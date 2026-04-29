WhatsApp wprowadzi nowy rodzaj powiadomień na Androidzie. Nadchodzi wygodniejszy multitasking

WhatsApp pracuje nad nową funkcją, która może wyraźnie zmienić sposób korzystania z aplikacji na smartfonach. Chodzi o tzw. bąbelki powiadomień, czyli rozwiązanie znane z systemu Android, które pozwala prowadzić rozmowy bez konieczności ciągłego przełączania się między aplikacjami. Funkcja jest obecnie w fazie rozwoju i nie została jeszcze udostępniona użytkownikom, ale już teraz wzbudza spore zainteresowanie.

Nowy sposób prowadzenia rozmów

Ten rodzaj powiadomień to specjalne, unoszące się na ekranie ikony czatów, które pojawiają się po otrzymaniu nowej wiadomości. Po ich dotknięciu użytkownik może otworzyć rozmowę w formie małego okna, bez potrzeby opuszczania aktualnie używanej aplikacji. W praktyce oznacza to możliwość odpisywania na wiadomości podczas oglądania wideo, przeglądania internetu czy grania.

To rozwiązanie znacząco usprawnia multitasking i sprawia, że komunikacja staje się bardziej płynna. Funkcja jest dobrze znana użytkownikom innych komunikatorów, ale w przypadku WhatsAppa jej brak był do tej pory wyraźnie odczuwalny.

Lepsza integracja z Androidem

Nowość ma być oparta na natywnym systemie bąbelków dostępnych w Androidzie, który został szerzej rozwinięty od wersji 11. Dzięki temu WhatsApp nie będzie musiał tworzyć własnego, niezależnego rozwiązania, lecz wykorzysta mechanizmy systemowe. To powinno przełożyć się na lepszą stabilność działania oraz większą kompatybilność z różnymi urządzeniami.

Użytkownicy będą mogli zarządzać w ustawieniach systemowych – włączać je, wyłączać lub ograniczać ich działanie dla wybranych rozmów. To ważne, ponieważ nie każdy preferuje tego typu formę powiadomień, szczególnie gdy na ekranie pojawia się wiele konwersacji jednocześnie.

Szybsze odpowiedzi bez przerywania pracy

Największą zaletą nowej funkcji będzie możliwość natychmiastowego reagowania na wiadomości. Zamiast otwierać aplikację i czekać na załadowanie czatu, użytkownik od razu zobaczy treść wiadomości i będzie mógł na nią odpowiedzieć w niewielkim oknie. To rozwiązanie szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy liczy się czas lub gdy użytkownik wykonuje inne zadania na telefonie.

W praktyce może to poprawić komfort korzystania z komunikatora i ograniczyć frustrację związaną z ciągłym przełączaniem się między aplikacjami.

Część większych zmian w aplikacji

Bąbelki powiadomień to tylko jeden z elementów większych zmian, nad którymi pracuje WhatsApp. Firma rozwija także nowy wygląd interfejsu, który ma być bardziej nowoczesny i spójny z aktualnymi trendami w projektowaniu aplikacji mobilnych. W planach jest m.in. zmiana górnego paska aplikacji oraz większy nacisk na identyfikację wizualną.

Wszystko wskazuje na to, że twórcy komunikatora chcą nie tylko dodać nowe funkcje, ale też odświeżyć całe doświadczenie użytkownika, które przez lata pozostawało stosunkowo niezmienione.

Kiedy funkcja trafi do użytkowników?

Na ten moment nie podano konkretnej daty premiery. Funkcja znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, co oznacza, że najpierw trafi do wersji testowych, a dopiero później zostanie udostępniona szerokiemu gronu użytkowników.