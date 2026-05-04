Bloodborne: Gra Planszowa z nowymi dodatkami – „Krwawy Księżyc” i Tropiciel Reiterpallasch już dostępne

Na rynku gier planszowych nie brakuje głośnych premier, ale najnowsza propozycja od Portal Games powinna szczególnie zainteresować fanów mrocznych klimatów rodem z uniwersum Bloodborne. Do sprzedaży trafiły właśnie dwa nowe dodatki do gry Bloodborne: Gra Planszowa, które znacząco rozszerzają zawartość i możliwości rozgrywki.

Premiera dwóch dodatków – nowa zawartość już dostępna

23 kwietnia swoją oficjalną premierę miały dwa rozszerzenia: „Krwawy Księżyc” oraz „Tropiciel Reiterpallasch”. Oba dodatki są już dostępne w sprzedaży i – co istotne – dystrybuowane są bezpośrednio przez wydawcę, a nie w szerokiej sieci sklepów.

To kolejny krok w rozwoju jednej z najpopularniejszych gier planszowych opartych na licencjonowanym IP, która od momentu premiery przyciąga fanów wymagających, kooperacyjnych tytułów kampanijnych.

Krwawy Księżyc – największe rozszerzenie do tej pory

Pierwszy z dodatków, „Krwawy Księżyc”, to rozbudowany pakiet zawartości skierowany przede wszystkim do graczy, którzy chcą jeszcze bardziej pogłębić kampanię. Rozszerzenie wprowadza elementy znane z kampanii crowdfundingowej, które wcześniej nie trafiły do standardowej dystrybucji.

W pudełku znajdziemy między innymi:

sześciu nowych Tropicieli,

pięć typów przeciwników (łącznie 18 figurek),

zupełnie nowego Bossa,

ulepszone elementy planszy w formie plastikowych modeli (lampy, skrzynie).

To zestaw, który nie tylko zwiększa różnorodność przeciwników, ale też znacząco podnosi walory wizualne rozgrywki. Dla kolekcjonerów i fanów figurek to jeden z najbardziej atrakcyjnych dodatków w całej linii.

Tropiciel Reiterpallasch – mniejszy, ale ciekawy dodatek

Drugi z debiutujących dodatków jest znacznie skromniejszy objętościowo, ale wprowadza nowego, unikalnego bohatera. Tropiciel Reiterpallasch wyróżnia się specyficznym stylem walki, opartym na unikach i kontratakach.

Postać korzysta również z broni palnej oraz mechaniki pocisków z żywego srebra, co nadaje jej bardziej taktyczny charakter i pozwala na nowe podejście do starć z przeciwnikami. Choć to rozszerzenie nie oferuje dużej liczby komponentów, może znacząco wpłynąć na różnorodność stylów gry i strategii.

Wymagana podstawka i ceny

Oba dodatki nie są samodzielnymi produktami – do ich wykorzystania konieczne jest posiadanie podstawowej wersji gry.

Jeśli chodzi o ceny:

„Krwawy Księżyc” wyceniono na około 299,95 zł,

Tropiciel Reiterpallasch” kosztuje około 69,95 zł,

dostępny jest również zestaw zawierający oba dodatki w cenie około 369,90 zł.

Czym jest Bloodborne: Gra Planszowa?

Dla przypomnienia, Bloodborne: Gra Planszowa to kooperacyjna gra autorstwa Erica Langa, przenosząca klimat znany z gry wideo na planszę. Gracze wcielają się w Tropicieli przemierzających mroczne miasto Yharnam, walczących z potworami i odkrywających kolejne elementy fabuły. Rozgrywka ma charakter kampanijny, a decyzje podejmowane w trakcie kolejnych scenariuszy wpływają na dalszy przebieg historii. Tytuł przeznaczony jest dla 1–4 graczy, a pojedyncza sesja trwa zwykle od 45 do 75 minut.

Rozwój linii i znaczenie premiery

Premiera nowych dodatków pokazuje, że Portal Games konsekwentnie rozwija linię Bloodborne’a, dostarczając kolejne rozszerzenia zarówno dla nowych graczy, jak i weteranów. „Krwawy Księżyc” to propozycja dla osób szukających dużej ilości nowej zawartości i wyzwań, natomiast „Tropiciel Reiterpallasch” stanowi ciekawy dodatek uzupełniający, który pozwala odświeżyć rozgrywkę bez konieczności inwestowania w duże rozszerzenia. Dla fanów mrocznego klimatu i wymagających gier kooperacyjnych to zdecydowanie jedna z najważniejszych premier planszowych ostatnich tygodni.