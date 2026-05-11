Hitman – planszowa adaptacja podbija crowdfunding

Na platformie Gamefound wystartowała kampania gry Hitman: The Board Game, czyli planszowej adaptacji jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii skradankowych w historii branży. Za projekt odpowiada wydawnictwo MOOD Publishing, które współpracuje z IO Interactive – twórcami cyfrowego pierwowzoru. Już od pierwszych godzin kampanii widać było, że zainteresowanie tytułem jest duże, a fani Agenta 47 z entuzjazmem przyjęli jego nową, planszową odsłonę.

Planszowy Hitman przenosi charakterystyczne elementy znane z serii Hitman na fizyczną planszę, zachowując przy tym kluczowe założenia rozgrywki. Gracze wcielają się w elitarnych zabójców realizujących kontrakty na całym świecie. Każdy z nich ma własny cel do wyeliminowania, a zwycięstwo przypada temu, kto jako pierwszy wykona swoje zadanie. Nie jest to jednak prosta gra wyścigowa – liczy się spryt, planowanie i umiejętność wykorzystywania okazji.

Rozgrywka została zaprojektowana w sposób, który mocno nawiązuje do sandboxowego stylu oryginału. Każda partia wygląda inaczej dzięki zmiennym układom lokacji, różnorodnym celom oraz szerokiemu wachlarzowi dostępnych narzędzi. Gracze mogą podchodzić do zadań na wiele sposobów – eliminować cele po cichu, zastawiać pułapki, manipulować otoczeniem czy korzystać z przebrań, by uniknąć wykrycia. Ten element swobody jest jednym z najważniejszych filarów projektu i ma zapewniać wysoką regrywalność.

Mechanika gry opiera się na turach, podczas których gracze wykonują określoną liczbę akcji. Mogą poruszać się po planszy, przygotowywać zasadzki, neutralizować przeciwników czy ukrywać ślady swojej działalności. Ważną rolę odgrywają także karty wydarzeń, które wprowadzają dodatkową dynamikę i potrafią całkowicie zmienić sytuację na planszy. Dzięki nim każda rozgrywka staje się bardziej nieprzewidywalna i wymaga ciągłego dostosowywania strategii.

Twórcy zadbali również o różnorodność postaci. Każdy z dostępnych agentów posiada unikalne zdolności, które wpływają na styl gry i pozwalają eksperymentować z różnymi podejściami do realizacji kontraktów. To sprawia, że nawet przy wielokrotnym powracaniu do tytułu gracze mogą odkrywać nowe taktyki i rozwiązania.

Hitman: The Board Game został zaprojektowany z myślą zarówno o grze solo, jak i rozgrywkach wieloosobowych. Tytuł obsługuje od jednego do czterech graczy, a pojedyncza sesja trwa około godziny. Dzięki temu gra może sprawdzić się zarówno jako szybka, taktyczna rozgrywka, jak i bardziej rozbudowana sesja dla fanów strategicznego planowania.

Kampania crowdfundingowa odniosła bardzo szybki sukces, osiągając zakładany próg finansowania w krótkim czasie od startu. W ramach kampanii dostępne są różne wersje gry – od podstawowej edycji po bardziej rozbudowane zestawy zawierające dodatkowe elementy, takie jak figurki czy ekskluzywne komponenty.

Planszowa adaptacja Hitmana wpisuje się w rosnący trend przenoszenia znanych marek z gier wideo do świata gier planszowych. W tym przypadku wszystko wskazuje jednak na to, że nie mamy do czynienia jedynie z prostym wykorzystaniem rozpoznawalnej nazwy. Twórcy wyraźnie starają się oddać ducha oryginału, zachowując jego kluczowe mechaniki i klimat, a jednocześnie dostosowując je do specyfiki planszowej rozgrywki.