Lenovo szykuje powrót do świata gamingowych smartfonów. Lenovo Legion Y70 na nowych materiałach wideo i teaserach

Po kilku latach względnej ciszy w segmencie smartfonów dla graczy, Lenovo wyraźnie sygnalizuje powrót do tej kategorii. Najnowsze teasery ujawniają odświeżoną wersję modelu Lenovo Legion Y70, która właśnie pojawiła się w krótkim materiale wideo opublikowanym w chińskich mediach społecznościowych. Co więcej, producent zdradził również konkretną datę premiery urządzenia.

Oficjalna data premiery i wielkie wydarzenie Lenovo

Zgodnie z najnowszymi informacjami, debiut nowego gamingowego smartfona zaplanowano na 19 maja 2026 roku. Urządzenie zostanie zaprezentowane podczas dużej konferencji produktowej, na której Lenovo pokaże także inne nowości ze swojego portfolio – w tym tablety i sprzęt z naciskiem na sztuczną inteligencję. To wydarzenie ma być elementem szerszej strategii firmy, polegającej na budowie ekosystemu urządzeń współpracujących ze sobą w ramach rozwiązań AI.

Teaser wideo zdradza design i kierunek zmian

Opublikowany teaser pozwala po raz pierwszy dokładniej przyjrzeć się wyglądowi nowego modelu. Lenovo Legion Y70 zachowuje gamingowy charakter, ale jednocześnie stawia na bardziej „flagowy” design.

Na materiale wideo można zauważyć m.in.:

dwa warianty kolorystyczne – czarny oraz biały

wyraźnie zaakcentowane logo Legion na pleckach

teksturowane wykończenie obudowy

potrójny aparat w kwadratowej wyspie

dodatkowy przycisk boczny, prawdopodobnie powiązany z funkcjami AI

Całość sugeruje, że producent chce połączyć estetykę gamingową z bardziej uniwersalnym, premium wyglądem, który może trafić do szerszego grona użytkowników.

Gamingowy rodowód i powrót po latach

Nowy model będzie pierwszym smartfonem gamingowym tej marki od 2022 roku, co czyni jego premierę szczególnie istotną. W międzyczasie segment gamingowych telefonów wyraźnie się skurczył, a część producentów wycofała się z tej niszy.

Powrót Legion do smartfonów może więc oznaczać ponowne ożywienie tej kategorii – zwłaszcza że konkurencja, jak np. urządzenia z serii RedMagic, stale rozwija swoje konstrukcje.

Co ze specyfikacją?

Na ten moment Lenovo nie ujawniło pełnej specyfikacji technicznej. Z dotychczasowych przecieków i materiałów promocyjnych można jednak wyciągnąć kilka wniosków:

smartfon najpewniej otrzyma topowy układ Qualcomm (jak w poprzedniku)

aparat główny może mieć 50 Mpix

pojawi się nacisk na funkcje AI oraz dedykowane rozwiązania dla graczy

możliwe jest zastosowanie dodatkowego przycisku do obsługi asystenta AI

Brakuje natomiast informacji o ekranie, baterii czy systemie chłodzenia – czyli elementach kluczowych dla urządzeń gamingowych.

Legion wraca do gry

Seria Legion od lat kojarzona jest głównie z laptopami i sprzętem gamingowym, ale smartfony tej linii nigdy nie zdobyły masowej popularności. Lenovo ma jednak szansę to zmienić, zwłaszcza jeśli postawi na wydajność, AI i dopracowane chłodzenie.

Premiera zaplanowana na maj pokaże, czy nowy Lenovo Legion Y70 rzeczywiście będzie w stanie konkurować z najlepszymi gamingowymi smartfonami na rynku – i czy segment ten faktycznie wraca do łask.