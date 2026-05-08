OPPO Find X9 Ultra poleciał niemal w kosmos. Spektakularne zdjęcia Ziemi mają udowodnić jego możliwości

Producenci smartfonów prześcigają się w pomysłach na pokazanie możliwości swoich flagowych modeli, ale tym razem Oppo zdecydowało się na odważny krok. Najnowszy OPPO Find X9 Ultra został wyniesiony na skraj atmosfery, gdzie wykonał zdjęcia naszej planety z wysokości, która do tej pory była zarezerwowana głównie dla specjalistycznych kamer i sprzętu naukowego.

Smartfon na granicy kosmosu

W ramach nietypowego eksperymentu urządzenie zostało przymocowane do balonu stratosferycznego i wysłane wysoko ponad powierzchnię Ziemi. Tego typu misje pozwalają osiągnąć pułap nawet kilkudziesięciu kilometrów nad ziemią, gdzie zaczyna być widoczna krzywizna naszej planety, a niebo przybiera niemal czarną barwę.

Podczas lotu smartfon musiał zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami. Temperatury spadające znacznie poniżej zera, bardzo niskie ciśnienie oraz intensywne promieniowanie słoneczne to środowisko, które stanowi ogromne wyzwanie dla elektroniki użytkowej. Mimo to urządzenie nie tylko przetrwało całą podróż, ale również wykonało serię zdjęć i nagrań wideo.

Zdjęcia jak z orbity

Materiały zarejestrowane przez Find X9 Ultra robią wrażenie. Na zdjęciach widać wyraźną krzywiznę Ziemi, rozległe formacje chmur oraz intensywny błękit atmosfery kontrastujący z czernią przestrzeni kosmicznej. Efekt wizualny przypomina fotografie wykonywane przez satelity lub astronautów.

Co istotne, nie jest to wyłącznie marketingowy trik. Takie ujęcia stanowią bardzo wymagający test dla aparatów – różnice w oświetleniu są ekstremalne, a scena obejmuje zarówno bardzo jasne, jak i bardzo ciemne obszary. To sprawia, że kluczową rolę odgrywa nie tylko sam sensor, ale także zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu.

Zaawansowany system fotograficzny

Oppo od lat stawia na rozwój mobilnej fotografii, a model Find X9 Ultra ma być kulminacją tych działań. Smartfon wyposażono w niezwykle rozbudowany zestaw aparatów, który obejmuje m.in. dwa sensory o bardzo wysokiej rozdzielczości oraz zaawansowane teleobiektywy.

Na szczególną uwagę zasługuje peryskopowy obiektyw odpowiedzialny za zoom optyczny, który pozwala uchwycić detale nawet z bardzo dużej odległości. W połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji oraz współpracą z marką Hasselblad, urządzenie ma oferować jedne z najlepszych możliwości fotograficznych na rynku.

Test technologii w ekstremalnych warunkach

Wysłanie smartfona na granicę kosmosu to nie tylko efektowny pokaz, ale również realny test wytrzymałości. Urządzenie musiało działać stabilnie w warunkach, które znacząco odbiegają od codziennego użytkowania.

Takie eksperymenty pozwalają producentom sprawdzić, jak ich sprzęt radzi sobie w skrajnych scenariuszach. To z kolei może przełożyć się na większą niezawodność w normalnych warunkach, np. podczas fotografowania w zimie czy w bardzo jasnym świetle.

Smartfony zastępują profesjonalny sprzęt

Jeszcze kilka lat temu wykonanie zdjęć z takiej wysokości wymagało specjalistycznego sprzętu, który był kosztowny i trudno dostępny. Dziś okazuje się, że podobny efekt można osiągnąć przy użyciu smartfona, który mieści się w kieszeni.

To pokazuje, jak ogromny postęp dokonał się w dziedzinie mobilnej fotografii. Nowoczesne urządzenia nie tylko oferują wysoką rozdzielczość, ale także zaawansowane systemy stabilizacji, przetwarzania obrazu oraz sztucznej inteligencji, które pozwalają uzyskać bardzo dobre efekty.

Czy to przyszłość mobilnej fotografii?

Eksperyment Oppo może być zapowiedzią kierunku, w którym będzie rozwijać się rynek smartfonów. Coraz większy nacisk na jakość zdjęć, rozwój sztucznej inteligencji oraz współpraca z renomowanymi markami fotograficznymi sprawiają, że urządzenia mobilne stają się pełnoprawnymi narzędziami do tworzenia zaawansowanych materiałów wizualnych.

Jedno jest pewne – OPPO Find X9 Ultra udowodnił, że potrafi dosłownie sięgnąć gwiazd. A jeśli takie testy staną się standardem, przyszłość mobilnej fotografii zapowiada się naprawdę ciekawie.