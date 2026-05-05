Mercusys MB520-5G recenzja

W erze, w której szybki i stabilny internet stał się nie tylko udogodnieniem, ale wręcz koniecznością, routery 5G zaczynają odgrywać coraz większą rolę. W miarę jak sieci piątej generacji rozrastają się w Polsce i Europie, użytkownicy oczekują urządzeń, które pozwolą w pełni wykorzystać ich potencjał. Mercusys MB520-5G to przykład routera, który ma ambicję stać się centrum domowej lub biurowej łączności, niezależnym od infrastruktury światłowodowej czy kablowej.

Mercusys, jako marka należąca do TP-Linka, od kilku lat zdobywa rynek dzięki urządzeniom o świetnym stosunku jakości do ceny. MB520-5G kontynuuje tę filozofię – oferując sprzęt, który ma zaspokoić zarówno potrzeby domowych użytkowników, jak i małych firm, które oczekują niezawodnego i szybkiego połączenia bez konieczności inwestowania w kosztowny światłowód. Jak jednak całość sprawdza się w praktyce przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Już po otwarciu pudełka widać, że Mercusys postawił na prostotę i przejrzystość. W zestawie znajdziemy wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia pracy z urządzeniem – router MB520-5G, zasilacz 12V/2A, kabel Ethernet RJ45, kabel telefoniczny RJ11 oraz zestaw papierologii. Opakowanie utrzymane jest w typowej dla marki kolorystyce czerwieni i bieli, a wszystkie elementy są solidnie zabezpieczone.

Pod względem technicznym router prezentuje się naprawdę dobrze:

Obsługa sieci 5G NR : pasma N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 – w tym kluczowe europejskie 700, 1800, 2100 i 3500 MHz.

: pasma N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 – w tym kluczowe europejskie 700, 1800, 2100 i 3500 MHz. LTE FDD i TDD : pełen zestaw pasm B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 oraz B38/B40/B41/B42/B43, dzięki czemu router bez problemu współpracuje z operatorami na całym świecie.

: pełen zestaw pasm B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 oraz B38/B40/B41/B42/B43, dzięki czemu router bez problemu współpracuje z operatorami na całym świecie. Wi-Fi 6 AX3000 : 574 Mb/s (2,4 GHz) + 2402 Mb/s (5 GHz), co daje łącznie ponad 3 Gb/s łącznej przepustowości radiowej.

: 574 Mb/s (2,4 GHz) + 2402 Mb/s (5 GHz), co daje łącznie ponad 3 Gb/s łącznej przepustowości radiowej. Bezpieczeństwo : WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE.

: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Funkcje bezprzewodowe: Smart Connect, EasyMesh, WPS, harmonogram sieci, multi-SSID, statystyki klientów.

Oprócz tego router wyposażono w zestaw portów:

1× WAN/LAN 2,5 Gb/s ,

, 1× LAN 1 Gb/s ,

, 1× RJ11 dla obsługi telefonii,

dla obsługi telefonii, 1× slot nanoSIM ,

, 2× złącza antenowe SMA (dla opcjonalnych anten zewnętrznych).

Całość zasilana jest przez 12V/2A, a wymiary 190 × 130 × 69,7 mm sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe.

Jakość wykonania oraz design

Pod względem wizualnym MB520-5G idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy minimalizmu. Czarno-szara obudowa o zaokrąglonych krawędziach nadaje urządzeniu elegancki wygląd, a kompaktowe wymiary sprawiają, że nie dominuje w przestrzeni. Wszystkie porty umieszczono z tyłu, dzięki czemu przewody można łatwo uporządkować.

Materiał użyty do wykonania obudowy to dobrej jakości matowy plastik, odporny na odciski palców i zarysowania. Nie ma tu żadnych luźnych elementów – całość jest sztywna, dobrze spasowana. Router stoi stabilnie dzięki gumowym nóżkom, a perforacje w dolnej części obudowy zapewniają skuteczne odprowadzanie ciepła.

Na krawędzi znajdują się diody LED, które informują o zasilaniu, stanie połączenia z internetem, aktywności telefonu. To rozwiązanie jest czytelne i nienachalne – diody nie świecą zbyt mocno, więc router nie przeszkadza w nocy.

Pod względem designu MB520-5G nie próbuje się wyróżniać krzykliwym wyglądem, ale raczej dyskretną elegancją. W efekcie dobrze wkomponuje się zarówno w biuro, jak i w nowoczesne wnętrze domowe.

Jakość połączenia

Największym atutem MB520-5G jest oczywiście jego wydajność sieciowa. Router obsługuje 5G NR z teoretyczną prędkością pobierania do 4,67 Gb/s i wysyłania do 1,25 Gb/s, co przekłada się na niezwykle szybkie działanie w praktyce.

W testach przeprowadzonych w środowisku miejskim, przy korzystaniu z sieci 5G w paśmie N78 (3500 MHz), router osiągał realne prędkości bardzo dobre przy pobieraniu i około 120–150 Mb/s przy wysyłaniu danych. W sieci LTE kategoria 19 pozwalała z kolei na stabilne 300 Mb/s, co jest znakomitym wynikiem w porównaniu do konkurencyjnych urządzeń. Jednak dużo tutaj zależy od tego gdzie jesteśmy i z jakiej sieci korzystamy, bo przy standardowym połączeniu w Play na mojej dzielnicy osiągam wyniki do 80 Mb/s, ale taki już mam zasięg 5G w mojej okolicy.

Sygnał Wi-Fi pozostaje stabilny nawet przy dużym obciążeniu. Technologia OFDMA i MU-MIMO w standardzie Wi-Fi 6 pozwala na efektywne rozdzielanie zasobów między wiele urządzeń, dzięki czemu nie ma mowy o spadkach prędkości podczas jednoczesnego streamingu wideo, gier online i pobierania dużych plików.

Zasięg sieci bezprzewodowej jest bardzo dobry – w typowym mieszkaniu 60 m² sygnał 5 GHz obejmuje wszystkie pomieszczenia, a pasmo 2,4 GHz dociera nawet z zapasem na balkony. MB520-5G może również współpracować z innymi urządzeniami w technologii EasyMesh, tworząc jednolitą sieć bez utraty zasięgu podczas przemieszczania się.

Oprogramowanie

Mercusys MB520-5G wyróżnia się jednym z najbardziej rozbudowanych systemów zarządzania w swojej klasie. Interfejs konfiguracyjny dostępny jest zarówno poprzez przeglądarkę internetową, jak i aplikację MERCUSYS na smartfony.

Menu jest przejrzyste i w pełni spolszczone, dzięki czemu nawet mniej zaawansowani użytkownicy poradzą sobie z konfiguracją. Router umożliwia wybór trybu pracy (preferowany 5G, tylko 5G, preferowany 4G, tylko 4G, tylko 3G), tworzenie i edycję profili APN, zarządzanie PIN-em karty SIM, a także wyszukiwanie sieci i pasm ręcznie.

Ciekawą funkcją jest harmonogram restartów oraz kontrola diod LED, co pozwala np. automatycznie resetować router w nocy i wyłączać diody po określonej godzinie.

MB520-5G pozwala także na wysyłanie i odbieranie SMS-ów, co bywa nieocenione przy kartach SIM operatorów wymagających aktywacji pakietów danych. Mamy też opcję tworzenia Wi-Fi dla gości czy dostajemy powiadomienia przy nowym urządzeniu podłączonym do sieci. Na uwagę zasługuje również kontrola rodzicielska – użytkownik może blokować dostęp do konkretnych stron lub ograniczać czas połączenia dla wybranych urządzeń.

Jak sami widzicie zarówno wersja webowa jak i aplikacja mobilna daje sporo różnych opcji, które można wykorzystać do skonfigurowania urządzenia pod siebie.

Łączność

Pod względem łączności MB520-5G nie ma sobie równych w swoim segmencie cenowym. Obsługuje on zarówno sieci komórkowe, jak i klasyczne połączenia przewodowe – można go używać jako routera 5G/LTE lub wpiąć w istniejącą sieć kablową.

Router zapewnia pełną kompatybilność z protokołami IPv4 i IPv6, co gwarantuje bezproblemową pracę z nowoczesnymi usługami internetowymi. Dzięki obsłudze WPA3-SAE użytkownicy zyskują najwyższy poziom ochrony transmisji danych.

Na plus należy zaliczyć port 2,5 Gb/s WAN/LAN, który w pełni wykorzystuje przepustowość sieci 5G – w tańszych modelach często występuje ograniczenie do 1 Gb/s, co powoduje „wąskie gardło”.

Wbudowany port RJ11 umożliwia podłączenie telefonu stacjonarnego i korzystanie z usług VoLTE, a złącza SMA pozwalają w razie potrzeby na zastosowanie zewnętrznych anten w celu poprawy zasięgu sieci mobilnej.

Router doskonale sprawdza się również jako centrum domowej sieci Wi-Fi – obsługuje wielu użytkowników jednocześnie, zapewniając niskie opóźnienia i stabilny transfer. Dla osób ceniących prostotę, funkcja Smart Connect automatycznie łączy urządzenia z odpowiednim pasmem (2,4 lub 5 GHz), co eliminuje konieczność ręcznego przełączania.

Podsumowanie

Mercusys MB520-5G to urządzenie, które łączy w sobie wydajność sieci 5G z nowoczesnym standardem Wi-Fi 6 (szkoda że już nie Wi-Fi 7), oferując jednocześnie bogate oprogramowanie i szerokie możliwości konfiguracji.

Na tle konkurencji router wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem ceny do możliwości, intuicyjnym interfejsem oraz funkcjami, które zadowolą przede wszystkim użytkowników domowych. MB520-5G to sprzęt, który może z powodzeniem zastąpić tradycyjny światłowód – wystarczy włożyć kartę SIM i cieszyć się szybkim internetem w kilka minut.