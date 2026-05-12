Nothing Phone 4A – recenzja

Segment średniej półki smartfonów przestał być miejscem kompromisów – dziś to właśnie tutaj znajdziemy urządzenia najbardziej „kompletne”, które dla ogromnej grupy użytkowników są w stanie w pełni zastąpić flagowce. Nothing Phone 4a jest doskonałym przykładem tej filozofii. To smartfon, który nie próbuje wygrywać wyłącznie specyfikacją, ale chce oferować coś więcej – charakter, spójność. Już od pierwszych chwil z urządzeniem czuć, że Nothing nie tworzy kolejnego „generycznego” telefonu. To sprzęt, który ma swoją tożsamość – od wyglądu, przez oprogramowanie. Jednak jak całość sprawdza się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Już sam moment rozpakowywania Nothing Phone 4a jest doświadczeniem, które wpisuje się w filozofię marki. Opakowanie jest minimalistyczne, estetyczne i bardzo „czyste” wizualnie. Producent nie próbuje przytłaczać użytkownika nadmiarem dodatków – w środku znajdziemy smartfon, przewód USB-C, proste silikonowe etui oraz zestaw papierologii. Nie mamy tutaj niczego ponad stan, ale najważniejsze elementy znajdziemy na swoim miejscu.

Brak ładowarki to decyzja, która wpisuje się w obecne trendy rynkowe, ale jednocześnie wymusza na użytkowniku pewne dostosowanie – aby w pełni wykorzystać możliwości ładowania 50 W, konieczne będzie zaopatrzyć się w nią we własnym zakresie. W praktyce nie jest to duży problem, ale warto mieć to na uwadze.

Specyfikacja Nothing Phone 4a została dobrana bardzo świadomie. Snapdragon 7s Gen 4 to układ, który nie aspiruje do bycia absolutnym liderem wydajności, ale oferuje bardzo dobrą równowagę między mocą a efektywnością energetyczną. W połączeniu z 8 lub 12 GB RAM i pamięcią UFS 3.1, daje całkiem niezłą moc obliczeniową. Ekran AMOLED 6,78 cala o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz to element, który już na papierze wygląda dobrze. Do tego dochodzi bateria 5080 mAh oraz zestaw aparatów z teleobiektywem. Jednak trzeba pamiętać o jednym, że to co na papierze, nie zawsze przekłada się na realne osiągi i możliwości. Jak jest w przypadku Nothing Phone 4A przekonacie się czytając resztę recenzji.

Design oraz jakość wykonania

Nothing Phone 4a to smartfon, który wyróżnia od samego początku. Transparentne plecki nie są jedynie estetycznym dodatkiem – to element, który buduje tożsamość urządzenia. Całość wygląda naprawdę ciekawie i wyróżnia się spośród tłumu innych rozwiązań. Widoczne elementy konstrukcyjne, industrialna estetyka i charakterystyczne wykończenie sprawiają, że urządzenie wygląda nowocześnie, a wręcz futurystycznie. To design, który nie każdemu przypadnie do gustu, ale trudno mu odmówić oryginalności.

Co jednak najważniejsze, za wyglądem idzie jakość wykonania. Telefon jest solidny, dobrze spasowany i sprawia wrażenie dopracowanego w najmniejszych detalach. Nie ma tu miejsca na przypadkowość – każdy element wydaje się przemyślany.

W codziennym użytkowaniu docenić można również ergonomię. Mimo dużego ekranu smartfon dobrze leży w dłoni, a odpowiednie wyważenie sprawia, że korzystanie z niego nie męczy nawet podczas dłuższego użytkowania. Przyciski są łatwo dostępne, a ich klik jest wyraźny i satysfakcjonujący. Od frontu otrzymujemy bowiem całkiem spory wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala, który centralnie umieszczony ma przedni obiektyw aparatu. Jednak najwięcej elementów umieszczonych zostało na krawędziach urządzenia. Na dolnej znajdziemy tackę na kartę SIM, a także jeden z głośników i wyjście USB typu C. Prawa krawędź to z kolei dwa fizyczne przyciski do regulacji głośności oraz klawisz power. Vis a vis z kolei mamy dosyć specyficzny klawisz Essential Key, dzięki któremu między innymi możemy szybko wykonać zrzut ekranu i dodać do niego notatkę. Górna krawędź to dwa mikrofony. Plecki prócz wyspy aparatów oferuje również część interfejsu Glymph, czyli kilka diod, które mogą służyć jako minutnik czy podpowiedź przy regulacji głośności. Ten element to kolejny ciekawy wyróżnik tego modelu.

Ekran

Ekran w Nothing Phone 4a to jeden z tych elementów, które realnie wpływają na odbiór całego urządzenia. Panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala oferuje wysoką jakość obrazu. Kolory są żywe, ale jednocześnie naturalne. Producent nie przesadził z ich nasyceniem, dzięki czemu ekran nadaje się zarówno do oglądania filmów, jak i pracy z tekstem czy zdjęciami. Czerń jest głęboka, kontrast wysoki, a całość prezentuje się bardzo dobrze.

Rozdzielczość 1.5K zapewnia wysoką ostrość obrazu. Odświeżanie 120 Hz sprawia, że interfejs działa płynnie i responsywnie, co znacząco wpływa na komfort użytkowania.

Największym wyróżnikiem jest jednak jasność maksymalna (szczytowa) sięgająca 4500 nitów. W praktyce oznacza to, że ekran pozostaje czytelny nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych – co docenią osoby często korzystające ze smartfona na zewnątrz.

W przypadku oprogramowania mamy wszystko czego potrzebujemy od średniej półki cenowej, począwszy od Always on Display po ustawienia związane z ekranem. Całość działa bez zarzutów i daje całkiem spore możliwości personalizacji, choć nie znajdziemy tu czegoś czego nie widzieliśmy do tej pory u konkurencji.

Bateria

Bateria o pojemności 5080 mAh to jeden z elementów, które najbardziej wpływają na komfort codziennego użytkowania. Nothing Phone 4a radzi sobie tutaj dobrze. W praktyce oznacza to, że smartfon bez problemu wytrzymuje cały dzień intensywnego użytkowania – nawet przy aktywnym korzystaniu z aparatu, mediów społecznościowych i multimediów. Przy bardziej umiarkowanym użytkowaniu możliwe jest osiągnięcie półtora, maksymalnie dwa dni pracy.

Ładowanie 50 W pozwala stosunkowo szybko uzupełnić energię, choć brak ładowania bezprzewodowego może być odczuwalny dla bardziej wymagających użytkowników. Tak jak wspominałem wcześniej nie mamy w zestawie odpowiedniej ładowarki, więc jeśli chcemy wykorzystać moc ładowania 50W musimy zakupić takową we własnym zakresie. Oczywiście cały proces zachodzi przez kabel USB typu C.

Aparat

System aparatów w Nothing Phone 4a to przykład dobrze przemyślanej konfiguracji. Główny sensor 50 Mpx (Samsung GN9) oferuje bardzo dobrą jakość zdjęć – zarówno pod względem szczegółowości, jak i odwzorowania kolorów. W dobrych warunkach oświetleniowych zdjęcia są ostre, pełne detali i mają przyjemną, naturalną kolorystykę. W trudniejszych scenariuszach aparat nadal radzi sobie dobrze – optyczna stabilizacja obrazu pomaga ograniczyć rozmycia, a tryb nocny skutecznie poprawia jakość zdjęć.

Teleobiektyw 50 Mpx z OIS to jeden z największych atutów tego modelu. Pozwala na wykonywanie zdjęć z przybliżeniem bez wyraźnej utraty jakości, co znacząco zwiększa możliwości fotograficzne smartfona i daje użytkownikowi większą swobodę.

Szerokokątny aparat 8 Mpx wypada poprawnie, choć nie zachwyca. Jest wystarczający do okazjonalnych zdjęć, ale wyraźnie odstaje od reszty zestawu. Aparat przedni 32 Mpx oferuje bardzo dobrą jakość selfie – zdjęcia są szczegółowe, dobrze doświetlone i nadają się do publikacji bez większej obróbki.

W przypadku nagrań video jest ok, choć szału nie ma otrzymujemy maksymalną jakość nagrań na poziomie 4K w 30 klatkach, ewentualnie wersja Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Nie mamy tutaj większych fajerwerków. Ot co nagrania są poprawne. Jeśli chodzi o samo oprogramowanie Nothing zdecydował się na lekką modyfikację, ale nie mamy tutaj bardzo zaawansowanych opcji czy specjalnych funkcji.

Oprogramowanie

Nothing OS to jeden z największych atutów tego smartfona. System jest lekki, szybki i bardzo dobrze zoptymalizowany. Producent postawił na minimalizm, który przekłada się na bardzo przyjemne doświadczenie użytkownika. Interfejs jest spójny, czytelny i pozbawiony zbędnych dodatków. To system, który nie przeszkadza. Wśród preinstalowanych aplikacji przede wszystkim znajdziemy te od amerykańskiego giganta z Mountain View, nie mamy żadnych dodatkowych zapychaczy, co w dobie chińskich przeładowanych i przaśnych nakładek jest dla mnie osobiście ogromnym plusem.

Plusem jest długość wsparcia – 3 lata aktualizacji Androida oraz 6 lat poprawek bezpieczeństwa. To wynik, który wyróżnia Nothing Phone 4a na tle konkurencji jeśli chodzi o średnią półkę, bo wśród flagowych rozwiązań producenci oferują blisko dwukrotnie dłuższe wsparcie.

Multimedia

Nothing Phone 4a bardzo dobrze sprawdza się jako urządzenie multimedialne. Duży, jasny ekran AMOLED oraz głośniki stereo zapewniają komfort podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki. Dźwięk jest czysty, dobrze zbalansowany i wystarczająco głośny. Choć nie oferuje głębokiego basu, to w codziennym użytkowaniu sprawdza się bardzo dobrze. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że Nothing Phone 4a to urządzenie ze średniej półki cenowej, więc fajerwerków dedykowanych dla flagowych modeli tutaj nie uświadczymy, ale z drugiej strony dla przeciętnego Kowalskiego taki zestaw możliwości będzie w zupełności wystarczający.

Wydajność oraz gry

Snapdragon 7s Gen 4 zapewnia bardzo dobrą wydajność w codziennych zastosowaniach. System działa płynnie, aplikacje uruchamiają się szybko, a przełączanie między nimi nie sprawia problemów. W grach smartfon również radzi sobie dobrze. Większość popularnych tytułów działa płynnie na wysokich ustawieniach, a urządzenie nie ma dużych problemów z przegrzewaniem. Choć jeśli chcemy odpalić bardziej zaawansowane tytuły na najwyższych ustawieniach może pojawić się nieco brak mocy, ale przy średniej półce cenowej jest to jak najbardziej akceptowalne. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Zabezpieczenia biometryczne

W przypadku zabezpieczeń biometrycznych tak właściwie możemy mówić o jednym z prawdziwego zdarzenia czyli czytniku linii papilarnych. Jak przystało na porządnego średniopółkowca mamy go zaimplementowanego pod ekranem. Nie wiem dlaczego producenci sprzętu mobilnego tak nisko przy dolnej krawędzi implementują ten czytnik, ale znacznie wygodniej korzysta mi się z czytnika gdy jest on około 2 cm wyżej. Jednak co do samego działania czytnika nie mam żadnych uwag. Konfiguracja jest prosta i w kilku krokach jesteśmy w stanie szybko skonfigurować całość. Czytnik linii papilarnych działa sprawnie i jest wystarczająco szybki.

Łączność

WiFi 6 i Bluetooth 5.4 zapewniają stabilne i szybkie połączenia. Podczas testów nie miałem problemów z żadnych z modułów łączności bezprzewodowej zarówno Wi-Fi jak i Bluetooth, ale również NFC czy GPS. W przypadku jakości rozmów również nie mam uwag, jest dobra, a zasięg stabilny.

Podsumowanie

Nothing Phone 4a to smartfon, który wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko wyglądem, ale również dopracowaniem. Oferuje bardzo dobry ekran, solidną wydajność, dobrą baterię i przyjemne oprogramowanie. Nie jest to sprzęt idealny, ale jego zalety zdecydowanie przeważają nad wadami. To jeden z najciekawszych wyborów w swojej klasie – szczególnie dla osób, które chcą czegoś innego niż standardowy smartfon.