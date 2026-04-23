EZVIZ HB90x Dual 4G Kit – recenzja

Rynek kamer monitoringu bezprzewodowego nieustannie się rozwija, a producenci prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. EZVIZ, marka należąca do globalnego giganta Hikvision, od lat dostarcza urządzenia łączące przystępną cenę z bogatym wyposażeniem. Najnowszy model HB90x Dual 4G Kit wpisuje się w ten trend, proponując podwójny obiektyw, łączność 4G LTE, wbudowaną baterię o pojemności 10 400 mAh oraz panel słoneczny 8W.

Kamera skierowana jest przede wszystkim do użytkowników, którzy potrzebują monitoringu w miejscach pozbawionych dostępu do sieci Wi-Fi i stałego zasilania — na działkach, budowach czy odległych posesjach. W niniejszej recenzji sprawdzamy, czy HB90x rzeczywiście spełnia pokładane w nim nadzieje. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zestaw dotarł w solidnym, dobrze zabezpieczonym opakowaniu. W środku znajdziemy podwójną kamerę 4G HB90x, panel słoneczny 8W z kablem zasilającym o długości 3 metrów, regulowany uchwyt montażowy, szablon do wiercenia otworów, dwa zestawy śrub montażowych, oraz zestaw papierologii.

Kamera wyposażona jest w dwa przetworniki obrazu 1/2.8 cala o rozdzielczości 4 Mpx każdy. Górny obiektyw o ogniskowej 2,8 mm i przysłonie f/1.2 obejmuje pole widzenia 122° po przekątnej, natomiast dolny obiektyw 6 mm f/1.2 zapewnia węższą perspektywę 65°. Maksymalna rozdzielczość nagrań wynosi 2560 × 1440 pikseli, a obraz kompresowany jest w standardzie H.265 lub H.264. Noktowizor podczerwony działa skutecznie do odległości 35 metrów przy minimalnym oświetleniu 0,01 luxa (gdy oba obiektywy skierowane są w tym samym kierunku). Kamera obsługuje sieci Wi-Fi 6 w paśmie 2,4 GHz oraz szerokie spektrum pasm 4G LTE. Zapis lokalny możliwy jest na kartach microSD o pojemności do 512 GB. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na pył i strumienie wody. Waga samej kamery wynosi 862 g, a z panelem słonecznym . Uwaga: adapter zasilający DC 5V/2A nie jest dołączony do zestawu i należy go dokupić osobno.

Jakość wykonania i design

Pierwszym, co rzuca się w oczy po wyjęciu kamery z pudełka, jest solidna, wytrzymała obudowa wykonana z tworzywa ABS wysokiej jakości. Certyfikat IP65 oznacza pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody z każdego kierunku — kamera bez problemu przetrwa zarówno intensywne opady deszczu, jak i letnie burze.

Podwójne obiektywy zamontowane są na niezależnych przegubach, co daje swobodę regulacji. Górny obiektyw obraca się o 220° i pochyla o 10°, dolny zaś oferuje pełny obrót 324° oraz pochylenie aż 90°. Dzięki temu montaż na ścianie lub słupie nie wymaga precyzyjnego pozycjonowania — wszystkie korekty można wykonać już po instalacji. Waga 862 g sprawia, że kamera jest wyraźnie cięższa od typowych urządzeń klasy konsumenckiej, co jednak przekłada się bezpośrednio na jej solidność i odporność mechaniczną.

Panel słoneczny 8W wykonany jest z monokrystalicznych ogniw o sprawności co najmniej 22% i połączony z kamerą przewodem zakończonym złączem USB-C. Regulowany uchwyt pozwala na optymalne ustawienie kąta nachylenia panelu względem słońca niezależnie od miejsca montażu kamery. Całość sprawia wrażenie przemyślanego, kompletnego systemu gotowego do pracy natychmiast po instalacji.

Pod względem designu tutaj nie mam uwag, całość to prosta konstrukcja zachowana w białej kolorystyce. Z mocno obłymi elementami. Nie jest to może dzieło sztuki, ale myślę, że nie będzie szpecić elewacji domu czy innych budynków.

Jakość nagrań

HB90x rejestruje obraz w rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli przy użyciu dwóch niezależnych przetworników. Górny obiektyw o ogniskowej 2,8 mm z przysłoną f/1.2 zapewnia szerokie pole widzenia — idealny do ogólnego monitorowania terenu. Dolny obiektyw 6 mm pozwala z kolei na dokładniejszą obserwację wybranego fragmentu, na przykład wejścia do budynku lub tablicy rejestracyjnej pojazdu.

Maksymalna liczba klatek na sekundę wynosi 15 kl./s, co jest wartością niższą niż standardowe 25–30 kl./s i może być zauważalne przy dynamicznych scenach. Kompresja H.265 znacząco redukuje rozmiar plików przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu, co przekłada się na dłuższy czas nagrywania na karcie pamięci.

Nocne nagrania z odległości do 35 metrów są czytelne i szczegółowe dzięki filtrowi IR z automatycznym przełącznikiem dzień/noc. Minimalny poziom oświetlenia 0,01 luksa przy włączonym wzmocnieniu sygnału oznacza w praktyce użyteczny obraz nawet w silnie przyciemnionych warunkach. Trójwymiarowa redukcja szumów 3D DNR skutecznie eliminuje ziarnistość charakterystyczną dla kamer o wysokiej czułości. Łączna maksymalna szybkość transmisji bitów wynosi 2 Mb/s dla obu strumieni — wynik przyzwoity, choć nie zachwycający na tle kamer 4K dostępnych w podobnej cenie. Niemniej jakość nagrań w warunkach dziennych oceniamy bardzo pozytywnie.

1772742542502

1772742540326

1772742536404

1772725346106

1772725323703

Oprogramowanie

Kamera współpracuje z aplikacją EZVIZ dostępną na systemy iOS i Android. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny nawet dla mniej doświadczonych użytkowników. Aplikacja umożliwia podgląd na żywo z obu obiektywów jednocześnie, przeglądanie nagrań z karty microSD lub chmury, konfigurację stref czułości, zarządzanie powiadomieniami push oraz inicjowanie rozmowy dwustronnej przez wbudowany głośnik i mikrofon.

Wykrywanie kształtu ludzkiego i pojazdów oparte na sztucznej inteligencji działa sprawnie w praktyce. Liczba fałszywych alarmów wywołanych przez cienie, kołyszące się gałęzie czy małe zwierzęta jest wyraźnie niższa niż w kamerach opartych wyłącznie na klasycznej detekcji ruchu. Funkcja automatycznego śledzenia obiektu realizowana jest przez dolny obiektyw z szerokim zakresem obrotu. Możliwość dostosowania obszarów alertów pozwala na precyzyjne wykluczenie stref generujących niechciane powiadomienia, takich jak ruchliwa ulica za ogrodzeniem posesji.

Minusem jest uzależnienie od ekosystemu EZVIZ — przechowywanie nagrań w chmurze wymaga płatnej subskrypcji. Lokalny zapis na kartę microSD do 512 GB jest bezpłatny i stanowi realne, wygodne rozwiązanie alternatywne. Konfiguracja przez Bluetooth oraz parowanie AP są wygodne i nie nastręczyły podczas testów żadnych trudności.

Bateria i ładowanie

Wbudowana bateria o pojemności 10 400 mAh to jeden z kluczowych atutów tego urządzenia. W trybie czuwania z aktywowanymi powiadomieniami kamera może pracować przez wiele tygodni bez ładowania. Przy intensywnym użytkowaniu z nagrywaniem w trybie ciągłym czas pracy jest oczywiście krótszy, lecz dołączony panel słoneczny 8W w dużej mierze eliminuje ten problem w miejscach o dobrym nasłonecznieniu.

Panel o mocy 8W jest w stanie w słoneczny dzień w pełni zrekompensować bieżące zużycie energii przez kamerę w trybie czuwania, a nawet sukcesywnie doładowywać baterię. Kabel o długości 3 metrów daje swobodę w optymalnym montażu panelu względem słońca, niezależnie od miejsca montażu samej kamery. Złącze USB-C zapewnia kompatybilność ze współczesnymi standardami ładowania.

Zarówno kamera, jak i panel pracują w zakresie temperatur od -20°C do 50°C, co odpowiada warunkom klimatycznym większości regionów Europy. Pobór mocy kamery wynosi maksymalnie 10W. Zasilacz należy dokupić osobno.

Łączność

HB90x Dual 4G Kit wyróżnia się na tle konkurencji dwutorowym podejściem do łączności. Podstawowym kanałem transmisji danych jest sieć 4G LTE obsługująca szerokie spektrum pasm częstotliwości. Karta SIM nie jest dołączona do zestawu. Jako alternatywna ścieżka łączności dostępny jest moduł Wi-Fi 6 pracujący w paśmie 2,4 GHz. W praktyce kamera płynnie przełącza się pomiędzy Wi-Fi, gdy jest dostępne, a siecią 4G, co zapewnia ciągłość monitorowania nawet w przypadku awarii lokalnego routera. Minimalne wymagania sieciowe wynoszą 4 Mb/s dla pełnej jakości obrazu — standard łatwy do spełnienia przez większość ofert operatorów mobilnych.

Podsumowanie

EZVIZ HB90x Dual 4G Kit to przemyślane i solidnie wykonane urządzenie skierowane do wymagających użytkowników potrzebujących niezawodnego monitoringu w miejscach bez dostępu do stałego zasilania i przewodowego internetu. Połączenie podwójnego obiektywu 4Mpx, łączności 4G LTE z Wi-Fi 6, pokaźnej baterii 10 400 mAh i panelu słonecznego 8W tworzy kompletny, autonomiczny system monitoringu gotowy do pracy niemal wszędzie.

Do zalet należy zaliczyć solidną obudowę z certyfikatem IP65, inteligentne wykrywanie oparte na AI rozróżniające ludzi i pojazdy, automatyczne śledzenie obiektów, obsługę kart microSD do 512 GB, szeroką kompatybilność z europejskimi sieciami 4G oraz wygodną dwustronną komunikację głosową. Aplikacja EZVIZ jest intuicyjna, a konfiguracja przez przebiega bezproblemowo.

Pewnym rozczarowaniem pozostaje limit 15 kl./s — przy tej klasie urządzenia oczekiwalibyśmy płynnych 25 kl./s. Zapis w chmurze wymaga płatnej subskrypcji, adapter zasilania nie jest dołączony do zestawu, a waga ponad 860 g może utrudniać instalację w pojedynkę.

Mimo tych drobnych niedociągnięć HB90x Dual 4G Kit jest urządzeniem godnym polecenia każdemu, autonomicznego rozwiązania monitoringowego — szczególnie na działkach, w gospodarstwach rolnych, na budowach i przy wjazdach do posesji pozbawionych infrastruktury sieciowej.