Recenzja Logitech Crayon – rozsądna alternatywa dla Apple Pencil?

Rynek akcesoriów do iPada jest dziś niezwykle bogaty, ale w praktyce przez lata dominował jeden produkt – Apple Pencil. Logitech, jako jeden z partnerów Apple, postanowił zaproponować własną wersję cyfrowego rysika. Logitech Crayon to sprzęt kierowany przede wszystkim do uczniów, studentów i użytkowników biznesowych, którzy potrzebują wygodnego narzędzia do notatek, pracy z dokumentami i okazjonalnego szkicowania. Czy jednak sprawdzi się również w bardziej wymagających zastosowaniach? Zapraszam do lektury pełnej recenzji .

Zawartość pudełka i pierwsze wrażenia

W zestawie otrzymujemy sam rysik, dokumentację oraz – w zależności od wersji – przewód do ładowania (USB-C lub Lightning). Logitech nie dorzuca zbędnych dodatków i od początku komunikuje, że mamy do czynienia z narzędziem użytkowym, a nie designerskim gadżetem.

Pierwszy kontakt z Crayonem jest pozytywny. Urządzenie jest lekkie, dobrze wyważone i sprawia wrażenie solidnego. Nie ma tu połyskujących powierzchni ani elementów, które mogłyby łatwo się porysować. To sprzęt zaprojektowany z myślą o codziennym, intensywnym użytkowaniu – również w szkolnym plecaku.

Jakość wykonania i design

Logitech Crayon wyróżnia się charakterystycznym, spłaszczonym kształtem. To nie tylko zabieg estetyczny – taka konstrukcja zapobiega staczaniu się rysika z biurka. W praktyce okazuje się to zaskakująco użyteczne, szczególnie podczas pracy w ruchu lub na niewielkiej przestrzeni.

Obudowa została wykonana z aluminium, uzupełnionego elementami z tworzywa sztucznego. Całość jest matowa i odporna na odciski palców. Rysik nie skrzypi, nie ugina się i sprawia wrażenie trwałego. Logitech projektował go z myślą o środowisku edukacyjnym, więc konstrukcja jest bardziej „pancerna” niż elegancka.

Nie znajdziemy tu magnetycznego mocowania do krawędzi iPada, co w porównaniu z nowszymi generacjami Apple Pencil może być odczuwalnym brakiem. Crayon trzeba po prostu położyć obok tabletu lub przechowywać w etui.

W codziennym użytkowaniu Crayon jest urządzeniem odpornym na upadki i intensywną eksploatację. Spłaszczony kształt, solidne materiały i brak delikatnych, błyszczących powierzchni działają na jego korzyść. Końcówkę można wymienić w przypadku zużycia, co wydłuża żywotność urządzenia i obniża koszty eksploatacji.

Kompatybilność i konfiguracja

Jedną z największych zalet Logitech Crayon jest prostota obsługi. W przeciwieństwie do wielu stylusów nie wymaga parowania przez Bluetooth. Wystarczy włączyć urządzenie przyciskiem i od razu można pisać na ekranie kompatybilnego iPada.

Rysik współpracuje z większością iPadów wydanych od 2018 roku, które obsługują technologię Apple Pencil. To bardzo ważne – Crayon korzysta z tej samej technologii rozpoznawania sygnału, dzięki czemu zapewnia wysoką precyzję i niskie opóźnienia.

Brak konieczności konfiguracji sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla szkół, firm czy użytkowników mniej zaawansowanych technicznie.

Komfort pisania i precyzja

Podczas codziennego użytkowania Logitech Crayon pozytywnie zaskakuje responsywnością. Opóźnienia są minimalne, a linia pojawia się niemal natychmiast pod końcówką rysika. W aplikacjach do notatek, takich jak systemowe Notatki czy narzędzia do pracy z PDF-ami, doświadczenie jest bardzo naturalne.

Rysik obsługuje funkcję wykrywania nachylenia (tilt), co pozwala uzyskać efekt cieniowania przy odpowiednim ustawieniu końcówki względem ekranu. To przydatne podczas szkicowania czy zaznaczania treści.

Największym kompromisem jest jednak brak rozpoznawania siły nacisku. Oznacza to, że grubość linii nie zmienia się w zależności od tego, jak mocno dociskamy rysik do ekranu. W praktyce dla notatek i podkreśleń nie ma to większego znaczenia, ale dla grafików i ilustratorów może być poważnym ograniczeniem. Palm rejection działa bardzo dobrze – iPad ignoruje przypadkowe dotknięcia dłoni, co pozwala pisać w sposób naturalny, opierając rękę o ekran.

Bateria i ładowanie

Logitech deklaruje do około 7 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. W praktyce przy standardowym, mieszanym użytkowaniu (notatki, przeglądanie dokumentów, krótkie szkice) rysik bez problemu wytrzymuje cały dzień pracy.

Czas ładowania jest stosunkowo krótki, a szybkie podładowanie przez kilkanaście minut pozwala odzyskać energię na kolejne godziny użytkowania. W zależności od wersji ładowanie odbywa się przez USB-C lub Lightning.

Brak ładowania bezprzewodowego oraz brak magnetycznego „przyklejania” do iPada oznacza jednak, że trzeba pamiętać o kablu i regularnym podłączaniu urządzenia.

Podsumowanie

Logitech Crayon to przemyślany, solidny i prosty w obsłudze rysik do iPada. Nie próbuje konkurować z Apple Pencil pod względem zaawansowanych funkcji – zamiast tego oferuje stabilność, kompatybilność i wygodę użytkowania w rozsądniejszej cenie. Dla uczniów, studentów, nauczycieli i użytkowników biznesowych Logitech Crayon będzie w pełni wystarczającym narzędziem do codziennej pracy. Dla artystów cyfrowych – raczej rozwiązaniem przejściowym niż docelowym. Jeśli szukasz rysika do notatek i pracy z dokumentami, który po prostu działa i nie wymaga konfiguracji – to jedna z najrozsądniejszych propozycji na rynku.

Zalety:

bardzo prosta konfiguracja,

dobra precyzja i niskie opóźnienia,

solidna konstrukcja,

wygodny, antypoślizgowy design,

skuteczne palm rejection.

Wady: