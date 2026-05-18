Forza Horizon 6 bije rekordy jeszcze przed premierą. Seria nigdy nie była tak popularna

Nowa odsłona serii Forza Horizon zaliczyła spektakularny start jeszcze przed oficjalną premierą. Forza Horizon 6 już w ramach wczesnego dostępu osiągnęła rekordową liczbę graczy na Steamie, przebijając wynik poprzedniej części ponad dwukrotnie. Wszystko wskazuje na to, że Playground Games ma w rękach największy hit w historii marki.

Według najnowszych danych szczyt aktywnych graczy jednocześnie bawiących się w grze przekroczył 172 tysiące osób. Co istotne, wynik ten został osiągnięty jeszcze przed pełną premierą gry, zaplanowaną na 19 maja 2026 roku. Obecnie dostęp do tytułu mają wyłącznie osoby, które zdecydowały się na zakup droższej edycji Premium lub wykupiły specjalne rozszerzenie dla abonentów Game Pass.

Dla porównania poprzednia odsłona, Forza Horizon 5, osiągnęła na Steamie rekord około 81 tysięcy jednocześnie aktywnych użytkowników. Oznacza to, że nowa część już teraz ponad dwukrotnie poprawiła rezultat poprzednika. Jeszcze słabiej wypada Forza Horizon 4, które w swoim najlepszym momencie zanotowało około 75 tysięcy graczy.

Duże zainteresowanie grą nie jest przypadkowe. Od lat fani serii prosili twórców o umieszczenie akcji w Japonii i właśnie ten motyw stał się jednym z głównych magnesów przyciągających społeczność. Playground Games przygotowało największą i najbardziej zróżnicowaną mapę w historii cyklu, inspirowaną japońską kulturą motoryzacyjną, ulicami Tokio, górskimi serpentynami oraz klimatem nocnych wyścigów znanych z anime i filmów street racingowych.

Recenzje również pomagają napędzać zainteresowanie produkcją. Wielu recenzentów określa grę jako najlepszą część serii, chwaląc ogrom świata, poprawiony model progresji oraz rozbudowane funkcje społecznościowe. Krytycy podkreślają także świetną oprawę wizualną i znacznie bardziej dopracowany multiplayer.

Warto pamiętać, że obecne wyniki obejmują wyłącznie platformę Steam. Gra dostępna jest również na konsolach Xbox oraz w usłudze Game Pass, dlatego całkowita liczba aktywnych graczy jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Wielu analityków przewiduje, że po pełnej premierze liczba użytkowników może jeszcze gwałtownie wzrosnąć.

Sukces nowej odsłony serii może mieć także większe znaczenie dla rynku gier wyścigowych. Część komentatorów już teraz uważa, że Forza Horizon 6 wyznacza nowy standard dla gatunku arcade racing i może jeszcze bardziej osłabić konkurencyjne marki. Gra stała się już jednym z największych tytułów wyścigowych w historii Steam pod względem liczby jednocześnie aktywnych graczy.

Co ciekawe, rekordowe zainteresowanie pojawiło się mimo problemów związanych z wyciekiem plików gry przed premierą. Kilka dni temu w sieci pojawiły się nieautoryzowane wersje produkcji, a Microsoft rozpoczął walkę z pirackimi kopiami oraz osobami korzystającymi z wycieków. Mimo kontrowersji zainteresowanie grą nie spadło, a wręcz przeciwnie — hype wokół premiery stale rośnie.