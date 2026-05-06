vivo X Fold6 nadchodzi. Składany flagowiec z baterią 7000 mAh i aparatem 200 Mpx

Do sieci trafiły nowe, bardzo konkretne informacje na temat nadchodzącego składanego smartfona od Vivo. Model vivo X Fold6 zapowiada się jako jeden z najciekawszych przedstawicieli segmentu foldable w 2026 roku. Producent najwyraźniej chce mocno podnieść poprzeczkę – zarówno pod względem czasu pracy, jak i możliwości fotograficznych.

Bateria, która może zmienić zasady gry

Największą zmianą w ujawnionej specyfikacji jest akumulator o pojemności aż 7000 mAh. To wartość, która w świecie składanych smartfonów wydaje się wręcz przełomowa. Do tej pory urządzenia tego typu musiały iść na kompromisy ze względu na ograniczoną przestrzeń wewnątrz obudowy.

W przypadku vivo X Fold6 producent ma postawić na konstrukcję dwukomorową, co nie tylko pozwoli zmieścić większe ogniwo, ale również poprawi efektywność zarządzania energią. W praktyce może to oznaczać zauważalnie dłuższy czas pracy – nawet przy intensywnym korzystaniu z dużego, rozkładanego ekranu. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to jeden z pierwszych foldable, który realnie eliminuje problem częstego ładowania.

Aparat 200 Mpx – fotograficzne ambicje Vivo

Drugim filarem specyfikacji ma być rozbudowany zestaw aparatów. Główny sensor o rozdzielczości 200 Mpx sugeruje, że Vivo zamierza konkurować nie tylko z innymi składanymi modelami, ale również z klasycznymi flagowcami fotograficznymi.

Co istotne, w przeciekach pojawia się także informacja o obecności teleobiektywu peryskopowego. Tego typu rozwiązanie pozwala na uzyskanie wysokiej jakości zoomu optycznego bez znaczącej utraty szczegółów. W połączeniu z dużą matrycą główną może to przełożyć się na bardzo wszechstronny zestaw fotograficzny – zarówno do zdjęć dziennych, jak i nocnych.

Wydajność na najwyższym poziomie

Sercem urządzenia ma być jeden z najnowszych układów z serii Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (lub jego wariant o podwyższonej wydajności). Oznacza to topową moc obliczeniową, która bez problemu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami.

W przypadku smartfonów składanych wydajność ma szczególne znaczenie – duże ekrany zachęcają do pracy wielozadaniowej, korzystania z kilku aplikacji jednocześnie czy nawet bardziej zaawansowanych zastosowań, takich jak edycja zdjęć i wideo. vivo X Fold6 ma być przygotowany właśnie na taki scenariusz użytkowania.

Konstrukcja i możliwe zmiany w designie

Choć szczegóły dotyczące wyglądu urządzenia pozostają nieznane, mówi się o dalszym dopracowaniu konstrukcji zawiasu oraz zmniejszeniu widoczności zagięcia na ekranie. To jeden z kluczowych elementów, nad którymi producenci foldable pracują od lat.

Możliwe są także zmiany w proporcjach wyświetlaczy – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego – tak aby urządzenie było wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Vivo może również wprowadzić nowe akcesoria, które rozszerzą funkcjonalność smartfona, szczególnie w kontekście fotografii.

Kiedy premiera?

Na ten moment nie ma oficjalnej daty debiutu, jednak wszystko wskazuje na to, że vivo X Fold6 może zadebiutować w drugiej połowie 2026 roku. To wpisywałoby się w dotychczasowy cykl wydawniczy producenta.

Podsumowanie

Najnowsze przecieki sugerują, że Vivo szykuje urządzenie, które może wyraźnie wyróżnić się na tle konkurencji. Połączenie dużej baterii, zaawansowanego aparatu i topowej wydajności to zestaw, który w świecie składanych smartfonów wciąż jest rzadkością.

Jeśli zapowiadane parametry znajdą odzwierciedlenie w finalnym produkcie, vivo X Fold6 ma szansę stać się jednym z najważniejszych składaków tego roku – szczególnie dla użytkowników, którzy do tej pory obawiali się kompromisów związanych z czasem pracy i możliwościami fotograficznymi.