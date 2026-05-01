Xiaomi MIX Fold 5 nadchodzi. Składany flagowiec może zadebiutować z autorskim procesorem

Xiaomi przygotowuje się do powrotu na rynek składanych smartfonów w wielkim stylu. Najnowsze informacje sugerują, że premiera modelu Xiaomi MIX Fold 5 może odbyć się już w najbliższych miesiącach, a sam sprzęt przyniesie istotną zmianę w strategii producenta. Kluczową nowością ma być zastosowanie autorskiego chipsetu, który zastąpi dotychczas wykorzystywane układy Qualcomma.

Własny układ zamiast Snapdragona

Według przecieków Xiaomi planuje wykorzystać nowy procesor oznaczony jako Xring O3. Będzie to kolejna generacja autorskiego układu firmy, rozwijana jako element długofalowej strategii uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców komponentów. Do tej pory składane smartfony Xiaomi korzystały głównie z topowych jednostek Snapdragon, dlatego taka zmiana może być jednym z najważniejszych kroków w historii marki.

Nowy chip ma oferować wysoką wydajność oraz lepszą integrację z oprogramowaniem, w tym funkcjami sztucznej inteligencji. Xiaomi od dłuższego czasu inwestuje w rozwój własnych technologii, a implementacja autorskiego SoC w tak zaawansowanym urządzeniu jak składany smartfon byłaby wyraźnym sygnałem ambicji firmy.

Projekt „Lhasa” i nowe oznaczenia

W przeciekach pojawia się również kodowa nazwa urządzenia – „Lhasa”. Towarzyszą jej oznaczenia Q18 oraz numer modelu 2608BPX34C, które wskazują na zaawansowany etap prac nad urządzeniem. Takie oznaczenia wpisują się w dotychczasowy sposób nazywania składanych modeli Xiaomi, co dodatkowo wzmacnia przekonanie, że chodzi właśnie o następcę serii MIX Fold.

Nie jest jednak do końca jasne, czy finalna nazwa urządzenia pozostanie bez zmian. W niektórych doniesieniach pojawia się możliwość rebrandingu, co mogłoby oznaczać zmianę strategii nazewnictwa i dopasowanie jej do innych linii produktowych producenta.

Możliwa premiera jeszcze latem

Najbardziej prawdopodobnym terminem debiutu Xiaomi MIX Fold 5 jest lato 2026 roku, a konkretnie okolice sierpnia. Jeśli te informacje się potwierdzą, Xiaomi może spróbować wyprzedzić swoich największych konkurentów, którzy zazwyczaj prezentują nowe składane modele w podobnym okresie.

Wcześniejsza premiera mogłaby dać firmie przewagę marketingową i pozwolić przyciągnąć uwagę użytkowników jeszcze przed pokazami innych producentów.

Powrót po przerwie

Poprzedni model z tej serii, Xiaomi MIX Fold 4, zadebiutował w 2024 roku. Brak następcy w 2025 roku był dla wielu obserwatorów zaskoczeniem, zwłaszcza że rynek składanych smartfonów rozwija się bardzo dynamicznie. Wszystko wskazuje jednak na to, że Xiaomi wykorzystało ten czas na dopracowanie technologii oraz przygotowanie większego skoku generacyjnego.

Co może się zmienić?

Choć szczegóły specyfikacji pozostają nieznane, można spodziewać się ulepszeń w kilku kluczowych obszarach. Nowy model prawdopodobnie zaoferuje cieńszą konstrukcję, lepszy mechanizm zawiasu oraz bardziej dopracowane ekrany – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Istotną rolę odegra także optymalizacja systemu pod kątem pracy na dużym, składanym panelu.

Najwięcej emocji budzi jednak autorski procesor. Jeśli okaże się konkurencyjny względem topowych jednostek dostępnych na rynku, Xiaomi może zyskać większą kontrolę nad całym ekosystemem urządzenia – od wydajności, przez zarządzanie energią, aż po funkcje AI.

Xiaomi chce namieszać na rynku

Segment składanych smartfonów staje się coraz bardziej konkurencyjny, a producenci prześcigają się w innowacjach. Powrót Xiaomi z nowym modelem może znacząco wpłynąć na układ sił w tej kategorii.

Jeśli Xiaomi MIX Fold 5 faktycznie zadebiutuje z autorskim chipsetem i dopracowaną konstrukcją, może stać się jednym z najciekawszych składanych smartfonów 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i szykuje urządzenie, które ma realne szanse konkurować z największymi graczami na rynku.