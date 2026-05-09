LEGO i SEGA prezentują miniaturową konsolę Genesis. Kultowy sprzęt w zaskakująco niskiej cenie

Miłośnicy retro gamingu i klocków LEGO mają powody do zadowolenia. LEGO oraz SEGA oficjalnie zaprezentowały nowy zestaw inspirowany legendarną konsolą SEGA Genesis (znaną w Europie jako Mega Drive). Nowość wyróżnia się nie tylko nostalgicznym charakterem, ale również wyjątkowo przystępną ceną, co czyni ją jedną z najciekawszych premier dla fanów klasyki.

Miniaturowa legenda w formie klocków

Nowy zestaw to kompaktowa konstrukcja składająca się z kilkuset elementów, która wiernie odwzorowuje wygląd kultowej 16-bitowej konsoli. Projektanci zadbali o charakterystyczne detale – w zestawie znajdziemy samą konsolę, dwa kontrolery oraz wymienny kartridż, co dodatkowo podnosi wartość kolekcjonerską produktu.

Całość została zaprojektowana tak, aby można było odtworzyć zarówno amerykańską wersję Genesis, jak i europejską Mega Drive. To ukłon w stronę fanów z różnych części świata, którzy dorastali z różnymi wariantami tej samej platformy.

Nie zabrakło również smaczków dla fanów gier. W konstrukcji ukryto nawiązania do kultowej produkcji Sonic the Hedgehog 2, co stanowi dodatkowy element zabawy podczas składania zestawu.

Cena, która zaskakuje

Największe zainteresowanie budzi jednak cena. Nowy zestaw LEGO SEGA Genesis został wyceniony na około 40 dolarów, co w przeliczeniu daje bardzo atrakcyjny poziom jak na licencjonowany produkt tego typu. W świecie LEGO, gdzie bardziej rozbudowane modele kolekcjonerskie potrafią kosztować kilkaset dolarów, taka kwota może okazać się kluczowa dla sukcesu rynkowego.

Dzięki temu zestaw ma szansę trafić nie tylko do kolekcjonerów i fanów retro sprzętu, ale również do młodszych użytkowników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z klockami LEGO.

Premiera już wkrótce

Zestaw ma trafić do sprzedaży na początku czerwca 2026 roku. Jego kompaktowe rozmiary sprawiają, że będzie idealnym dodatkiem na biurko lub półkę – zarówno jako element dekoracyjny, jak i symbol nostalgii za złotą erą 16-bitowych konsol.

Nostalgia wciąż w cenie

Współpraca LEGO i SEGA to kolejny przykład rosnącej popularności produktów inspirowanych klasycznymi technologiami i grami. Retro powraca w nowoczesnym wydaniu, a takie projekty jak miniaturowa SEGA Genesis pokazują, że sentyment do dawnych lat wciąż ma ogromną siłę przyciągania.

Dla wielu graczy będzie to coś więcej niż tylko zestaw klocków – to mała kapsuła czasu, przypominająca o epoce, w której 16-bitowe konsole dominowały rynek, a szybki jak błyskawica Sonic był jednym z najważniejszych bohaterów branży.