nie są materiałem do jakichkolwiek poważniejszych edycji. Przy gorszym oświetleniu wynik jest jeszcze słabszy – brak nocnego trybu dedykowanego temu obiektywowi oznacza, że po zmroku ultraszeroki kąt jest właściwie bezużyteczny. Moduł 2 Mpix jest typowym wypełniaczem specyfikacji, który w praktyce nie wnosi do zestawu niczego istotnego. Producent powinien go zastąpić chociażby makro o nieco wyższej rozdzielczości lub teleobiektywem 2x, który byłby o wiele bardziej użyteczny.

Interesującym rozwiązaniem jest obrotowy pierścień wokół modułu aparatu. Pozwala on na szybkie sterowanie zoomem i przełączanie między trybami fotograficznymi bez sięgania do interfejsu ekranowego. To coś, czego nie znajdziemy w żadnym innym telefonie w tej cenie i co naprawdę ułatwia szybkie robienie zdjęć.

Kamera selfie 32 Mpix to jaśniejszy punkt zestawu fotograficznego. To wartość wyróżniająca się pozytywnie w tej klasie cenowej, gdzie standardem jest 16 Mpix. Zdjęcia selfie są szczegółowe, dobrze naświetlone i dobrze odwzorują kolorystykę skóry bez nadmiernego jej rozjaśniania. Tryb portretowy przedniej kamery działa solidnie, rozmywając tło w sposób naturalny i przekonujący.

Oprogramowanie

Nubia Focus 2 Ultra 5G pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką MyOS. Brakuje najświeższej odsłony Androida, co przy takim czasie od premiery Androida 16 powinno być standardem.

Nakładka oferuje podstawowe możliwości personalizacji, w tym różne style ikon, motywy kolorystyczne i układy ekranu głównego. System gestów nawigacyjnych działa sprawnie i intuicyjnie. Producent zaimplementował szereg funkcji sztucznej inteligencji,

Kwestią, którą zawsze warto poruszyć przy urządzeniach ZTE i Nubia, jest historia aktualizacji oprogramowania. Niestety marka ta historycznie wykazywała się nieregularnością w dostarczaniu aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia biometryczne

Czytnik linii papilarnych zintegrowany bezpośrednio z ekranem AMOLED to rozwiązanie typowe i oczekiwane w tej klasie urządzeń. Sensor umieszczony pod dolną częścią ekranu działa sprawnie i szybko. W testach odblokowanie trwało poniżej sekundy i charakteryzowało się dużą niezawodnością rozpoznawania odcisku. Oczywiście jak każdy czytnik optyczny działa on nieco gorzej przy mokrych lub zabrudzonych palcach, jednak w normalnych warunkach codziennego użytkowania nie powoduje problemów.

Uzupełnieniem jest odblokowanie twarzy – system 2D oparty na przedniej kamerze działa szybko, choć nie jest tak bezpieczny jak rozwiązania z sensorem 3D stosowane w droższych urządzeniach. Może zostać oszukany przez zdjęcie, dlatego do autoryzacji płatności i innych wrażliwych działań zdecydowanie bezpieczniej korzystać z czytnika linii papilarnych.

Multimedia

Nubia Focus 2 Ultra 5G prezentuje się bardzo dobrze w roli urządzenia jako centrum multimedialne, i to z kilku powodów jednocześnie. Po pierwsze, duży panel AMOLED 6,8 cala z głęboką czernią i żywymi kolorami. Po drugie, głośniki stereo to rzadkość w tej klasie cenowej, a Nubia Focus 2 Ultra je oferuje. Głośność jest zadowalająca – maksymalny poziom jest wystarczający do słuchania muzyki w umiarkowanie głośnym otoczeniu. Brzmienie oczywiście nie dorasta do pięt dedykowanym głośnikom, ale jak na urządzenie przenośne w tej cenie jest bardzo przyjemne i zdecydowanie powyżej przeciętnej. Warto zaznaczyć, że brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm może być rozczarowaniem dla użytkowników preferujących przewodowe słuchawki – w tej sytuacji konieczny jest adapter USB-C lub przejście na słuchawki bezprzewodowe.

Bluetooth 5.2 zapewnia stabilne połączenie ze słuchawkami bezprzewodowymi i innymi urządzeniami audio. Jakość dźwięku przez Bluetooth jest dobra, a zasięg połączenia wystarczający do swobodnego poruszania się po mieszkaniu bez obawy o zerwanie połączenia.

Wydajność oraz gry

Powiem już na wstępie, że jeśli chodzi o wydajność to jest to pięta Achillesowa tego urządzenia. W przypadku codziennego korzystania z aplikacji i działania na telefonie wygląda to nieźle, ale już gry działają znacznie gorzej. Owszem większość gier uruchomimy, ale na najniższych ustawieniach grafiki. Za te pieniądze oczekiwałem nieco więcej mocy, tym bardziej że mamy do dyspozycji 8 GB pamięci RAM. Poniżej znajdziecie wyniki benchmarków Nubii Focus 2 Ultra 5G.

Łączność

Pakiet łączności w Nubii Focus 2 Ultra 5G jest kompletny i nie pozostawia życzenia w żadnej z kluczowych kategorii. Obsługa sieci 5G to coraz ważniejszy atut na rynkach europejskich, gdzie infrastruktura piątek generacji sukcesywnie się rozrasta. Posiadacze urządzenia mogą korzystać z pełnej prędkości transferu danych tam, gdzie sieć 5G jest dostępna, a jednocześnie urządzenie sprawnie radzi sobie też w sieciach starszych generacji.

Moduł Wi-Fi obsługuje standardy do Wi-Fi 5 (802.11ac), co w codziennym użytkowaniu w domu i biurze jest absolutnie wystarczające, choć biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie mamy Wi-Fi 7 to i tak dosyć biednie. NFC to dziś niemal obowiązkowa funkcja dla osób korzystających z płatności zbliżeniowych telefonem przez Google Pay lub aplikacje bankowe. Bluetooth w wersji 5.2 gwarantuje energooszczędne i stabilne połączenia z akcesoriami.

System nawigacji satelitarnej opiera się na czterech niezależnych systemach: GPS, A-GPS, Galileo i GLONASS. Dual SIM w konfiguracji dwóch kart nanoSIM to rozwiązanie pasywne, co oznacza, że w trakcie aktywnej rozmowy telefonicznej, druga karta przechodzi w stan oczekiwania. Jak wcześniej wspomniałem, urządzenie nie obsługuje eSIM, co dla części użytkowników może być ograniczeniem. Złącze USB Typu-C obsługuje zarówno ładowanie, jak i transfer danych, choć nie obsługuje wyjścia wideo przez USB DisplayPort.

Podsumowanie

Nubia Focus 2 Ultra 5G to smartfon, który na bardzo zatłoczonym rynku środkowego segmentu potrafi się wyróżnić i to z kilku powodów. Zacznijmy od tego, co na plus. Skórzany tył w kolorze zielonym to jeden z najelegantszych tylnych paneli w tej klasie cenowej – oryginalny, przyjemny w dotyku i niepodatny na odciski palców. Smukła obudowa o grubości 7,5 mm przy tej baterii jest dobrym wynikiem. Certyfikat IP54 daje realną ochronę przed codziennymi przypadkami, a 512 GB pamięci wewnętrznej to ilość, która powinna wystarczyć na wiele lat intensywnego użytkowania.

Panel AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i deklarowaną jasnością szczytową 2800 nitów robi dobre wrażenie – głęboka czerń, żywe barwy i płynność animacji to cechy, które bezpośrednio przekładają się na satysfakcję z codziennego użytkowania. Kamera selfie 32 Mpix to wyraźny atut, a główny aparat z matrycą 1/1.55 cala i jasną przysłoną f/1.47 wypada solidnie w warunkach dziennych i przyzwoicie po zmroku. Głośniki stereo to rzadkość w tej klasie i bardzo miły bonus.

Po stronie ograniczeń znajdziemy procesor Unisoc T8100, który dobrze radzi sobie z codziennymi zadaniami, ale z popularnymi grami może mieć już sporo problemów. Kamera ultraszerokokątna 5 Mpix to wyraźnie najsłabszy punkt zestawu kamer – przy tej rozdzielczości trudno mówić o poważnych możliwościach fotograficznych, szczególnie po zmroku. Brak nagrywania 4K to ograniczenie, które twórcy treści odczują boleśniej niż zwykli użytkownicy. Szybkie ładowanie 27 W jest poprawne, ale producent mógłby zaoferować nieco więcej mocy, szczególnie że bezpośrednia konkurencja idzie w stronę 33–45 W. Brak ładowarki w zestawie to decyzja zrozumiała ekonomicznie, ale nieprzyjemna dla kupującego. Wreszcie – historia marki ZTE w zakresie regularności aktualizacji oprogramowania nie jest idealna, co stanowi pewną niewiadomą przy zakupie długoterminowym.

Komu zatem polecamy Nubię Focus 2 Ultra 5G? Przede wszystkim osobom, które szukają urządzenia wyróżniającego się designem, ceniącym sobie materiałowe plecy zamiast plastiku lub szkła. Tym, którym zależy na dużej ilości miejsca na dane bez dokupowania kart pamięci. Użytkownikom chcącym mieć dobry ekran AMOLED do oglądania filmów i dobry głośnik stereo do muzyki. Osobom robiącym dużo selfie, które docenią aparat 32 Mpix.

Nubia Focus 2 Ultra 5G nie jest urządzeniem bez wad, bo takie po prostu nie istnieją w segmencie średniopółkowców. Ale potrafi zaproponować zestaw, który w tej klasie cenowej trudno znaleźć w jednym urządzeniu.