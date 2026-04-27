Samsung Galaxy Z Fold8 z mniejszym wycięciem na aparat. Niewielka zmiana, która poprawi komfort

W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące nadchodzącego Samsung Galaxy Z Fold8, które wskazują na subtelną, ale istotną zmianę w konstrukcji urządzenia. Tym razem chodzi o przedni aparat umieszczony w ekranie zewnętrznym – a dokładniej o jego znacznie mniejszy otwór.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Samsung zdecydował się zmniejszyć średnicę wycięcia na aparat selfie do około 2,5 mm. Dla porównania, w przypadku Samsung Galaxy Z Fold7 było to około 3,7 mm. Oznacza to redukcję rzędu jednej trzeciej, co w praktyce powinno przełożyć się na mniej widoczny element ingerujący w przestrzeń roboczą ekranu.

Choć różnica wydaje się niewielka na papierze, w codziennym użytkowaniu może mieć znaczenie. Składane smartfony, takie jak seria Fold, stawiają duży nacisk na maksymalne wykorzystanie powierzchni wyświetlacza – zarówno tego zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Mniejszy otwór oznacza bardziej jednolitą taflę ekranu, co poprawia komfort podczas przeglądania treści, oglądania wideo czy korzystania z aplikacji.

Nie jest jednak do końca jasne, w jaki sposób Samsung osiągnął taką redukcję. Możliwe scenariusze obejmują zastosowanie bardziej kompaktowego sensora lub zmiany w konstrukcji samego modułu aparatu i jego integracji z panelem. Wciąż nie ma potwierdzonych informacji, czy wpłynie to na jakość zdjęć – choć potencjalnie mniejszy moduł mógłby oznaczać pewne kompromisy, zwłaszcza w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Warto też zauważyć, że producent nadal nie decyduje się na całkowite ukrycie aparatu pod ekranem w zewnętrznym wyświetlaczu. Zamiast tego rozwija klasyczne rozwiązanie typu punch-hole, dopracowując je pod kątem estetyki i minimalizacji jego widoczności. To podejście sugeruje, że technologia aparatów pod ekranem wciąż nie spełnia wszystkich oczekiwań jakościowych – przynajmniej w kontekście głównego aparatu do selfie.

Premiera Samsung Galaxy Z Fold8 spodziewana jest latem 2026 roku, najpewniej podczas kolejnej edycji wydarzenia Samsung Galaxy Unpacked. Jeśli przecieki się potwierdzą, nowy Fold nie przyniesie rewolucji w wyglądzie, ale pokaże, że Samsung konsekwentnie dopracowuje szczegóły swoich składanych konstrukcji – a to właśnie one często decydują o końcowym doświadczeniu użytkownika.

Źródło: gsmarena.com